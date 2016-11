Ministeri Mykkänen: ”Kyse ei ole kilpailukyvystä, vaan yhteiskunnasta, jossa kaikilla olisi jokin mielekäs rooli”

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok) jännittää monen muun lailla, kun Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos todennäköisesti ratkeaa.

Kuluneella viikolla pörssilaskuja on tavattu selittää sillä, että markkinat ovat huolissaan republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin suosion noususta.

Trumpin näkemykset kauppapolitiikasta perustuvat pitkälti sille, että Yhdysvallat lisäisi ulkomaankaupan rajoitteita ja alkaisi jarruttaa vuosikymmeniä kestänyttä vapaakaupan voittokulkua.

Mykkäsen mielestä Trumpin voitto ei kuitenkaan paljoa kauppapolitiikkaan vaikuttaisi.

”Yhdysvaltain tyyppisessä koneistossa on kuitenkin niin paljon vakauttavia elementtejä, että mitään niin radikaaleja muutoksia tuskin tapahtuisi”, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan Trumpin hallinto voisi panna Tyynenmeren vapaakauppaneuvottelut hyllylle, mutta EU:n ja Suomen kauppasuhteisiin Trumpin valinnalla ei Mykkäsen uskon mukaan olisi suurta merkitystä.

Mykkäsen mukaan vapaakaupan vastustaminen Yhdysvalloissa liittyy nimenomaan Aasian halpatuonnin pelkoon.

Huoli on hänestä sikäli ”makaaberi”, että Yhdysvaltain teollisuustuotanto on nyt kaksi kertaa suurempi kuin 1980-luvun puolivälissä. Työntekijät tehtaissa ovat vähentyneet, mutta tuotteiden jalostusarvo on kasvanut.

Kysyttäessä hyviä puolia Trumpin mahdollisesta valinnasta presidentiksi Mykkänen mainitsee ensimmäiseksi sen, että populistinen liike joutuu tällöin Yhdysvalloissakin kesyyntymään ja sulautumaan päätöksenteon realiteetteihin.

Toisena myönteisenä seikkana Mykkänen pitää sitä, että Yhdysvalloissakin valtaapitävät joutuvat katsomaan peiliin ja miettimään miksi niin moni on turhautunut.

Poliitikkojen olisi pohdittava, miten jokaiselle kansalaiselle saadaan globalisaation tuottamasta hyvinvoinnista säällinen osa.

Mykkäsen mukaan täsmälleen sama haaste on päättäjillä myös Euroopassa ja Suomessa.

”Kahtiajako jyrkkenee töissä olevien ja ei-töissä olevien kesken.”

Mykkänen sanoo uskovansa, että Suomen kilpailukyky paranee lähivuosina kilpailijamaihin verrattuna.

Se ei hänestä kuitenkaan riitä Suomen ongelmia ratkottaessa.

”Silti saatetaan tuomita 300 000 ihmistä työttömiksi. Kyse ei ole kilpailukyvystä, vaan yhteiskunnasta, jossa kaikilla olisi jokin mielekäs rooli” ,Mykkänen sanoo. ”Pitkäaikaistyöttömyys on usein kytköksissä inhimillisiin tragedioihin.”

Mykkänen tarjoaa lääkkeiksi hallituksen työllisyyspaketin tapaisia yrityksiä helpottaa työnsaantia eri tavoin.

Testaa minivaalikoneessa, oletko Kai Mykkäsen kanssa samaa mieltä erilaisista poliittisista väittämistä.

Juttu jatkuu testin alla.

Mykkänen tunnetaan siitä, että hän uskoo yhä EU:n integraation syvenemiseen.

Nyt EU:ssa on vallalla kansallishenkinen ja populistinen välivaihe, niin kuin 1970-luvulla EU:ssa kärsittiin öljykriisin jälkeisestä kankeudesta eli euroskleroosista, Mykkänen selvittää.

Tuo finanssikriisin jälkeen 2008 alkanut jonkinlainen ”käpertymisen ja nationalismin aikakausi” näkyy Mykkäsen mukaan myös EU:n kauppaneuvoston kokouksissa.

Ne olivat aikalaiskertomusten mukaan vielä viisi vuotta sitten luonteeltaan epäpoliittisia. Nyt kokoukset venyvät, puheet ovat tunteikkaita ja jäsenmaiden omasta edusta väännetään pitkään, Mykkänen kertoo.

