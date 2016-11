Idyllisestä iglukylästä tunnettu hotelli teetti töitä parin euron tuntipalkalla – ”Lipsahdus on sattunut ja otimme opiksi”

Fakta Lapin matkailu Vuonna 2015 Lapissa tilastoitiin vajaat 2,4 miljoonaa yöpymistä, joista noin miljoona oli ulkomaalaisten tekemiä. Määrä on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Aasialaisten yöpymiset lisääntyivät 16 prosentilla noin 135 000:een samalla, kun venäläisten yöpymiset vähenivät peräti 43 prosentilla noin 67 000:een. Lapin matkailun työllistävä vaikutus on arviolta 5 000 henkilötyövuotta, minkä lisäksi maakuntaan saapuu joka talvi suuri määrä kausityöntekijöitä. Lähteet: Lapin liitto, Tilastokeskus Lähteet: Lapin liitto, Tilastokeskus

Lapin matkailuyritykset joutuvat nyt etsimään työntekijöitä ulkomaita myöten. Työvoimaa kaivataan porosafarioppaista kokkeihin ja siivoojiin, ja usein työkokemusta vaaditaan vain vähän tai ei ollenkaan.

Pohjoiseen odotetaan turisteja etenkin Kiinasta. HS kertoi lokakuun lopussa, että maailman suurin verkkokauppayhtiö Alibaba aikoo tuoda Lappiin ensi vuonna jopa 50 000 kiinalaisturistia.

Matkailuala kärsii jo valmiiksi työvoimapulasta. Vuokra- ja kausityöläisiä saapuu talvisesongiksi pohjoiseen tuhansia ”ellei jopa kymmeniätuhansia”, sanoo matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Vuokratyövoiman käyttö ei ole sujunut pelkästään ongelmitta.

Tänä syksynä ilmeni, että Kakslauttasen lomakylässä Lapin Saariselällä työskenteli viime talvena kymmeniä liettualaisia vuokratyöntekijöitä – pahimmillaan vain muutaman euron tuntipalkalla. Kakslauttanen tunnetaan etenkin iglukylästä ja revontulielämyksistä.

Työehtosopimuksen vähimmäispalkka alittui, joten kesällä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi Kakslauttaseen työntekijöitä välittäneelle liettualaiselle Aurinka-henkilöstövuokrausyritykselle kehotuksen lopettaa palkkasyrjintä.

Kakslauttanen ei ole tänä talvena jatkanut yhteistyötä Aurinkan kanssa. Nyt vuokratyövoima tulee suomalaiselta Opteam-yritykseltä.

”Lipsahdus on sattunut ja siitä otimme varmasti opiksi. Peli on vihelletty poikki”, Kakslauttasen yrittäjä Jussi Eiramo sanoo HS:lle.

”Erehdyksiä sattuu, mutta toimintamme on terveellä pohjalla. Ei tässä ollenkaan ollut mielessä, että käyttäisimme matalapalkkaisia liettualaisia hyväksi.”

Kakslauttasen tapaus on harvinainen muttei ainoa.

Vuosina 2015–2016 aluehallintovirasto on antanut kolme kehotusta alipalkkaukseen syyllistyneille työnantajille: näistä kaksi annettiin ulkomaalaiselle ja yksi kotimaiselle yritykselle.

Palvelualojen ammattiliiton (Pam) ratkaisupäällikkö Arja Pohjola arvioi, että ulkomaalaisten halpatyöntekijöiden käyttö on valitettavan yleinen ilmiö, jota esiintyy koko ajan. Lapissa työskentelevien ulkomaalaisten asioista on kuitenkin hankalaa saada tietoa, sillä määräajaksi Suomeen saapuvat työntekijät eivät useinkaan liity Pamiin.

Liiton mukaan ongelmia on ollut myös Rovaniemellä toimivassa safarimatkoja tarjoavassa yrityksessä. Kausityöntekijöitä ja ulkomaalaisia työllistävä yritys ei Pamin mukaan ole maksanut työntekijöille kuuluvia päivärahoja kuin harvoissa tapauksissa.

Avi on huomannut muitakin kuin palkkaukseen liittyviä puutteita.

Viime vuoden alusta Pohjois-Suomessa on annettu kaikkiaan 81 toimintaohjetta matkailualan työnantajille. Kyse on ollut työehtosopimuksen noudattamisesta.

Työsuojeluviranomainen voi antaa työnantajalle toimintaohjeen, jos tämä laiminlyö velvollisuuksiaan. Jos laiminlyönnistä aiheutuva vaara tai haitta on suurempi, voidaan antaa kirjallinen kehotus asioiden korjaamiseksi. Annettujen toimintaohjeiden määrä on kuitenkin suhteellisen pieni, sillä avi antoi niitä valtakunnallisesti heinä–syyskuussa noin 12 600.

Kakslauttasen toimitusjohtajan Eiramon mukaan työvoimasta on ollut jo pitkään pulaa, ja yritys on rekrytoinut työntekijöitä myös suoraan ulkomailta.

”Meillä on jo noin 15 vuoden ajan ollut huutava pula osaavasta henkilöstöstä. Tilanne on edelleen sama ja pahenee. Kyllä se tulevaisuudessa on niin, että työvoima on pääsääntöisesti ulkolaista.”

Lappilaista elinkeinoelämää edustavan Lapin liiton Luiron mukaan vuokra- ja kausityövoiman määrä on merkittävä ja se on viime vuosina kasvanut.

”Kausityöntekijät työllistyvät Lapissa lähinnä matkailu- ja ravintola-alalle ja ohjelmapalveluihin.”

Kaisa Sirén

Tämän huomaa työpaikkailmoituksistakin: maanantaiaamuna Oikotie.fissä ja Mol.fissä oli noin 400 avointa työpaikkailmoitusta, jossa tekijöitä etsittiin määräaikaisiin työsuhteisiin etenkin hotelleihin, ravintoloihin sekä turistien ohjelmapalveluihin. Ilmoituksista osa on englanniksi.

Työvoimaa etsivät varsinkin henkilöstövuokrausyritykset kuten Staffpoint, Opteam ja Lapland Staff. Ne ilmoittavat maksavansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Toimitusjohtaja Mika Kiljunen Staffpointista kertoo, että sesonkiluontoisuus syö hakijamääriä.

Yritys välittää tänä talvena Lappiin noin 700 vuokratyöntekijää, joista vajaa kymmenys on ulkomaalaisia. Valtaosa tulee EU-maista, etenkin Virosta. Lappiin tulevien työntekijöiden määrä kasvaa tänä vuonna noin viidenneksellä viime vuodesta.

”Vuokratyövoiman löytäminen on ollut aina ponnisteluiden takana ja on nytkin, kun Lapin matkailulla menee hyvin. Mutta olemme onnistuneet hyvin”, Kiljunen sanoo.

Viittä poronajajaa Enontekiölle etsivän Palon ohjelmapalvelut -yrityksen työntekijä Anneli Palo kertoo, että he eivät ole saaneet yhtään työhakemusta Lapin alueelta. Kausityöläiset tulevat Etelä-Suomesta, ja poronajo koulutetaan työntekijöille. Palkkaus noudattaa Pamin taulukkopalkkoja.

”Kyllä työvoiman saaminen aika hankalaa on. Meillä tulee kuitenkin aika paljon vanhoja työntekijöitä, joten saamme paikat täytettyä”, Palo sanoo.

Hän tietää, että kausityöntekijöiden löytämisessä on ollut vaikeuksia muillakin yrittäjillä.