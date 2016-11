Sote-selvitys: paljon eri palveluja käyttävät tarvitsevat vahvaa asiakasohjausta

Fakta Valinnanvapaus laajenee Sote-uudistuksen myötä asiakkaan valinnanvapaus on laajenemassa siten, että asiakas saisi jatkossa valita verorahoilla kustannetuissa palveluissa julkisen tai yksityisen palveluntuottajan perustason palveluissa ja joissakin erikoistason palveluissa. Hallituksen on määrä linjata valinnanvapausmallin yksityiskohdat lähiviikkoina. Virkamiestyöryhmä esitti lokakuun alussa, että valinnanvapaus laajenisi kahdessa vaiheessa. Aluksi 2019 parannettaisiin perustason hoitoon pääsyä asiakkaan suoraan valittavilla palveluilla.

Asiakkaan valinnanvapaus voi helpottaa useimpien suomalaisten pääsyä lääkäriin, mutta miten käy paljon eri palveluja tarvitseville kuten vanhuksille, lastensuojelun asiakkaille tai mielenterveyspotilaille?

”Pelkona on, että uudistus tehdään niiden ehdoilla, joilla on jo kaikki hyvin”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen Nordic Healthcare Groupista (NHG), joka on terveydenhuollon ja sosiaalitoimen konsultointi- ja tutkimusyritys.

NHG päätyy selvityksessään siihen, että paljon eri palveluja käyttävät kansalaiset tarvitsevat jatkossa vahvaa asiakasohjausta. Sote-uudistuksen suunnitelmissa tällaista tehtävää on kaavailtu palveluohjaajille.

”Asiakasohjaajien pitää ottaa vastuu näistä potilaista ja heidän on tunnettava heidät hyvin”, Kämäräinen sanoo.

”Tämä on olennaista koko uudistuksen onnistumisen kannalta.”

Useiden tutkimusten mukaan 90 prosenttia suomalaisista käyttää terveyspalveluja satunnaisesti ja tuolloinkin yleensä vain yhtä palvelua kerrallaan. He käyvät esimerkiksi lääkärissä yhden vaivan takia.

Kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee paljon eri palveluja, ja heidän palveluistaan kertyy 80 prosenttia sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista.

Esimerkiksi syöpäpotilaat tai kakkostyypin diabetesta sairastavat käyttävät yleensä vain terveyspalveluja, mutta palvelun tarve on suuri.

Vammaiset, päihdepalvelujen asiakkaat ja monet vanhukset käyttävät taas sekä sosiaali- että terveyspalveluja. Tutkimusten mukaan he käyttävät keskimäärin neljää eri palvelukokonaisuutta.

Nyt näitä asiakkaita pompotellaan usein luukulta toiselle, koska eri palveluista vastaavat eri toimijat.

Juuri heille olisi tärkeää, että hoitoketjut esimerkiksi terveyskeskuksesta sairaalaan ja sairaalasta kuntoutukseen toimisivat nykyistä paremmin.

Se olisi tärkeää myös sote-kustannusten hillinnän kannalta. Tämä palvelujen parempi integraatio onkin ollut soteuudistuksen keskeinen tavoite jo edellisen hallituksen aikana.

Moni alan asiantuntija pelkää nyt, että asiakkaan valinnanvapaus yksityisten ja julkisten palveluntuottajien välillä johtaa näiden potilaiden kohdalla entistäkin pirstaleisempiin palveluihin.

Ongelmia syntyy, jos ei ole selvää, kuka vastaa potilaan hoitoketjusta.

Asiakasohjauksesta voisi NHG:n mukaan vastata joko palvelun järjestäjä eli maakunta tai vastuutuottaja, jonka asiakas on valinnut peruspalvelujensa tuottajaksi.

”Tarvitaan vahva asiakasohjausyksikkö, jolla olisi sekä budjettivaltaa että valtaa muihin tuottajiin”, NHG Consultingin toimitusjohtaja Vesa Komssi sanoo.

Asiakasohjausyksikkö vastaisi asiakastason palveluiden kokoamisesta ja sillä pitäisi olla suora ohjausvalta tuottajiin. Tällöin palveluiden kokonaisuus olisi julkisen vallan käsissä.

Toinen vaihtoehto olisi se, että asiakkaan valitsema sote-keskus tai lääkäri-hoitajatiimi olisi vastuutuottaja.

Vastuutuottaja vastaisi silloin kunkin asiakasryhmän kaikkien palveluiden kokonaisbudjetista. Näin vastuutuottajalla olisi suora kannustin rakentaa asiakkaan kannalta paras mahdollinen palvelukokonaisuus.

”Haasteena tässä mallissa on, että valtaa voi siirtyä merkittävästi yksityisille toimijoille ja vain viranomaistehtävät jäisivät järjestäjälle”, Vesa Kämäräinen sanoo.

Asiakasohjaus tarvitsee onnistuakseen myös riittävät tiedot hoidoista, niiden kustannuksista ja ennen kaikkea vaikuttavuudesta.