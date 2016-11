Metropoliaan tutkimusprofessori ratkomaan liikenneruuhkia ja kehittämään älykästä liikkumista

Ratkaisuja liikenteen ruuhkiin ja päästöihin ryhdytään ratkomaan Metropolia-ammattikorkeakoulussa erityisen tutkimusprofessorin voimin. Kolmivuotiseen professuuriin on nimetty kasvatustieteen tohtori Arto O. Salonen. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja Metropolian yliopettaja.

Katarina Sällylä / HS

Salonen on tutkinut kuluttajien käyttäytymistä ja kestävään yhteiskuntaan siirtymistä. Joustavaa ja entistä älykkäämpää liikkumista on määrä tutkia perinteisiä rajoja murtaen eli monitieteisesti ja käyttäjän ehdoilla.

Tutkimushankkeen takana ovat Metropolian lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö, liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto.

Kyseessä on ensimmäinen suomalaiseen ammattikorkeakouluun perustettu tutkimusprofessuuri. Professoreita on lain mukaan vain yliopistoissa, mutta tutkimusprofessoreita on myös valtion tutkimuslaitoksissa. Hankkeesta oli kilpailemassa myös yliopistoja, mutta Metropolian suunnitelma erottui innovatiivisena ja tarjosi konkreettisia toteutustapoja.

”Akateeminen tutkimus saatetaan vuorovaikutukseen yhteiskunnallisen muutostarpeen kanssa. Tieteiden välisessä lähestymisessä yhdistyvät teknologia, ihmisen käyttäytyminen, yhteiskunnallinen muutos ja palvelumarkkinoiden mahdollisuudet. Teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia lähestytään käyttäjäkokemus edellä ja muotoiluajattelua soveltamalla”, kuvailee Salonen tutkimustyön luonnetta tiedotteessa.

Suomen hiilidioksidipäästöjen vähennysvelvoitteesta tuntuva osa kohdistuu liikenteeseen, ja nykyinen liikkumistarve on mahdollista ratkaista oleellisesti vähäisemmällä kulkuneuvomäärällä, tiedotteessa muistutetaan.

Tutkimushankkeessa haetaan vastausta myös siihen, mikä on ihmisten valmius muuttaa liikkumistottumuksiaan ja haluavatko kaikki omistaa oman auton.

Älykkään liikkumisen ratkaisut ovat Metropolian tutkimus- ja kehitystoiminnan kärki. Tavoitteena on monialaisen ja aikaansaavan kansainvälisen tutkimusverkoston rakentaminen.

Metropoliassa on jo pitkään kehitelty esimerkiksi robottiautoja. Metropolian koordinoimaa robottibussihanketta on kokeiltu tänä vuonna Helsingin Hernesaaressa, Espoon Otaniemessä ja Tampereella.