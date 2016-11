Vihkisitkö homoparin? HS kysyi teologian opiskelijoilta, mitä he ajattelevat samaa sukupuolta olevien vihkimisestä

Fakta Kirkolliskokous Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu syysistuntoonsa Turun kristilliselle opistolle 8.–11. marraskuuta. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se muun muassa päättää kristinoppiin liittyvistä kysymyksistä. Kirkolliskokouksen asialistalla ovat muun muassa kirkon rakennemuutokseen liittyvän mietinnön käsittely ja arkkipiispan vaalitavan muuttaminen.

Kysyn sinulta, NN, tahdotko ottaa NN:n aviovaimoksesi.

Teknisesti Suomen evankelisluterilaisen kirkon perustelu olla vihkimättä homopareja kiteytyy tähän: vihkikaavan sanoihin aviovaimo ja aviomies, kärjistää kirkko-oikeuteen perehtynyt käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila Helsingin yliopistosta.

”Ongelmana on, että kirkkolaissa ei ole selkeää säännöstä, että avioliitto olisi vain miehen ja naisen välinen. Mutta vihkikaavassa puhutaan sulhasesta ja morsiamesta, minkä on perinteisesti tulkittu tarkoittavan miestä ja naista”, Knuutila sanoo.

Kysymys on tietenkin sanaoppia laajemmasta periaatteellisesta ja uskonopillisesta kysymyksestä, joka jakaa kirkkoa ja värittää julkista keskustelua. Se herättää tunteita.

HS kysyi teologian opiskelijoilta, mitä he ajattelevat sukupuolineutraalista avioliittolaista ja siitä käytävästä keskustelusta. Kirkon kanta keräsi sekä hyväksyntää että moitteita.

”Omasta mielestäni on naurettavaa, etteikö homoja muka saisi vihkiä. Ihmiset tarttuvat liian pieniin asioihin kiinni, tai sitten he perustelevat väitöksiään heikoilla argumenteilla”, eräs vastaaja kirjoittaa avoimessa vastauksessaan.

HS lähetti kyselynsä Helsingin, Itä-Suomen ja Åbo Akademin yliopistojen teologian ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Vastauksia kertyi 56 ja vastausprosentti noin 22. Vastauksissa näkyi uudistusmielisyys mutta myös sitoutuminen kirkon kantaan.

”Kannatan ehdottomasti sukupuolineutraalia avioliittolakia. Näen muiden kuin heteroparien vihkimisen kuitenkin valtion tehtävänä, en kirkon. Kirkon tulisi ensisijaisesti noudattaa omaa oppiaan ja Raamattua, ja näiden kanta on hyvin yksiselitteisesti se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen”, eräs vastaaja perustelee.

Juttu jatkuu grafiikoiden jälkeen.

Vastaajista 66 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen avioliittolain tulisi olla sukupuolineutraali. 57 prosenttia olisi pappina valmis myös vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mikäli Suomen evankelisluterilainen kirkko hyväksyisi sen. Heistä puolet eli kolmannes kaikista vastaajista olisi valmis vihkimään homopareja myös siinä tapauksessa, että kirkon kanta asiaan olisi kielteinen.

”Jos ajatellaan, että Jumala on täydellinen, rakastava universaali voima, niin sen rakkaus on ehdotonta. Rakkaus kuuluu kaikille. – – En suostu syrjimään ketään seksuaalisen suuntautumisen perusteella”, eräs vastaaja perustelee.

Vastaajista osa uskoo, että papit voivat vihkiä homopareja vastaisuudessa. He haluaisivat kirkon muuttavan kantaansa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

”Kirkon suostumuksella – – kokisin velvollisuudekseni vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, kun se kuitenkin todennäköisesti jossain vaiheessa tulee onnistumaan. On turha kiusata ihmisiä viivyttelyllä, kyse on kuitenkin tasa-arvosta.”

Kirkkokäsikirjan sisällön ja kirkon virallisen kannan määrittää kirkolliskokous, jolla on ensi viikolla viimeinen mahdollisuus keskustella avioliittolain muutosten vaikutuksista ennen lain päivittymistä. Muutoksia kirkon avioliittokäsitykseen ei ole luvassa, mutta keskustelusta on syytä odottaa vuolasta.

