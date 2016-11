Uudellamaalla on paikoin jo enemmän lunta kuin muualla, ja sitä sataa lisää – miksi lumet satavat juuri Etelä-Suomeen?

Suomen etelärannikko heräsi tiistaihin lumipyryn keskeltä, ja lisää on luvassa. Uudellamaalla on nyt paikoin enemmän lunta kuin missään muualla Suomessa samalla, kun joillakin länsirannikon mittausasemilla ei ole lunta lainkaan.

Porvoossa lunta oli tiistaiaamuna peräti 20 senttimetriä, Espoon Nuuksiossa 16 senttimetriä ja Helsingissäkin 11 senttimetriä. Uudellamaalla lunta on yleisesti noin 10 senttimetriä.

Länsirannikolla maa on kuitenkin pitkälti lumeton, ja sisämaassakin lunta on vähän: Tampereella 2 senttimetriä ja Jyväskylässä havaintoasemasta riippuen 1–4 senttimetriä. Lapissa lunta on yleisesti noin 5 senttimetriä, paikoin enemmänkin.

Miksi lumisateet painottuvat juuri etelärannikolle, meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitoksesta?

Suomen eteläpuolella vallitsevan matalapaineen reuna tuo sateita Etelä-Suomeen samalla kun Pohjois-Suomen yllä on korkeapaineen alue, Saarikalle sanoo. Ilmakehän lämpötilaerot ja kosteus edesauttavat lumisateiden syntyä.

”Ilma on kylmää, ja meri on Suomenlahdella auki, mikä voimistaa lumikuuroja. Etelärannikon lisäksi toinen tällainen lumisateiden alue on Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alue, johon tulee ensi yön aikana lumikuuroja idästä. Laatokkahan toimii tähän vuoden aikaan samalla lailla kuin meri”, Saarikalle sanoo.

”Nyt ilmakehä on niin kylmä, että Helsingissäkin sade on lumisen olomuodon puolella. Monesti se menee niin, että Helsingissä sateet tulevat vetenä mutta pohjoisemmassa Vantaalla ja varsinkin Hyvinkäällä lumena.”

Seuraavan vuorokauden aikana eteläisin Suomi kapaloituu yhä paksumpaan lumipeitteeseen. Keskiviikon vastaisena yönä ja keskiviikkoaamuna lumisateet painottuvat jälleen etelärannikolle, jossa lunta voi sataa 10 senttimetriä lisää.

Seuraavat seitsemän päivää ovat Saarikallen mukaan talvisia. Pakkasia on luvassa koko maahan Etelä-Suomen muutamasta asteesta Lapin jopa 15 pakkasasteeseen.

”Kyllä tämä iso kuvio näyttää lähitulevaisuudessa samanlaiselta – kylmä sää jatkuu ainakin aluksi. Viikon päähän ennustus voi kuitenkin laskea kuin lehmän häntä.”

Etelässä on myös kohtalaista, paikoin navakkaa koillistuulta, mikä lisää pakkasen purevuutta.

Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta liikennesäästö Uudellamaalla. Varoituksia on voimassa myös Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, joissa liikennesää on mahdollisesti vaarallinen.