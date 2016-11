Zyskowicz on puhunut 220 kertaa, Harkimo nolla – HS selvitti kansanedustajien puheenvuorot täysistunnoissa

Eduskunnan puhetilaston kärjessä ovat tutut nimet vuosien varrelta. Vuoden 2016 valtiopäivillä eniten puheenvuoroja on käyttänyt helsinkiläinen Ben Zyskowicz (kok). Toiseksi eniten salin toisella laidalla istuva tamperelainen Pia Viitanen (sd). Kumpikin on puhunut täysistunnoissa yli 200 kertaa tämän vuoden aikana.

Se on paljon, kun mediaani on 37 puheenvuoroa. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetetuista luvuista keskimmäinen.

Puheilla perustellaan omaa kantaa ja yritetään todistaa vastapuolen väitteet vääriksi. Hyvä puhe saa yksittäisen edustajan pohtimaan omaa kantaansa. Puheilla haetaan tukea, mutta niillä ei muuteta hallituksen lakiesitysten sisältöä.

Zyskowicz on istunut eduskunnassa vuodesta 1979. Yhdeksän vaalikautta on takana ja kymmenes menossa. Viitasella on menossa kuudes vaalikausi. Hän on istunut salissa vuodesta 1995.

Näillä virkavuosilla osaa metkut ja koukut. Zyskowiczia ja Viitasta yhdistää pelin politiikan osaaminen, terävä mieli ja terävä kieli. He ovat puoluesotureita, jotka älyävät piikittelyn paikan ja käyttävät sen silloin kun se avautuu.

He edustavat poliittisen keskustelukulttuurin populistista osastoa tarjoten koko rahan edestä viihdettä kotisohville.

Terhakka Timo Heinonen (kok) istuu Zyskowiczin vieressä ja kuuntelee oppi-isäänsä tarkalla korvalla. Siinä missä Zyskowicz on puhemiesten lemmikki ja saa puheenvuoron silloin kun tv-kamerat ovat paikalla, Heinonen joutuu puhumaan usein silloin kun muut ovat jo nukkumassa.

Hyvin jäsennelty puhe kajahtelee tyhjille seinille, mutta jää merkintänä pöytäkirjoihin. Neljäs sija puhujalistalla.

”On paljon kansalaisia, jotka oikeasti seuraavat eduskunnan puheita. Minulle tulee joka viikko palautetta salissa käyttämistäni puheenvuoroista”, Heinonen sanoo.

Kiinnostavimmista asioista käydään täysistunnossa nykyisin debatti. Siinä loistavat kokeneet puhujat, jotka osaavat reagoida nopeasti ja tiivistää sanomansa.

Etusijalla puheenvuoroja annettaessa ovat ryhmien puheenjohtajat, valiokuntien puheenjohtajat ja kyseisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet.

Pidemmät, etukäteen kirjoitetut puheenvuorot pidetään usein vasta sitten, kun debatti on ohi ja toimittajat lähteneet lehteriltä. Ankeimpia puheenvuoroja ovat ne, joissa edustaja tekee lähinnä kuivakan yhteenvedon lain sisällöstä.

Kun hallituksen lakiesitys tulee saliin, siitä käydään avoin lähetekeskustelu. Lain sisältö viimeistellään valiokunnissa. Kun se palaa saliin mietintönä, siitä puhutaan uudestaan. Tässä vaiheessa asia ei enää muutu, mutta yhä asiasta halutaan puhua.

Kärkikymmenikköön on tunkenut kaksi ensimmäisen kauden kansanedustajaa, Touko Aalto (vihr) ja Hannu Hoskonen (kesk).

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Leena Meri on ensimmäisen kauden edustaja ja innokas puhumaan. Hän on sijalla 12 tämän vuoden puheiden pitäjänä. Istuntosalissa Meri on noussut arvostetulle paikalle eturiviin.

”Haluan vaikuttaa ja se on minun tehtäväni. Olen aktiivinen, utelias ja kiinnostunut”, Leena Meri sanoo.

”Jään usein illalla saliin ja kun ilta jatkuu ja käy mielenkiintoiseksi, en pysty poistumaan. Haluan kertoa mielipiteeni.”

Meri osallistuu debatteihin aktiivisesti ja pyytää spontaanisti vastauspuheenvuoroja. ”Jos en ole jonkun asian ekspertti, en leiki sellaista. Yhteiskunnallisia asioita kun seuraat, siinä alkaa muodostua käsitys mikä mihinkin vaikuttaa.”

Ihmiset jotka keskustelua seuraavat, saavat argumentteja puolesta ja vastaan, Meri sanoo. Puheiden määrä on myös viesti hänen äänestäjilleen.

Perussuomalaisten Jani Mäkelä on sijalla 11, mutta silti mies on lähes tuntematon. Sen sijaan Sdp:n Timo Harakka on kaikille tuttu. Veropolitiikkaan profiloituneena hän saa paljon puheenvuoroja debateissa ja on saanut myös kysyä kyselytunnilla.