Kirkolliskokous saa eteensä piispainkokouksen selonteon avioliitto-opista ja kirkkohallituksen oikeudellisen selvityksen avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Selvitykset eivät kuitenkaan sisällä esityksiä, joten ne merkitään tiedoksi. Kirkkohallitus on myös valmistellut keskustelumallin tukemaan rakentavaa avioliittokeskustelua.

Piispainkokouksen ja Kirkkohallituksen selvitykset saivat syksyllä runsaasti julkisuutta. Niissä todettiin, että sukupuolineutraali avioliittolaki ei vaikuta kirkon avioliittokäsitykseen tai pakota kirkkoa muuttamaan sitä.

Selkeyden sijaan syntyi joukko pienehköjä kohuja: ensin Helsingin hiippakuntavaltuusto oli eri mieltä homoparien vihkimisestä kuin piispainkokous. Sitten kirkkohallitukselle asiantuntijalausunnon antanut siviilioikeuden professori Urpo Kangas julisti selvityksen ”juridisesti heiveröiseksi”. Papistossa on myös virinnyt avoin kapina kirkon virallista kantaa kohtaan.

Professori Knuutila kutsuu tapauksia irtiotoiksi.

Eripuraisuus vaikeuttaa keskustelua, tulkitsee puolestaan teologian opiskelija Arttu Lindroth. Lindroth osallistui keskiviikkona opiskelijoiden ja Helsingin piispan Irja Askolan väliseen keskustelutilaisuuteen.

”Olen vähän pettynyt siihen, miten yksipuolista keskustelu on. Ihmiset, joiden teologisen ajattelun pohjana on Raamatun kirjaimellisuus, ovat hallitsevia osapuolia. Vähemmistöön jäävät sellaiset ihmiset, joille keskeistä ovat Jumalan rakkaus, luomistyön hyvyys ja sitä kautta seksuaalisuuden luonnollisuus.”

Kaikki teologian opiskelijat eivät päädy tai halua papeiksi. Yksi heistä on keskiviikon piispanvierailuun osallistunut kolmannen vuosikurssin opiskelija Katariina Björkman, joka tahtoo ”bisnesalalle”. Hän pahoittelee sitä, etteivät kirkollista vihkimistä haluavat parit välttämättä sitä saa, mutta hän puolustaa myös kirkkoa.

”Kirkolla on täysi oikeus päättää, keitä se vihkii. Mutta ehkä se olisi kirkollekin hyväksi olla kiinni ajassaan”, Björkman pohtii.

Kirkon itsemääräämisoikeutta puolustivat myös monet HS:n kyselyyn vastanneet opiskelijat. ”Kirkon tulee määritellä oma kantansa, ja pappien tulee noudattaa sitä”, yksi vastaaja kirjoittaa.

Tällä hetkellä keskustellaan siitä, mitä tehdä papeille, jotka vastoin kirkon kantaa vihkivät maaliskuussa samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkkohallituksen selvityksessä todetaan, että papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto on oikeudellisesti pätevä. Seuraamuksista päättää tuomiokapituli.

Professori Knuutila arvioi, että seuraamuksia jaettaneen vaihtelevasti eri puolilla maata.

”Kysymys on siitä, miten pappien esimiehet suhtautuvat asiaan. Sen perusteella, mitä Helsingin hiippakuntavaltuusto linjasi ja mitä Irja Askola on sanonut, on odotettavaa, että Helsingissä seuraamuksia ei tulisi. Mutta voi olla, että muutamassa pohjoisessa hiippakunnassa sanktioita annetaan.”

Askola ei itse halunnut arvioida HS:lle, miten irtiottoihin käytännössä vastattaisiin.

Knuutila ei pidä todennäköisenä, että kirkolliskokous muuttaisi nykykokoonpanossaan kirkon avioliittokäsitystä. Sen sijaan vuoden 2020 kirkolliskokousvaaleissa saatetaan valita uudistusmielisempi kokoonpano, joka saattaisi niin tehdä. Tähän saattavat vaikuttaa esimerkiksi kirkon sisäisten ryhmittymien, kuten Tulkaa kaikki -liikkeen, sekä yhteiskunnallinen paine.