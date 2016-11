Suomesta on palautettu ihmisiä Irakiin myös väkisin – vapaaehtoisten palaajien määrä on hiipunut

Suomi palautti viime vuonna Irakiin myös ihmisiä, jotka eivät ole lähteneet vapaaehtoisesti.

Tähän asti julkisuudessa on kerrottu, että Irakiin ei voi palauttaa, sillä Suomen ja Irakin välillä ei ole palautussopimusta eikä Irak suostu ottamaan vastaan vastentahtoisesti palaavia. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kertoo, että tämä ei ole koko totuus.

”Pakolla palauttaminen on ollut mahdollista koko ajan, mutta se on erittäin hidasta ja hankalaa. Pääsääntöisesti on ollut kyse ihmisistä, joilla on ollut rikostausta, mutta yksittäisiä muitakin tapauksia on ollut. Suurin osa on kuitenkin ihmisiä, jotka ovat tehneet Suomessa rikoksen ja siksi heidät on haluttu palauttaa”, Nerg sanoo.

Myös Afganistaniin on tehty pakkopalautuksia jo ennen palautussopimuksen syntyä. Suomi ja Afganistan pääsivät sopuun pakkopalautusten helpottamisesta lokakuun alussa.

Vastentahtoisten palautusten määrä on kuitenkin poliisihallituksen mukaan ollut hyvin pieni. Viime vuonna Irakiin on poliisin mukaan palautettu väkisin alle 10 ihmistä. Afganistaniin on palautettu pakolla viime ja tämän vuoden aikana yhteensä 10 ihmistä.

Pakkopalautus onnistuu yleensä vain, jos käännytettävällä on voimassa oleva passi. Jos passia ei ole ja palautusta silti halutaan, Helsingin poliisin identifiointiryhmä pyrkii varmistamaan käännytettävän henkilöllisyyden ja hankkimaan hänelle kotimatkatodistuksen.

Kotimatkatodistus pitäisi saada kotimaan eli esimerkiksi Irakin suurlähetystöstä. Tämä ei ole osoittautunut helpoksi.

”Palautetuilla on yleensä ollut passi, ja silloin paluu on helpompi järjestää”, sanoo komisario Liisa Lintuluoto Helsingin poliisista.

Vaikka Afganistanin kanssa on saatu aikaan palautussopimus, vastentahtoisia palautuksia ei ole tuon sopimuksen aikana vielä tehty.

Irakin kanssa Suomi on yrittänyt saada aikaan palautussopimusta viime vuoden syksystä asti. Sopimuksen puute ei ole estänyt kaikkia palautuksia, mutta sen syntyminen helpottaisi ja nopeuttaisi palauttamista huomattavasti.

Nyt sopimuksen syntymiseen on erityinen paine, sillä laittomasti maahan jäävien määrän odotetaan kasvavan talven aikana. Tämä johtuu siitä, että vuodenvaihteen tienoilla ja sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudesta alkaa tulla enemmän päätöksiä Maahanmuuttoviraston tekemistä turvapaikkapäätöksistä tehtyihin valituksiin.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kielteinen päätös on lainvoimainen ja toimeenpanokelpoinen. Jos henkilö ei sen saatuaan suostu poistumaan, eikä häntä saada palautettua, hän jää Suomessa paperittomaksi.

”Painetta sopimuksen syntymiseen on. Ei ole halua siihen, että maassa on kielteisen päätöksen saaneita, jotka eivät poistu maasta”, sanoo hallitusneuvos Eero Koskenniemi sisäministeriöstä.

Sopimuksen syntymisen aikataulua hän ei uskalla arvailla.

”Meidän puoleltamme aikataulu olisi heti, mutta vain Irakin edustajat pystyvät sanomaan, milloin he ovat valmiita sopimukseen. Neuvotteluja käydään, mutta kovin pikaiseen ratkaisuun en usko.”

Irakiin on kuluvan vuoden aikana palannut vapaaehtoisesti poliisin lennoilla noin 1 500 ihmistä. Lentoja on järjestetty 16. Lisäksi Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n avustamana on palannut Irakiin tänä vuonna 1 161 henkilöä.

Tarkkaa palanneiden määrää ei pystytä sanomaan, sillä osa on palannut myös ilman poliisin tai IOM:n apua.

Viime aikoina kiinnostus vapaaehtoista paluuta kohtaan on selvästi laantunut, Helsingin poliisista kerrotaan. Edellinen poliisin järjestämä vapaaehtoinen lento lähti viime viikolla, ja sillä lähti maasta 32 irakilaista.

”Vapaaehtoisille lennoille ilmoittautuneita on ollut koko ajan vähemmän ja vähemmän. Seuraavasta lennosta ei ole tehty vielä päätöstä. Seuraamme nyt tilannetta ja ilmoittautuneiden määrän kehitystä”, sanoo komisario Pekka Kallio Helsingin poliisista.