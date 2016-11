Ovatko venäläisten maakaupat uhka? – Maanmittauslaitos: ”Tilanne on hallinnassa”

Venäläisten maakaupoista Suomessa nousi taas tällä viikolla äläkkä, kun julkisuuteen tuli suojelupoliisin antama lausunto vieraan vallan vaikuttamispyrkimyksistä. Asiasta uutisoi alkuviikolla ensimmäisenä Iltalehti.

Supo nosti esiin mahdollisuuden, että vieraan vallan ostamassa kiinteistössä voitaisiin kriisiaikana esimerkiksi majoittaa tunnuksettomia joukkoja. Tämä vei keskustelun heti venäläisten maakauppoihin Suomessa.

Lausunto huomattiin myös Venäjällä. Yle kertoi torstaina Venäjän ulkoministeriön syyttävän suojelupoliisia russofobiasta eli Venäjän pelosta venäläisiä uutissivustoja Ekonomika segodnaa ja Rambler News Serviceä lainaten.

”He eivät ymmärrä, että oman kansan jatkuva pelottelu johtaa lopulta ongelmiin. Jossain vaiheessa fobiasta tulee mania”, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi uutissivustoille.

Suojelupoliisin hallintovaliokunnalle toimittama, syyskuulle päivätty lausunto on julkaistu eduskunnan sivuilla. Siinä käsitellään Suomen terrorismitilannetta, poliittisia ääriliikkeitä ja myös niin sanottua hybridivaikuttamista, josta on puhuttu Venäjän yhteydessä. Supo ei nimeä lausunnossaan mitään maata nimeltä.

”Suomessa on havaittavissa sekä ilmiöitä, joissa voi olla kyse valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen että suoranaisesta vaikuttamisesta. Toimenpiteitä, joissa saattaa olla kyse valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen kriisitilanteessa, havaitaan jatkuvasti. Tällaisesta voi olla kyse maakaupoissa, joissa ei näyttäisi olevan liiketaloudellista tai kiinteistön tavanomaiseen käyttöarvoon liittyvää logiikkaa”, lausunnossa todetaan.

”Vieraan valtion lukuun toimiva maanomistaja voi kuitenkin rakentaa kiinteistölleen rakennelmia, joita vieras valtio voisi kriisitilanteessa hyödyntää esimerkiksi liikenneväylien sulkemisessa tai tunnuksettomien joukkojen majoittamisessa”, teksti jatkuu.

HS:n soittokierroksella viranomaisille ja muille asiaa mahdollisesti tunteville tahoille selvisi, että harva haluaa asiasta puhua.

Vain Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen suostui kommentoimaan asiaa HS:lle. Hän on tutkinut venäläisten maakauppoja Suomessa. Toppisen mukaan Supon lausunnon voi kokea pelotteluna.

”Nämä tapaukset on selvitetty jo, viranomaisilla on todella tiedossa jo kohteet ja niistä on riskianalyysit. Tilanne on siis tiedostettu ja voi sanoa, että se on hallinnassa. Loppu on arvailua, kuvittelua ja mahdollisuuksia. Niissä voi olla perääkin, mutta sitä pitäisi kysyä sotilailta, mikä on sotilaallinen toimintatapa, että onko tällaisista mahdollisista hajallaan olevista tukikohdista jotain hyötyä. Jotkut henkilöt tätä uhkaa aina nostavat”, Toppinen sanoi.

Hän muistuttaa, että venäläisten maakauppoja määrittelevät ennen kaikkea talouden suhdanteet.

”Nämä koskevat pääosin loma-asuntojen ostamisia, mikä oli huipussaan 2008, sen jälkeen määrät ovat vähentyneet ja nyt he ovat jopa alkaneet myydä kiinteistöjään.”

”Tämä johtuu siitä, että on tullut pakotteet, ruplan arvo on heikentynyt ja taloudellinen tilanne Venäjällä on heikentynyt muistakin syistä. Siksi Suomessa oleva kiinteistö realisoidaan, siitä saadaan aina hyvä hinta ja sillä saadaan huomattava kurssivoitto. Pääasiassa tämä on normaalia taloustoimintaa, joka elää suhdanteiden mukaan”, Toppinen luonnehtii.

Hän myös kysyy ja vastaa kysymykseensä.

”Onko tässä mukana lieveilmiöitä? Saattaa olla, mutta maanmittauslaitoksen tehtävä ei ole analysoida niitä. Se menee jo tiedustelun piikkiin ja se ei ole julkista tietoa koskaan.”

Maanmittauslaitoksen tilastoista selviää, että kaupat ovat vähentyneet viime vuosina. Tässä esimerkki: Kun vielä vuonna 2014 venäläiset ostivat Suomesta 320 kiinteistöä, viime vuonna määrä oli pudonnut 181:een. Tänä vuonna kuuden ensimmäisen kuukauden aikana luku on pudonnut jo alle 80:n.

Esimerkiksi Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskorkeakoulu eivät kommentoineet asiaa tällä viikolla.

”En halua sekaantua tähän vyyhtiin millään tavalla”, sanoi puolestaan yksi tutkija.

Myöskään suojelupoliisi ei halua tarkentaa viestiään.

”Meidän näkemyksemme on, että me emme voi, varsinkin kun selonteko on eduskunnassa edelleen kesken, käydä julkista keskustelua tällaisena pienenä virastona. Jätämme keskustelun poliitikkojen käsiin niillä eväillä, joita heille on toimitettu”, Supon viestintäpäällikkö Jyri Rantala kommentoi HS:lle.

Myöskään rajavartiolaitokselta asiaa ei halua kommentoida.

”Maakauppoihin emme ota kantaa. Meitä tämä asia koskee vanhojen itärajan rajavartioasemien kautta. Ne ovat vanhoja taloja, joista olemme luopuneet ja niillä ei ole meille strategista merkitystä. Siksi niistä on luovuttu. Ne eivät ole olleet enää tekniikaltaan käyttökelpoisia. Ne ovat menneet Senaatti-kiinteistöjen kautta eteenpäin. Luotamme Supon arvioon eikä meillä ole siihen lisättävää”, sanoo komentaja Mikko Hyyppä.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti puolestaan kertoi sihteerinsä välityksellä HS:lle, että on sanonut sanottavansa asiasta keskiviikkoillan A-studiossa. Ohjelmassa hän totesi, ettei ulkomaalaisten täällä tekemistä maa- ja kiinteistökaupoista voi päätellä uhan kohdistuvan Suomeen.

”Niistä ei löydy selkeää kaavaa, että joku tekisi jotain suunnitelmallisesti. Ne ovat enemmänkin yksittäisiä kohteita”, Juusti sanoi A-studiossa.

Hän totesi silti, että joidenkin näiden yksittäisten kauppojen osalta ”on tiettyä huolta” turvallisuuden kannalta, koska ”sieltä löytyy huolestuttavia kohteita, jotka olisivat voineet mennä toisellakin tavalla”.

Juustin mukaan näistä on syyttäminen ennen kaikkea lainsäädäntöä: se ei hänen mielestään ole sillä tasolla, että yhteiskunnan kokonaisturvallisuus tulisi otettua huomioon.