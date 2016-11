Uusimaa houkuttelee nuoria muuttajia, mutta yli 55-vuotiaiden suunta on päinvastainen – eläkeikää lähestyviä vetävät järviseudut

Uudenmaan maakunta on maan sisäisessä muuttoliikkeessä selvä voittaja. Sinne muuttaa enemmän ihmisiä kuin sieltä muuttaa pois.

Iäkkäimpien väestöryhmien kohdalla tilanne on kuitenkin toinen: yli 55-vuotiaita muuttaa Uudeltamaalta pois selvästi enemmän kuin sinne tulee heitä.

”Tilanne on ollut samantyyppinen aika pitkään. Tämä näkyy erityisesti pääkaupunkiseudun keskuskaupungeissa, mutta myös kehyskunnissa. Eli iäkkäämmistä ikäryhmästä on enemmän lähtövirtaa pois kuin tulijoita”, aluetutkija Timo Aro sanoo.

Nuorten muuttaminen Uudellemaalle ja varttuneiden muuttaminen muihin maakuntiin lisää entisestään eroja väestöllisessä huoltosuhteessa.

Ilmiö näkyy perjantaina julkaistusta muuttoliikeaineistosta. Lucify Oy on tehnyt Tilastokeskuksen muuttotietojen perusteella visualisaation. Katso oman maakuntasi muuttoliike ikäryhmittäin Lucifyn sivuilta. Visualisaatio ei näy mobiilissa.

Uudellemaalle nuoria houkuttelevat nimenomaan dynaamiset työmarkkinat. Aron mukaan samat tekijät saattavat työntää pois ihmisiä, joilla ei ole niin suuria mahdollisuuksia menestyä siellä.

Ihmiset alkavat 55 ikävuoden jälkeen myös miettiä sitä, missä aikovat viettää eläkepäivänsä. Osa suomalaisista haluaa muuttaa takaisin vanhalle kotiseudulleen, missä on ehkä mökki, sukulaiset ja vanhat ystäväverkostot.

”Alueet, joilla on paljon järviä ja mökkiä, saavat jonkun verran muuttovoittoa tästä ikäryhmästä. Muuttajista aika iso osa tulee suurimmista kasvukeskuksista”, Aro sanoo.

”Lainsäädäntökin on ehkä väljentynyt siinä, että mökkiasunnon muuttaminen pysyväksi asumiseksi on nyt helpompaa. Ne niin sanotut mökit ovat usein hyvin varusteltuja, omakotimaisia.”

Varttuneiden muuttoliike on kuitenkin vain pieni osa maan sisäistä muuttoliikettä. Aron mukaan 2010-luvulla tapahtuneista muutoista neljä viidesosaa on alle 35-vuotiaiden tekemiä. Yli 55-vuotiaiden osuus on vain 3–4 prosentin luokkaa.

Kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen Kuntaliitosta ymmärtää, että ilmiö ei ole laaja.

”Joku muuttaa, mutta ei suuri määrä. Ihmiset juurtuvat tänne [pääkaupunkiseudulle], oppivat nauttimaan kulttuurista ja heidän omat lapsensa ovat todennäköisesti jääneet tänne”, Aronen selittää.

Vaikka varttuneiden muuttajien virrat eivät ole suuria, ne tasapainottavat monien alueiden väestönkehitystä, koska iäkkäitä muuttaa myös niille alueille, joista nuoria muuttaa pois.

Aro huomauttaa, että kaikki tulomuuttajat – myös varttuneet – ovat plussaa alueelle.

Lisäksi varttuneet muuttajat tulevat usein taloudellisesti hyvin toimeen. Aron mukaan muuttajien tulot kasvavat ikäryhmittäin aina 65–74-vuotiaiden ryhmään saakka.

”55–64-vuotiaat ja 65–74-vuotiaat ovat kuntatalouden näkökulmasta aika hyviä muuttajia”, Aro sanoo.

”Heidän tulotasonsa on kohtuullisen korkea. Ja jos terveys on hyvä, he käyttävät julkisia palveluita siinä vaiheessa melko vähän. Ehkä on mahdollisuuksia käyttää yksityisiäkin palveluita. He pitävät yllä ja kerryttävät alueen ostovoimaa.”