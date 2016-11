Eturauhassyövän hoitoon haetaan uusia keinoja, nyt osa niistä hoidetaan turhaan

Fakta Etenkin iäkkäiden miesten sairaus Eturauhasen syöpä syntyy, kun eturauhasen solut muuttuvat pahanlaatuisiksi. Eturauhassyöpä on pääosin yli 70-vuotiaiden miesten sairaus. Tauti voidaan todeta PSA-tutkimuksella. Sitä ei suositella oireettomille. Eturauhassyövällä ei ole selviä oireita. Virtsaamisvaikeudet voivat kertoa syövästä, mutta niitä aiheuttaa myös eturauhassyövän hyvänlaatuinen liikakasvu. Hoidon ennuste on hyvä. Valtaosa paranee syövästään.

Lähes 5 000 miestä saa joka vuosi kuulla sairastavansa eturauhassyöpää. He päätyvät hoitoihin, vaikka osa ei tarvitsisikaan niitä.

”Diagnoosi tarkoittaa, että syöpä hoidetaan, vaikka osa hoidetaan turhaan”, sanoo Tampereen yliopiston professori Tapio Visakorpi.

”Aktiivinen seuranta on hyvä hoito osalle sairastuneista.”

Kaikki hoidetaan, koska eturauhassyövän etenemistä ei osata vielä ennakoida. Sen sijaan esimerkiksi rintasyövästä tiedetään, että nuoren naisen tauti on usein ärhäkämpi kuin iäkkään.

”Eturauhassyöpä on monimuotoisempi kuin muut isot syövät”, Visakorpi selittää.

”Ennustaminen on vaikeaa, eikä etukäteen voi ennakoida, onko tauti aggressiivinen vai ei. Analyysi tehdään neulanäytteestä, mutta se on voinut osua kilttiin soluun, vaikka vieressä on ärhäkkä.”

Visakorpi etsii Suomen Akatemian tuella keinoja, joilla sairastuneita voitaisiin hoitaa yksilöllisemmin.

”On löydettävä mekanismeja ja diagnoositapoja, joilla päästään sinne”, hän kuvailee.

Niitä etsitään perimästä. Syöpä lähtee liikkeelle yhdestä solusta, mutta kehittyessään se jakaantuu ja synnyttää uusia syöpäsoluja. Osa niistä on perimältään samanlaisia mutta osa erilaisia.

”Tämä on yksi mekanismi, jonka ansiosta syöpäsolu selviää hoidoista”, Visakorpi sanoo.

Se näkyy hoidoissa. Iso osa eturauhassyövistä on niin sanottuja hormoniriippuvaisia syöpiä, joita hoidetaan estämällä miessukuhormoni androgeenin vaikutusta.

Osalla oireet kuitenkin palaavat eikä entinen hoito enää tehoa niihin. Käytössä on uusia hoitoja, mutta silti syöpä voi uusiutua.

Uusiutumista saattaa paradoksaalisesti edistää syövän loppuvaiheen hoidossa käytetty lääke, glukokortikoidi. Se voikin kääntyä potilasta vastaan ja alkaa edistää syövän kasvua.

Yksilöllinen hoito on vielä tulevaisuutta, toisin kuin esimerkiksi rintasyövässä. Yksi tapa lisätä lisätä sitä olisi tarkempi syöpäsolujen seuranta.

Ne tutkitaan diagnoosivaiheessa, mutta Visakorven mielestä myös hoidon aikana pitäisi seurata solujen muutoksia.

”Silloin hoitoa voitaisiin räätälöidä kullakin hetkellä.”