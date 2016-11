Kansallinen turvallisuus ja valtion etu ovat nousseet vain kahdessa vuodessa keskeisiksi teemoiksi useissa lainmuutoshankkeissa. Muutosesitykset ovat myös edenneet hämmästyttävän kitkattomasti.

Samaan aikaan kun sote-lain valmistelu on edennyt hitaammin kuin herrain kiiruut, niin hallitus on puskenut vauhdilla eteenpäin lakihankkeita, joissa puututaan kansalaisten oikeuksiin ja lisätään heidän velvollisuuksiaan.

Perusteluna on yleensä ”kansallinen turvallisuus”.

Ja kuitenkin Suomen poliittinen johto vakuuttaa kansalle monesta suusta, ettei esimerkiksi Venäjä ole uhka Suomelle.

Tuorein esimerkki kansalliseen turvallisuuteen vetoamisesta on virkamieslakiin kaavailtu muutos, joka estäisi kymmenientuhansien suomalaisten pääsyn lukuisiin valtion virkoihin, koska heillä on myös toisen valtion kansalaisuus. Vaikka sitä ei ääneen sanota, niin kyse on ihmisistä, joilla on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuus.

Muutosesityksen luonnoksen perusteluissa lausutaan avoimesti, ettei kyse ole vain yksittäisen ihmisen luotettavuuteen liittyvästä asiasta tai sen kyseenalaistamisesta, vaan sen sijaan laajemmista, kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä seikoista.

”Virkanimityksissä valtion etu olisi katsottava ensisijaiseksi suhteessa yksilön etuun”, huomautetaan perusteluissa.

Joissain tapauksissa hallitus on lähtenyt viemään eteenpäin lakimuutoksia sellaisella vauhdilla, etteivät ministeriöiden virkamiehet ja lausunnonantajat ole tahtoneet pysyä perässä.

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvässä lainmuutoshankkeessakin sisäministeriö protestoi kiireellisesti vaadittua lausuntopyyntöä. Sisäministeriön kansliapäällikön Päivi Nergin allekirjoittaman lausunnon lopussa todetaan kuivakkaasti, että ”lausunnoille varattu aika ei ole säädösvalmisteluohjeiden mukainen”.

Liekö kiirehtimisen syy sitten tasavallan presidentin Sauli Niinistön painostus? Hän ihmetteli viimeksi tiistaina, miten hitaasti kaksoiskansalaisuutta koskeva lakimuutokset etenevät.

On helppo löytää muitakin esimerkkejä siitä, miten lainsäädäntöä on parin viime vuoden aikana lähdetty muuttamaan nopeasti valtion turvallisuuden nimissä. Näitä ovat esimerkiksi viime kesänä voimaan tullut muutos asevelvollisuuslakiin ja valmistelussa oleva tiedustelulainsäädäntö.

Asevelvollisuuslakiin tehdyt muutokset kaksinkertaistivat reserviläisten kertausharjoituksien enimmäismäärät ja velvoittivat reserviläisiä tietyin edellytyksin saapumaan pikaisesti kertausharjoituksiin.

Kertausharjoitukseen käskemistä koskevaa kolmen kuukauden minimiaikaa voidaan nyt lyhentää, jos on kyse niin sanotusta sotilaallisen valmiuden joustavasta kohottamisesta. Se, mitä sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen tarkoittaa käytännössä, ei ole juuri herättänyt keskustelua.

Asevelvollisuuslain valmistelun hätäisyyttä kuvaa se, että lakiin yritettiin jopa ujuttaa mukaan Puolustusvoimien komentajalle oikeus kutsua 25 000 asevelvollista välittömästi kertausharjoitukseen. Tämä erikoinen osittaista liikekannallepanoa koskeva kohta poistettiin kuitenkin lausuntokierroksen jälkeen.

Hallituksen tavoitteena on uudistaa kansallisen turvallisuuden nimissä sekä siviili- että sotilastiedustelulainsäädäntö. Molemmat hankkeet ovat edenneet tasaisen varmasti kuin juna.

Kolinaa on syntynyt lähinnä siitä, kun viranomaisille halutaan antaa oikeus tietoverkkotiedusteluun.

Vastustajien mukaan verkkotiedustelun käytännön toteuttaminen voi johtaa siihen, että virkamiehet urkkivat tavallisten kansalaisten asioita. Tästä on tuoreita ja karmaisevia ennakkotapauksia, kun yli sata suomalaista poliisia on tuomittu käräjillä laittomasta tietojen urkinnasta poliisien järjestelmistä.

Vielä onkin avoinna se, millaisen yksityisyyttä kaventavan hinnan kansalaiset joutuvat maksamaan suomalaisen verkkotiedustelun luomisesta.

Kansallisen turvallisuuden ja valtion edun nousu lainsäädännön polttopisteeseen johtuu sekä ulkomaisista että kotimaisista syistä.

Ulkoisista syistä merkittävin on Venäjän käytöksen muuttuminen entistä uhkaavammaksi erityisesti kevään 2014 jälkeen. Tuolloin Venäjän miehitti laittomasti Krimin niemimaan Ukrainassa.

Venäjä on lähestulkoon pakottanut Suomea muuttamaan lainsäädäntöään ja lisäämään panostuksia turvallisuushankkeisiin.

Toinen ulkoinen syy on terroristijärjestö Isisin nousu. Isis perusti kesällä 2014 Irakin ja Syyrian alueelle kalifaatin, jonka puolesta on lähtenyt taistelemaan kymmeniä Suomen kansalaisia.

Erityisesti Pariisin ja Brysselin terrori-iskut ovat nostaneet esiin tarpeen tehostaa tiedustelua.

Kansallisen turvallisuuden korostaminen näkyy myös Juha Sipilän (kesk) hallituksen keväällä 2015 julkaistussa hallitusohjelmassa. Siinä luvattiin valmistella sisäisen turvallisuuden selonteko, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä ensimmäistä kertaa myös puolustusselonteko.

Hallituspuolueista erityisesti perussuomalaiset on kampanjoinut näkyvästi maanpuolustuksellisilla teemoilla. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) on jo vihjaillut, että tulevassa puolustusselonteossa halutaan kasvattaa Suomen sodan ajan joukkojen kokoa.

Hallitusohjelman helpoimmin toteutettavat kohteet näyttävät olevan niitä, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuteen ja valtion etuun. Samaan aikaan maan poliittinen johto kuitenkin vakuuttaa, että Suomi elää syvän rauhan tilassa eikä sotilaallista uhkaa ole.

Puheet ovat kuitenkin puheita ja kansallinen turvallisuus kansallista turvallisuutta. Teot puhuvat puolestaan.