HS ilmestyi tänään digitaalisena – Aamun kattavassa lukupaketissa muun muassa: Gallupit eivät oikeasti kerro, kuinka tiukka Clintonin ja Trumpin kisa on

Helsingin Sanomat ilmestyy tänään sunnuntaina 6. marraskuuta digitaalisena HS Aamu -painoksena. Sunnuntain painettu lehti ei ilmesty lauantain pyhäinpäivän vuoksi. Toimitus on koonnut HS Aamuun viikonlopun runsaan lukupaketin sekä lauantain uutiskoosteen.

Digitaalisen painoksen pääpaino on Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa, joiden vaalipäivä on ensi tiistaina. Kilpailutilanne demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin välillä on mielipidemittausten mukaan äärimmäisen tiukka. HS Aamussa selvitämme asiantuntijoiden avulla, kuinka hyvin mielipidemittauksiin voi luottaa ja miksi ne niin usein valehtelevat.

Esittelemme myös, millainen on maailman voimakkaimman sotilasmahdin armeija ja mikä sen suorituskyky on verrattuna Venäjään ja Kiinaan.

Selvitämme myös muun muassa, mitä teologian opiskelijat ajattelevat sukupuolineutraalista avioliitosta ja vihkisivätkö he samaa sukupuolta olevia pareja pappeina ollessaan.

Kaupunkitoimituksen reportaasissa sukelletaan Helsingin Jakomäkeen, josta purettiin kuuluisat 1960-luvun vuokratalot. Kurkistamme pois muuttamaan joutuneiden asukkaiden kanssa, millaisia ovat purettujen talojen tilalle valmistuneet uudet kodit.

Kerromme myös muun muassa, mihin kaikkeen trendiksi noussutta mindfulness-menetelmää voi hyödyntää ja millaisia terveysvaikutuksia sillä on.

HS:n palkittujen valokuvaajien lokakuun parhaat kuvat on koottu HS Aamuun laajaksi kuvakoosteeksi.

HS:n painettu lehti ilmestyy seuraavan kerran maanantaina 7. marraskuuta. Maanantaiaamuna kannattaa myös avata HS.fi:n Facebook-sivu, sillä aamukahdeksalta siellä alkaa uusi uutisshow. HSTV Aamu prässää kaikki aamun uutiset tiiviiseen pakettiin ja kertoo, mitä meillä ja maailmalla tapahtuu alkuviikosta.

HSTV Aamua voit seurata sosiaalisen median lisäksi verkkosivuiltamme HS.fi/HSTV.