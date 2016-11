Talven suksihitiksi povataan ”skinejä” – asiantuntija kertoo, kuinka valitset itsellesi sopivimmat sukset

Fakta Vinkkejä varusteiden mittoihin Suksien pituus: perinteisen tyylin suksien tulisi olla 10–25 senttimetriä ja luistelutyylin suksien 5–10 senttimetriä pidemmät kuin hiihtäjä. Kasvavan lapsen suksissa saisi olla kasvunvaraa enintään 15 senttimetriä. Sauvojen pituuden valinta: Perinteistä hiihtoa varten sopivan sauvamitan saa kertomalla hiihtäjän pituuden luvulla 0,83. Käytännössä sopiva sauva yltää maasta hiihtäjän solisluun kohdalle, kun hiihtäjällä on kengät jalassa. Luisteluhiihtoa varten sopivan sauvan pituus on hiihtäjän pituus kerrottuna luvulla 0,90. Lähteet: SLA ry, Suomen Latu ry Lähteet: SLA ry, Suomen Latu ry

Pian se on täällä – nimittäin hiihtokausi. Viime päivien pakkasten ja lumisateiden myötä latujen lumettamiseen on varauduttu Helsinkiä myöten, ja esimerkiksi Lapissa ja Kaakkois-Suomessa Imatralla ulkolatujen pätkiä on jo avattu.

Hiihtokausi siis alkaa eri puolilla Suomea, vaikka aivan etelässä pakkaset eivät vielä riittäisi latujen rakentamiseen.

Perjantaina Helsingissä avattiin myös talviliikuntamessut Skiexpo ja Boardexpo, jotka käynnistävät kauden. Suksimessuille on ensimmäistä kertaa jopa rakennettu lumesta kaksi noin 35 metriä pitkää hiihtolatua. Lunta tuodaan 200 kuutiometriä Helsingin jäähalleista.

Talvisiin sääennustuksiin on tyytyväinen muiden muassa Mikkelin Suksistudion yrittäjä Aki Himanen, joka povaa pitokarvasuksista eli skintec- tai skinisuksista kauden hittituotetta.

Skinisuksien tarjonta lisääntyi jo viime vuonna, ja nyt entistä useammat valmistajat ovat tuoneet niitä markkinoille. Pitokarvasuksen pitoalueella on karvaa, joka antaa potkuvaiheessa pitoa ja liukuvaiheessa luistoa.

”Uskon, että perusharrastaja on skinisuksista kiinnostunut. Eli ihminen, joka kokee luistelutyylin vaikeaksi tai ei halua voidella suksia. Voitelu myös vaatii vähän taitoa ja on hankalaa, kun kelit vaihtelevat. Huoltovapauttahan tavallinen hiihtäjä tänä päivänä hakee”, Himanen sanoo.

Maastohiihdon aloittamista pohtivan kannattaa miettiä jo ennen suksien hankkimista, haluaako hiihtää perinteisellä tyylillä vai vapaalla eli luistelutyylillä. Tätä mieltä on Suomen Hiihdonopettajat ry:n puheenjohtaja Timo Welsby.

”Hiihto on siitä inhottava laji, että se on välineurheilua. Alkuinvestointiin kannattaa uhrata rahaa, jos päättää välineet hankkia – hintahaitarin alapään raskailla puuydinsuksilla meno ei ole niin mielekästä, ja into voi lopahtaa”, Welsby sanoo.

Rahalla saa kevyempiä välineitä.

Welsby itse kertoo pitävänsä enemmän perinteisestä hiihdosta. Hän kuitenkin tunnustaa olevansa välillä laiska voitelija ja valitsevansa alleen luistelusukset.

”Molemmissa hiihtotyyleissä on omat hyvät puolensa. Perinteisellä voi hiljentää vauhtia tai edetä nopeasti, se on hyvä tyyli pitkäkestoiseen hiihtoon.”

”Vapaassa tyylissä on puolestaan vauhtia, joka viehättää. Samoin voitelun helppous. Tyyli kuitenkin vaatii tasapainotaitoa.”

Minkälaiset maastohiihtosukset voisivat sopia sinulle? Vastaa päätöspuun kysymyksiin ja katso. Juttu jatkuu päätöspuun jälkeen.

Maastohiihto vaatii tietenkin paljon muutakin kuin oikeanlaiset sukset. Hiihtovälineiden osto alkaa monoista, jotka valitaan hiihtotavan ja jalkatyypin mukaan. Niiden pitää tuntua napakoilta jalassa.

Kun sopiva kenkä on löydetty, myyjä suosittelee niihin sopivaa sidetyyppiä. Sauvojen pitää olla jämäkät. Mitä kevyempi sauva, sitä kalliimpi se yleensä on.

Welsbyn mukaan hiihtovarusteet kannattaa valita asiantuntevan myyjän kanssa. Mikäli hiihtokilometrejä on tiedossa vain laskettelulomalla, kannattaa pohtia myös vuokraamista. Urheiluseuroilta saattaa puolestaan löytyä käytettyjä välineitä.

Maastohiihdon harrastajia on Suomessa yhden laskentatavan mukaan 1,7 miljoonaa. Määrä on ollut hienoisessa laskussa. Hiihtäminen etenkin Etelä-Suomen ruuhkaisimmilla alueilla riippuu paljon säästä, ja Helsingissä ladut avataan yleensä joko joulu- tai tammikuussa.

Hiihtäminen kuitenkin kannattaa, Welsby sanoo. Hän kehottaa ottamaan hiihtotunnin, jottei väärin opeteltu tekniikka hankaloita etenemistä vaihtelevissa maastonkohdissa.

”Puutteellinen tekniikka on tehotonta ja vamma-altista. Hyvällä tekniikalla hiihdosta nauttii enemmän.”

”Terveyshyödyt maastohiihdossa ovat suuret. Hiihto kehittää lihaskuntoa mutta on hyväksi myös verenkierto- ja hengityselimille.”

Lumipeitteen oheneminen ja pakkaspäivien väheneminen voivat vähentää hiihtoharrastuksen suosiota, vaikka latuja ylläpidettäisiin lumetuksella tai tuontilumella.

Lumi- ja pakkaspäivien määrät vaihtelevat vuosittain etenkin etelässä. Vuosi 2010 oli Helsingissä erityisen talvinen, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli pakkasella peräti 119 päivänä ja lunta oli maassa ainakin sentin verran 144 päivänä. Vuonna 2015 määrät olivat vain kolmasosa viiden vuoden takaisesta.

Jyväskylässä ja Rovaniemellä lumi- ja pakkaspäivien määrät ovat vuosikymmenten aikana vähentyneet.

1990-luvulla Rovaniemellä oli keskimäärin 175 pakkaspäivää vuodessa. Tällä vuosituhannella pakkaspäiviä on ollut keskimäärin kaksi viikkoa vähemmän. Kehitys oli samanlainen Jyväskylässä, jossa oli ensimmäistä kertaa tarkastelujakson aikana alle sata pakkaspäivää.

Alla oleva grafiikka näyttää, miten pakkas- ja lumipäivien määrät ovat takavuosikymmeninä kehittyneet Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.