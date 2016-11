Rikkivetyvuoto Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla –viisi työntekijää sairaalaan, Tukes selvittää syytä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on perustanut tutkintaryhmän selvittämään, miksi Stora Enson tehtaalla Kemissä tapahtui maanantaina rikkivetyvuoto.

Onnettomuus tapahtui noin puoli kahdeksalta maanantaiaamuna yhtiön Veitsiluodon tehtailla. Tukesin tiedotteen mukaan hajukaasujärjestelmässä oli ollut yöllä häiriö, jonka korjaustöissä vuoto tapahtui.

Viisi rikkivedylle altistunutta työntekijää vietiin sairaalaan, osa heistä tarkistettavaksi. Lisäksi tehdasalue evakuoitiin.

Johtaja Päivi Rantakoski kertoo, että tutkintaryhmän tarkoituksena on kerätä tietoa vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

”Kun näitä on aina välillä [Suomessa] tapahtunut, on hyödyllistä pyytää selvitys, jotta voidaan raportoida muillekin laitoksille, joissa tämmöistä voi tapahtua”, hän sanoo.

Rantakosken arvion mukaan vastaavanlaisia tutkintaryhmiä perustetaan Suomessa keskimäärin kerran, pari vuodessa. Tämän lisäksi Tukes voi käyttää kevyempiä menettelyjä, kuten pyytää selvitystä organisaatiolta, jossa onnettomuus tapahtui.

Rantakosken mukaan Veitsiluodon tehtailta on myös aiemmin lähivuosina raportoitu rikkivetyyn liittyviä häiriöitä, mutta ei yhtä vakavia tapauksia kuin maanantain onnettomuus.

”Meillä on tiedossa, että on ollut joitakin häiriöitä, joita myös tehdas itse selvittää, mutta ei näin vakavia.”

Rikkivety on myrkyllinen aine, joka ärsyttää limakalvoja ja hengitysteitä. Suurille pitoisuuksille altistuminen voi aiheuttaa kuoleman.

Suomessa on vuoden 1995 jälkeen tapahtunut kymmenkunta sellaista rikkivetyonnettomuutta, joissa ihmisiä on altistunut rikkivedylle tai tehdasalue jouduttu evakuoimaan. Näistä tilanteista kaksi on johtanut ihmisen kuolemaan, Rantakoski kertoo.