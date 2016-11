Suomen ja Viron yhteisiä sähköisiä palveluita varten valmistellaan instituuttia

Tallinna

Suomen ja Viron pääministerit Juha Sipilä ja Taavi Rõivas palasivat eilen Kööpenhaminasta Baltian ja Pohjoismaiden kokouksesta, mutta jo tänään he tapaavat uudestaan kahdenkesken Tallinnassa.

Virossa pääministerit keskustelevat Itämeren alueen turvallisuustilanteesta, liikenteestä, energiasta ja talouden kehittämisestä.

Poliittista tahtoa tarvitaan parhaillaan ainakin rajat ylittävien digitaalisten palvelujen kehittämiseen Suomen ja Viron välillä.

Viro ja Suomi valmistelevat instituuttia, joka vastaisi rajat ylittävien sähköisten palveluiden kehittämisestä. Muodollisesti se olisi hallitusten sopimuksen pohjalta perustettu yhdistys.

Rajat ylittävät sähköiset palvelut auttaisivat matkustajia, yrittäjiä ja maasta toiseen muuttavia. Tätä silmällä pitäen Viro luovutti Suomelle jo 2013 digitaalisen palveluväylän, X-roadin.

Kummassakin valtiossa toimivista sähköisistä lääkeresepteistä on puhuttu vuosia. Tänä syksynä Viro ja Suomi saivat EU:lta rahoitusta asian edistämiseen. Tavoite on saada resepti toimimaan kahden vuoden kuluessa. Suurimmat esteet ovat liittyneet lainsäädäntöön ja henkilösuojaan, joka on Suomessa tiukempi kuin Virossa.

Viime keväänä Sipilä ja Rõivas tekivät digitaalisia palveluita koskevan julkilausuman. Sen jälkeen esimerkiksi väestörekisteritietojen vaihdon edellytykset ovat edenneet. Toisen valtion viranomaisten väestörekisteritietoihin pääsy vähentäisi maahanmuuttajien paperisotaa kummassakin valtiossa.

Myös yrityksiä, verotusta, sosiaalitukia, laivarekistereitä sekä laivojen miehistöä koskevien rekisterien tiedon vaihto valtioiden välillä on edennyt.

Sen sijaan Virossa yleinen digiallekirjoitus ei ole Suomessa juuri käytössä, eikä suomalaisten virkamieslähteiden mukaan ole listan kärjessä valtioiden välisen yhteistyön edistämisessä.

Suomi on Viron kautta tiivistämässä yhteyksiään myös Keski-Eurooppaan.

Suomenlahden ali Viron ja Suomen välille rakennettava kaasuputki, Balticconnector, on saanut rahoitusta EU:sta. Sen on tarkoitus valmistua vuodeksi 2020 ja yhdistää Suomi Baltian ja Puolan kautta Keski-Euroopan kaasuverkostoon. Idea on vähentää riippuvuutta suoraan Venäjältä tulevasta kaasusta.

Tallinnasta Varsovaan suunniteltu pikarautatie, Rail Baltic, avaisi Baltian maiden lisäksi Suomelle uuden, aiempaa nopeamman yhteyden maata pitkin Keski-Eurooppaan.