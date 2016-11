Lennokit aiheuttaneet Suomessa läheltä piti -tilanteita lentokoneiden kanssa – lentäjäliitto vaatii lennättäjille pakollista koulutusta

Fakta Lennokkeja koskevia sääntöjä Miehittämättömillä ilma-aluksilla tarkoitetaan lentotyössä käytettäviä ilma-aluksia, joiden mukana ei ole ohjaajaa. Jos tällaista ilma-alusta lennätetään harrastus- tai urheilumielessä, sitä kutsutaan lennokiksi. Lennokkeja saa pääsääntöisesti lennättää alle 150 metrin korkeudella ilman ilmatilavarausta. Lentokentän lähellä luvaton lennättäminen on kielletty yli 50 metrin korkeudessa tai alle viiden kilometrin säteellä kiitotiestä. Myös lennättäminen esimerkiksi ydinvoimaloiden tai joidenkin puolustusvoimien alueiden lähellä on kielletty. Harrastelennokkia ei saa lennättää yleisön päällä. Lennokin on oltava koko ajan ohjattavissa niin, että lennättäjä pystyy huomaamaan mahdolliset esteet ja väistämään niitä. Lisäksi lennokin lennättämiseen pätevät muun muassa yksityisyydensuojaa, kotirauhaa ja vaaran aiheuttamista koskevat määräykset. Lähde: Trafi Lähde: Trafi

Suomen Lentäjäliitto vaatii tarkempaa sääntelyä ja valvontaa kauko-ohjattavien lennokkien lennättämiseen. Liiton turvatoimikunta julkaisi maanantaina tiedotteen, jonka mukaan kuluttajille myytävien multikopterien ja muiden laitteiden yleistyminen uhkaa jo lentoturvallisuutta.

Lentäjäliitto vaatii pakollista koulutusta tai lupakirjaa lennokkien lennättäjille. Lisäksi liitto haluaa, että ammattilaisten käyttämien ilma-alusten lisäksi myös harrastelennokit täytyisi rekisteröidä kaikkein pienimpiä leluja lukuun ottamatta.

Tiedotteessa vaaditaan myös muun muassa lisää voimavaroja lennokkien valvontaan sekä lennokkeihin ohjelmoituja rajoituksia, jotka estäisivät niiden käyttämisen tietyillä alueilla, kuten lentokentillä.

Kauko-ohjattavien kopterien ja lennokkien lennättäminen harrastusmielessä on yleistynyt viime vuosina, ja laitteita voi ostaa kuka tahansa. Liiton turvatoimikunnan puheenjohtajan Petri Pitkäsen mukaan tämä on johtanut tietämättömyyteen ja piittaamattomuuteen lennättämistä koskevista määräyksistä.

”Halpojen kauko-ohjattavien koptereiden kautta on tullut tietynlainen kulttuurin muutos. Aikaisemmin lennokkitoimintaa harrastettiin kerhotoimintana, jossa ymmärrys siirtyi ikään kuin sukupolvelta toiselle”, Pitkänen sanoo.

Pitkäsen mukaan Euroopan tasolla on ollut yhä enemmän läheltä piti -tilanteita, joissa harrastajalennokit ovat häirinneet matkustajakoneita. Lentäjäliitto kaipaa myös lisää tutkimustietoa siitä, millaisia riskejä liittyy pelastushelikoptereiden ja lennokkien tai miehittämättömien ilma-alusten mahdollisiin yhteentörmäyksiin.

”Euroopassa on esimerkkejä, että pelastustehtävä on joutunut keskeyttämään, kun [harraste]kopteri on ollut väärässä paikassa”, Pitkänen sanoo.

Harrastajien lisäksi liitto on huolissaan kaupallisista toimijoista, jotka rikkovat määräyksiä tai eivät tiedä niistä. Pitkäsen mukaan valtaosa ammattilaisista kuitenkin ”tietää mitä tekee”.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ylitarkastaja Tomi Salmenpää arvioi, että nykyinen sääntely on yleisesti ottaen ajan tasalla.

Viraston tietoon on tullut muutamia läheltä piti -tyyppisiä tapauksia multikopterin ja matkustajakoneen tai pienkoneen välillä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaalla tehtiin kesäkuussa ilmoitus, jonka mukaan kiitotietä lähestyneestä matkustajakoneesta oli havaittu lennokki noin 50–60 metrin päässä koneesta.

Porissa lokakuussa 2015 tehdyn ilmoituksen mukaan yleisilmailukoneen lentäjä joutui laskeutuessaan väistämään multikopteria, joka oli arviolta 2–3 metriä lentokonetta alempana ja noin 10 metriä vasemmalla.

Lisäksi Trafiin on tullut ”jonkin verran” ilmoituksia koptereista, joita on lennätetty liian lähellä esimerkiksi lentoasemaa.

”Olemme pyrkineet reagoimaan niihin tapahtumiin, joita meidän tietoisuuteemme on tullut. Valitettavasti käyttäjien määrän lisääntyessä on oletettavaa, että myös tapahtumien määrä todennäköisesti lisääntyy”, Salmenpää kertoo.

Trafi antoi viime vuonna kauko-ohjattuja ilma-aluksia ja lennokkeja koskevan määräyksen, jota ollaan parhaillaan uudistamassa. Salmenpään mukaan tulossa on ”parannuksia”, mutta ei radikaaleja muutoksia tai lennokkiharrastusta koskevia kiristyksiä.

Lisäksi Trafissa sorvataan parhaillaan uusia ilmailumääräyksiä, jotka ovat linjassa Euroopan lentoturvallisuusvirasto Easan asetuksen kanssa. Myös tämä säännöstö on vielä työn alla, eikä Salmenpää avaa sitä tarkemmin.

Lentoturvallisuuden lisäksi lennokkien yhteydessä on käyty keskustelua multikoptereihin usein kiinnitetyistä kameroista ja niiden käyttämisen pelisäännöistä. Ruotsissa korkein hallinto-oikeus luokitteli tänä syksynä kopterikamerat luvanvaraisiksi valvontakameroiksi.