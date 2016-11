HS.fi uudistuu – kokeile uutta aamun lehteä ja anna palautetta

Helsingin Sanomien digiversio HS.fi uudistuu loppuvuoden aikana.

Tällä viikolla HS:n tilaajat ja lukijat pääsevät kokeilemaan uutta sivustoa. Torstaina ja perjantaina kello 8-20 sivua päivitetään aivan kuten nykyistä HS.fi:tä.

Kyseessä on niin sanottu beta-versio: sivusto ei ole vielä valmis eikä siellä ole kaikkia ominaisuuksia, mutta HS:n toimitus haluaa kuulla lukijoiden kommentteja ja parannusehdotuksia.

Suurimmat muutokset lukijat huomaavat aamun lehdessä. Puhelimen, tabletin tai tietokoneen verkkoselaimella käytettävä versio muuttuu yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi. Uudistunutta selainmallista päivän lehteä voi kokeilla täällä.

Päivän lehden lukemiseksi tarvitset HS.fi:n tilauksen. Jos sinulla ei ole sitä, voit kokeilla lukemista kaksi viikkoa maksutta täällä.

Lokakuun alussa HS:n toimitus pyysi edellisen kerran lukijoiden mielipiteitä uudistuvasta sivustosta.

Tuon kokeilukerran jälkeen sivuston navigaatiota on parannettu ja ulkoasuun on tehty selkiyttäviä muutoksia.

Uuden HS.fi:n suurin uudistus on sen nopeus: sivu latautuu ja päivittyy käyttäjille aikaisempaa nopeammin.

Sivusto on suunniteltu erityisesti mobiilikäyttäjiä ajatellen. Aikaisemmin HS:llä oli erillinen sivu kännykkä- ja tietokonekäyttäjille. Uusi sivu mukautuu ruudun koon mukaan. Etenkin tablettikäyttäjät huomaavat muutoksen – mobiili- ja tietokoneruutujen väliin on tarjolla myös tableteille sovitettu versio.

Sivuston visuaalisessa suunnittelussa on panostettu erityisesti ulkoasun selkeyteen. Kirjasintyyppi muuttuu, ja teksti on aiempaa helppolukuisempaa.

Suunnittelussa on ollut mukana suomalais-kalifornialainen suunnittelutoimisto ja kymmeniä kiinnostuneita HS:n lukijoita ja tilaajia. Lukijoiden mielipiteitä on kuunneltu tarkasti, ja sivustoon on saatu heidän avullaan monia parannuksia.

Kuvallisuus tulee olemaan aiempaa tärkeämmässä roolissa. Jatkossa HS:n artikkeleita pystytään taittamaan aiempaa enemmän, ja tämä nostaa HS:n palkittujen kuvaajien työn entistäkin näkyvämmälle.

HS panostaa interaktiiviseen grafiikkaan, kuten ymmärtämistä helpottaviin laskureihin entistä enemmän. Syksyn aikana lukijat tulevat kohtaamaan näitä entistä enemmän.

Tekniseltä kannalta uudistus on suurin sitten vuoden 2011. HS.fi on ohjelmoitu alusta saakka uudestaan. Sivusto toimii kokonaan pilvipalvelimilla, ja siinä käytetään nykyaikaisia ohjelmointiteknologioita.

NYT lukijoille esiteltävässä versiossa ei ole vielä kaikkia ominaisuuksia – näköislehdet ja haku ovat tulossa uuteenkin Hesariin. Ne eivät vielä ole valmiita esiteltäväksi, mutta niiden puuttuminen ei tarkoita, etteikö niitä tehtäisi valmiiksi ennen julkaisua. Myös kommentointimahdollisuus säilyy, mutta beta-versiossa sitä ei ole.

Kännyköihin ja tabletteihin ladattava Hesarin sovellus ei uudistuksessa muutu. Syksyn aikana sovellusten käyttäjille tulee kuitenkin käyttöä helpottava ominaisuus: aamun lehti ladataan yön aikana valmiiksi, joten sen avautumista ei tarvitse enää aamupalapöydässä odotella.

Kerro mielipiteesi uudistuksesta. Lähetä viesti osoitteeseen dev@hs.fi tai vastaa alla olevaan kyselyyn.