Silti iso kuva EU:sta pysyy vahvana.

”Ei jäsenmailla ole mitään halua sisämarkkinoita kaataa”, Mykkänen sanoo ja alkaa puhua tutuista velkojen yhteisvastuun, pankkiunionin ja säädöstulvan ongelmista.

”Minusta on vastuutonta lapsiamme kohtaan, että annetaan velkaantumisen kiihtyä ikääntyvällä mantereella. Järjestelyt jotka kiihdyttävät ylivelkaantumista ovat väärin.”

Venäjä on Mykkäsen mukaan käyttänyt Yhdysvaltojen vaalienalusaikaa hyväkseen.

”Kyllähän Ukrainassa ja Syyriassa Yhdysvaltojen kyky puuttua asioihin on ollut normaalia rajoitetumpi. Venäjä on käyttänyt tätä hyväkseen.”

Mykkäsen arvion mukaan Venäjä ei viime aikojen sotilaallisesta aktiivisuudestaan huolimatta ole oikeasti halukas ryhtymään minkäänlaiseen sotilaalliseen konfliktiin EU:n tai Yhdysvaltojen kanssa.

Silti Venäjän sotkeutuminen Syyrian sotaan on ollut ensimmäinen kerta Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, kun Venäjä merkittävällä tavalla osallistuu taisteluihin muun kuin suoran rajanaapurinsa kanssa, Mykkänen huomauttaa.

”Kymmenen vuotta sitten Venäjällä ei olisi tähän rahkeita sotilaallisesti.”

Venäjän talous on suuresti riippuvainen öljyn hinnasta.

”Nyt öljyn hinta on liian hyvä siihen, että olisi pakko tehdä nöyrästi reformeja, mutta liian huono siihen, että [presidentti Vladimir ] Putinin kannatus voisi syntyä pelkästään elintason nousun perusteella.”

Silloin Venäjällä syntyy Mykkäsen mukaan korostettu tarve näyttää vahvalta kansainvälisesti. ”Se luo kansallistunnetta ja parantaa imperiumin menettämisen haavoja.”

Suomen asema on silti suurvaltapelissä kunnossa, Mykkänen uskoo.

”Suomi on tunnistettu länsimaaksi, ja meillä on Venäjän silmissä rooli, jota ei poliittisessa pelissä pyritä haastamaan.”

Viisi kysymystä Kai Mykkäselle

1. Mistä asiasta voisit puhua koko yön?

Kyllä se varmaan on energiajärjestelmän muuttaminen hiilidioksidivapaaksi Suomessa. Onneksi siitä onkin saanut viime aikoina puhua.”

2. Kuka on ammatillinen esikuvasi?

”Onkohan sellaista olemassa? Monia, joita arvostan, heillä on tiettyä operatiivisuutta ja kokemuksellisuutta .

Jan Vapaavuoressa on sellaista otetta, johon itsekin pyrin, vaikka ei aina ole oltu samassa koalitiossa.”

3. Miten kotitaustasi on vaikuttanut poliittiseen ajatteluusi?

”Ensinäkin niin, että politiikka on normaalia ja luontevaa eikä kaukana jossain. Politiikassa hyvin monella on edeltäjiä aiemmassa sukupolvessa. Isäni, joka oli kansanedustaja ei ole tuputtanut minulle mitään. Se johti siihen, etten erityisesti ryhtynyt kapinalliseksi. Vääränlainen tuputus olisi ehkä johtanut provosoitumiseen.”

4. Mikä on maailmassa suurin ongelma, jonka haluaisit ratkaista?

”No kyllä se on se, että poltamme fossiilit taivaalle meidän lastemme piikkiin.

Riskinä on se, että viime vuonna koetut pakolaisvirrat ovat yksi prosentti siitä määrästä, mitä ne ovat, jos ilmastonmuutosta ei saada kuriin jo meidän elinaikanamme.”

5. Millainen viikonloppu on edessä?

”Nyt onneksi rauhallinen. Uitetaan uimahallissa poikia ja ollaan yhdessä.

Paikan merkitys on korostunut siksi, että siellä ei voi olla kännykkä mukana.”