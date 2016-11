Kriisinhallintatehtävissä palvelleet saavat oikean veteraanikortin – ”Ei tässä tavoitella samaa kuin sotien veteraaneilla”

Tästä on kyse Nyt on rauhanturvaamisen juhlavuosi Suomalainen rauhanturvaaminen täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Ensimmäiset suomalaiset lähtivät YK:n operaatioon Suezille 10.12.1956. Suomalaisia on palvellut yli 40 rauhanturva- ja kriisihallintaoperaatiossa.

Puolustusministeriön myöntämät uudet kriisinhallintaveteraanikortit ovat jo painossa. Ministeriö alkaa lähettää niitä kriisinhallintatehtävissä palvelleille tämän kuun lopulta lähtien.

Kortti lähetetään yli 30 000 ihmiselle, joiden osoitetiedot ovat puolustusministeriön tiedossa.

Puolustusministeriö kertoi vuoden alussa, että kriisinhallintatehtävissä palvelleille myönnetään veteraanistatus, jonka tunnukseksi annetaan kortti. Tavoitteena on vakiinnuttaa kriisinhallintaveteraanien status ja tukea heidän sopeutumistaan palveluksen jälkeiseen aikaan.

Tulevaisuudessa kriisinhallintapalveluksen suorittavat saavat kortin automaattisesti sen jälkeen, kun he ovat kotiutuneet.

”Se on kansainvälisen mallin mukainen tunnus suoritetusta palveluksesta”, sanoo vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi puolustusministeriöstä.

”Suomen rauhanturvaajaliitto kantaa päävastuun siihen liittyvistä etuisuuksista, ja heidän sivuillaan tulee olemaan tieto niistä.”

Korttiin on tarkoitus liittää yritysten ja julkisyhteisöjen myöntämiä etuja ja alennuksia. Toistaiseksi hanke on edennyt heikohkolla menestyksellä.

”Tiettyjä neuvotteluja on käyty. Siellä on joitain yksittäisiä pienempiä, mutta ehkä suurin mainittava on bussiliikenneyhtiö Savonlinja, joka on tarjonnut alennusprosenttia”, sanoo Suomen rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kiljunen.

”Tämä on annettu meidän jäsenyhdistystemme keskusteltavaksi kunnissa, koska pääosa etuuksista on kuntatasolla. Lähinnä ne liittyvät liikuntakulttuuriin liittyviin alennuksiin.”

Kiljusen mukaan kriisinhallintaveteraanistatus on otettu pääosin positiivisesti vastaan liiton jäsenten keskuudessa. Osa jäsenistä on kuitenkin kokenut, etteivät he ole ”oikeita veteraaneja”.

”Se on tämä suomalainen veteraanikäsitys, jotka lähtee talvi- ja jatkosodasta. Muistamme aina sanoa, ettei tässä tavoitella samaa kuin sotien veteraaneilla”, Kiljunen sanoo.

”Tämä on toinen juttu ja perustuu sotien jälkeiseen eurooppalaiseen veteraanikäsitykseen. Silloin, kun ollaan oltu koti- tai ulkomailla operaatiossa ase kädessä, silloin operaatiosta kotiuduttua ollaan veteraaneja.”

Erilaisissa rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtävissä on palvellut noin 45 000 suomalaista. Kaikkien alle 60-vuotiaiden tiedot ovat asevelvollisuusrekisterissä, mutta vanhempien tietojen hakeminen on ollut työläämpää, koska heitä ei ole erikseen kirjattu mihinkään sähköiseen rekisteriin.

Lisäksi osalla kriisinhallintatehtävissä palvelleista on esimerkiksi turvakieltoja, joten heidän osoitetietojaan ei ole voitu luovuttaa.

Suomen rauhanturvaajaliitto on kerännyt tietoja vanhemmista kriisinhallintaveteraaneista. He voivat ilmoittautua muun muassa liiton internetsivuilla.

Kriisinhallintaveteraanikorttia voi hakea myös myöhemmin. Puolustusministeriö lupaa tiedottaa asiasta internetsivuillaan.