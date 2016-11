Lahden ABC:llä toimiva apteekki jakoi vääriä lääkkeitä – viranomaisten mukaan tapaus on harvinainen

Lahden Renkomäen apteekista jaetut väärät lääkkeet ovat johtamassa apteekkarin toimiluvan perumiseen.

ABC-aseman yhteydessä sijaitsevan apteekin epäillään myyneen asiakkailleen eri lääkkeitä kuin reseptissä on määrätty. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan virheet johtuvat apteekin liian pienistä lääkevarastoista.

”Toimiluvan peruminen on vireillä. Fimea antoi apteekkarille kirjallisen varoituksen loppukesästä, mutta hän ei korjannut toimintaansa”, kertoo Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi.

Fimea on jättänyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Apteekissa asioineita kehotetaan nyt tarkistamaan, että saatu lääke vastaa reseptiä. Tähän voi pyytää apua muista apteekeista.

Vakavaa terveydellistä haittaa virheistä ei tiedetä aiheutuneen. Asiakas on voinut saada esimerkiksi miedompaa tai vahvempaa lääkettä kuin, mitä lääkäri on hänelle määrännyt.

Rajaniemen mukaan apteekissa ei ollut yksinkertaisesti riittävästi lääkkeitä saatavilla.

”Lääkelaki edellyttää, että lääkkeitä pitäisi olla varastossa asiakaskunnan tarpeen mukaan”, Rajaniemi toteaa.

Apteekki siirtyi Renkomäen ABC-aseman kiinteistöön viime toukokuussa. Aiemmin apteekki toimi tavaratalo Kärkkäisen tiloissa.

Renkomäen apteekki on noin 50-vuotiaan naisen ensimmäinen ja ainoa toimipiste. Se on perustettu 2011.

Apteekissa ei ole tällä hetkellä muuta henkilökuntaa kuin apteekkari itse. Toimipiste kuuluu Suomen 20 pienimmän apteekin joukkoon.

Tapauksia, joissa lahtelaisapteekki on antanut asiakkaalle vääriä lääkkeitä on muutamia. Ne ovat tulleet Fimean tietoon asiakaspalautteina sekä yksittäisiltä terveydenhuollon toimihenkilöiltä.

Tapaus on harvinainen. Fimeassa kukaan ei muista tällaista sattuneen aiemmin.

”Apteekkarin toimiluvan peruuttamiseen johtavia tapauksia on viimeisen 5–10 vuoden aikana sattunut alle viisi tapausta. Suhteessa vähän enemmän kuin aiemmin. Yleensä syyt liittyvät henkilökohtaiseen terveyteen”, Rajaniemi toteaa.

Taloudelliset syyt voivat Rajaniemen mukaan vaikuttaa apteekin kykyyn hankkia riittävää lääkevarastoa. Lääkkeisiin sitoutuu merkittävästi rahaa.

”Hyvin toimivia pieniäkin apteekkeja toki on. Tärkeintä on, että lääkevaraston suuruus on mitoitettu asiakaskunnan koon mukaan”, Rajaniemi korostaa.

Suomen apteekkariliitto järkyttyi uutisesta. Farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala pitää hyvänä, että asia tuli ilmi ilmoitusten kautta.

”Asia voi liittyä alkuvaiheen investointeihin uudella liikepaikalla. Apteekin velvollisuus on kuitenkin hankkia riittävästi henkilökuntaa ja riittävä lääkevarasto”, Kujala korostaa.