Tunnettu on myös Teuvo Hakkarainen (ps), mutta ei puheenvuoroistaan. Monelle ehkä yllätykseksi hän on tänä vuonna pitänyt jo 47 puheenvuoroa eduskunnassa.

Konkariedustajat pysyttelevät hiljaa, ellei ole painavaa sanottavaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kun puhutaan, silloin Pekka Haavisto (vihr), Pertti Salolainen (kok), Ilkka Kanerva (kok), Seppo Kääriäinen (kesk) ja Erkki Tuomioja (sd) heräävät.

Varsin hiljainen on elinkeinoministeriksi noussut Mika Lintilä (kesk). Tämän vuoden aikana hänellä on ollut asiaa seitsemän kertaa.

Kovan linjan kokoomuslaiset talouskriitikot Juhana Vartiainen, Susanna Koski ja Elina Lepomäki ovat puhujalistan häntäpäässä. Ainoana kansanedustajana, kun puhemiehiä ei lasketa mukaan, Harry Harkimo (kok) ei ole vielä avannut suutaan tämän vuoden puolella.

Toistaiseksi ainoan puheenvuoronsa Harkimo piti vuosi sitten joulukuussa, kun puolusti hallituksen työllisyyspolitiikkaa välikysymyskeskustelussa.

Harkimo ei lintsaa istunnoista, mutta paikalla ollessaan hän pysyttelee vaiti. Harkimo sanoo haluavansa vaikuttaa muulla tavalla kuin istuntosalissa puhumalla.

”Kirjoitan kolumneja kahteen lehteen, olen koko ajan telkkarissa, minulla on erinäisiä projekteja, jotka tulevat pikku hiljaa julkisuuteen, olen radio- ja tv-ryhmässä”, Harkimo luettelee.

Harkimo johtaa työryhmää, jonka pitää vuoden loppuun mennessä selvittää kaupallisen television uutistoiminnan rahoitusta ja tulevaisuutta.

”Jos haluaisin, menisin saliin joku ilta ja puhuisin kymmenen kertaa, että saisin tilastoja paremmaksi. Mutta en tee niin. Minulla pitää olla jotain lisättävää asiaan, en halua puhua siksi, että pitää puhua”, Harkimo sanoo.

”Kyselytunnit ovat sitä samaa jankutusta. Koko syksy on jauhettu samoja juttuja, en näe että minulla on siihen mitään annettavaa.”

”Olen vierastanut sitä, että puhuisin vain puhumisen vuoksi”

Kansanedustaja Sari Raassina (kok) on seurannut politiikkaa läheltä valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä. Nyt hän on kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, mutta silti hän pitää hallussaan jaettua toiseksi viimeistä sijaa puhujatilastossa.

Hän on puhunut tänä vuonna kolme kertaa. Kaksi puheenvuoroa koski kansalaisaloitetta äitiyslaista ja yksi oli ryhmäpuheenvuoro tasa-arvosta.

”En koe sitä vahvaksi tavaksi vaikuttaa. Tykkään tehdä työtä, joka vaikuttaa politiikan sisältöön ja minulla on eri kanavia sen tekemiseen. Politiikan sisällön keskiö ei ole, että saa kirjauksia pöytäkirjaan, vaan kuinka paljon voi vaikuttaa asioihin”, hän sanoo.

”Se kuva, että olisin passiivinen, ei ehkä ole oikea.”

Raassina sanoo, että mikään päätös ei salissa puhumalla muutu, mutta tärkeätä on sekin, että pystyy tuomaan omaa näkemystään esille. Hän ei arvostele niitä, jotka puhuvat paljon. Hän kehuu Zyskowiczin loistavaa satiiria ja kärjistyksiä.

”Itse olen erilainen ihminen. Olen vierastanut sitä, että puhuisin vain puhumisen vuoksi.”

Heinonen puhuu usein ja paljon

Seppo Solmela

Kolmannen kauden kokoomusedustaja Timo Heinonen puhuu usein ja paljon – puheenvuoroja on tänä vuonna ollut jo 184.

Heinonen määrittelee itsensä yleispoliitikoksi. Puhetta syntyy melkein aiheesta kuin aiheesta ja parlamentaarinen ikäkin on sen verran korkea, että hän myös saa puheenvuoroja helpommin kuin ensimmäisen kauden märkäkorvat.

Heinonen näyttää puhemyllyllään kompensoivan sitä, ettei hänen nimensä esiinny koskaan esimerkiksi ministeriarvailuissa.

Heinosen mielestä puhe on olennainen osa edustajan työtä. Hän ei ymmärrä napinpainajia, jotka käyvät ilmoittautumassa läsnä oleviksi ja sen jälkeen pinkaisevat muihin menoihin.

Heinonen haluaa tuoda asioista esiin eri puolia ja myös oikoa vääriä käsityksiä, joita poliittiset vastustajat joskus puheissaan viljelevät. Heinonen ei kirjoita puheitaan etukäteen.

”Olen aika spontaani, laitan korkeintaan muutamia ranskalaisia viivoja.”

Kun Heinonen on vauhdissa, paikalla salissa ei usein ole kuin muutama edustaja. Se turhauttaa, mutta ei lannista.