”Me lähtökohtaisesti luotamme siihen, että se henkilö, joka soittaa ja pystyy kertomaan täydellisen henkilötunnuksen, on myös oikeasti se henkilö.”

Näin kuvailtiin Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelusta asiakkaan tunnistamista puhelinpalvelussa. Samaa toimintamallia noudatetaan muuallakin maassa. Arkaluonteisia ja salaisia tietoja toimeentulotuesta ja terveydestä kerrotaan siis puhelimitse jokaiselle satunnaiselle soittajalle, joka osaa yhdistää oikean nimen oikeaan henkilötunnukseen.

Luottamus ihmisiin on terveen yhteiskunnan merkki. Luottamus ei kuitenkaan voi olla rajaton.

Kerrataanpa perusfaktat.

Fakta 1: Henkilötunnusta ei voi käyttää ihmisen tunnistamiseen. Jokainen meistä on joutunut elämänsä varrella luovuttamaan hetunsa niin moneen paikkaan, että se on käytännössä julkista tietoa. Hetulla ei mitään merkitystä tunnistamisen kannalta.

Henkilötunnus soveltuu ainoastaan ihmisen yksilöimiseen. Sillä erotetaan kaksi samannimistä ihmistä toisistaan. Hetu myös yleensä pysyy samana läpi elämän nimenvaihdoksista huolimatta.

Fakta 2: Terveyttä ja sosiaalietuuksia koskevat tiedot on julkisuuslaissa säädetty ehdottomasti salassa pidettäviksi.

Fakta 3: Rikoslain mukaan virkasalaisuuden rikkominen on rangaistavaa – myös tuottamuksellisena. Virkamies siis syyllistyy rikokseen, jos hän huolimattomuudesta paljastaa salassa pidettävän tiedon sellaiselle, jolla ei ole oikeutta siihen.

On naiivia ja perusteetonta kuvitella, että kaikki terveyskeskukseen ja sosiaalivirastoon soittavat olisivat oikealla asialla. Jatkuvasti tulee esille tapauksia, joissa entisen puolison yksityiselämään liittyviä tietoja urkitaan kiusantekomielessä. Mikäpä sen helpompaa, sillä puolisot yleensä tietävät toistensa henkilötunnuksen.

Ongelma ei rajoitu pelkästään siihen. Aggressiiviset sometrollit urkkivat järjestelmällisesti arkaluonteista tietoa vastustajinaan pitämistä ihmisistä. He myös levittävät tietoa netissä. Kiusantekomielessä tehty urkinta saattaa aiheuttaa uhrille pitkäaikaista vahinkoa ja kärsimystä.

On sekä asiakkaan että viranomaisen etu, että asiointi on helppoa ja vaivatonta. Se ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että salassa pidettäviä tietoja luovutetaan väärille ihmisille. Menettelyssä on systeemivirhe, jos asiakkaat tunnistetaan tavalla, joka ei ole varma ja luotettava.

Hätäapuna viranomaiset voisivat ottaa käytännön, jonka mukaan salaisia tietoja kerrottaisiin puhelimessa vain, jos soitto tulee asiakkaan ennalta ilmoittamasta numerosta. Numero sovittaisiin tapaamisen yhteydessä, kun asiakas on luotettavasti tunnistettu.

Joka tapauksessa systeemivirhe pitää korjata, ja se pitää korjata nopeasti. Tämä on myös jokaisen yksittäisen virkamiehen etu.