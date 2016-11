Tampereen valtuuston ratikkakeskustelussa pelättiin itsemurhia, Audi-vandalismia ja ABC:n katoamista – Viestintäjohtaja: ”Jos salissa puhuu höpöjä, pitää ottaa vastaan mitä seuraa”

Tampereen valtuustosalissa saatiin vihdoin maanantaina aikaiseksi päätös raitiotien rakentamisesta. Lopputulos nuijittiin lopulta läpi selvin luvuin ennen puoltayötä – vaikka päätöstä pohjustanut keskustelu antoi ensin odottaa jotain muuta.

Valtuuston suoraa lähetystä seurasi internetissä 46 133 katsojaa. Se on kaikkien aikojen ennätys.

Tampereen virallista Twitter-tiliä illalla päivittänyt viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu sanoo yllättyneensä yleisömenestyksestä.

”Ajattelin, että mennään kolmeenkymmeneentuhanteen. Sehän trendasi tosi nopeasti Twitterissäkin”, Maunu iloitsee.

Erityisen hienona hän pitää sitä, että raitiovaunupäätös näytti kiinnostavan muuallakin maassa.

Kaikki sujui tällä kertaa teknisesti moitteetta, sillä Tampere osaa jo varautua kotikatsomoissa politiikkaa seuraaviin kansanjoukkoihin. Kun valtuusto äänesti Rantaväylän tunnelista, lähetys katkesi, sillä palvelimet kaatuivat liiasta kuormituksesta.

Ja loppusaldo 7.11 oli 46133 eri katsojaa, enimmillään 5234 yhtä aikaa #trevaltuusto — Tampere live (@tamperelive) 7. marraskuuta 2016

Sosiaalisessa mediassa huomiota herättivät paitsi itse ratikat myös salissa esitetyt puheenvuorot.

Viimeisessä keskustelussa ei säästelty argumentteja.

”Olihan siellä joukossa kommentteja, jotka olisi voinut jättää sanomattakin. Jos siellä salissa puhuu höpöjä, niin pitää myös ottaa vastaan mitä siitä seuraa”, viestintäjohtaja Maunu pohtii.

”Joku jo kysyi, että onko se keskustelu liian viihteellistä. Mutta olisiko se toinen puoli se, että politiikka olisi vain kuivan asiallista?”

Näin Tampereen valtuustosalissa maanantaina puhuttiin:

”Mä oikein sieluni silmin näen aikamoisen hässäkän siinä tilanteessa, kun sinne Hervannan mäkeen jää tää juna sinne lumihankeen: kun se ei pääse etenemään, kun ne ihmiset rämpii siellä, että ne pääsee edes tien viereen, että ne pääsee pois siitä junasta.”

”Ihmiset tekee paljon junan eteen hypätessään itsemurhia ja se on nähty Helsingin päässä metron kohdalla ja myös ympäri maailmaa.”

”Koska se on hiljainen juna, sillä ei kuulu kokonaan ääntä ollenkaan, mietin sitäkin kun siitä on vapaa liikkuminen yli siitä Hämeenkadun, kun juna on 37 metriä pitkä ja pysäkit 50-metrisiä ja se on käytännössä 3–4 minuutin välein yhtä junaa se Hämeenkatu, niin siellä äänettömyys voi tehdä kyllä… Se ei todellakaan jos puhutaan esteettömyydestä, kuurot ei kuule sitä ja sitten ne ensinnäkään havaitse sitä kun ne on yleensä väritykseltään semmosia.”

(Satu Sipilä, kd.)

”Luuletteko tosiaan, että se Audi-mies ajaa ensin väärään suuntaan ja jättää autonsa liityntäpysäköintiin vandalismin kohteeksi ja sitten ajaa ratikalla keskustaan? Kyllä hän ajaa mieluummin ensin autolla keskustaan.”

(Mikko Alatalo, kesk.)

”Minua ei oo painostettu. Ehkä se johtuu siitä, ettei kukaan tiedä, mitä mieltä olen tästä asiasta. Ongelmahan on se, etten tiedä itsekään.”

(Peter Löfberg, r.)

”Lapset saadaan kannattamaan mitä tahansa, kun kysytään, että haluatko sen ja sen, niin yleensä vastaus on kyllä. Mutta jos niiltä lapsilta olisi kysytty, vaikkapa joltain Hämeenkadun yrittäjän lapselta, että haluatko ratikan, se tarkoittaa sitä, että isä ja äiti menee konkurssiin, te ette enää saa leluja ettekä jouluna lahjoja ettekä pääse matkalle, niin silloin ne lapset eivät enää sitä ratikkaa haluaisi.”

(Lassi Kaleva, ps.)

”Täällä on mainittu Tampereen vetovoimaisuudesta, ja se on totta. Tänne tulee se reilut 2 000 ihmistä, mutta ikävä kyllä ne on kaikki työttömiä. Se on tutkittu asia, että työttömät leimautuu pienillä paikkakunnilla ja niitten on siellä hankala elää. Tänne on helppo tulla Tampereelle, täällä on perhanasti muitakin työttömiä, sitten voidaan kimpalla ajella ratikalla ympäriinsä ku ei oo muuta tekemistä.”

(Timo Vuohensilta, kesk.)

”Ja haluaisin vielä kysyä, että mihin on Kalevan ABC kadonnut kartalla, kun suunnitelmissa sillä kohtaa on raiteet.”

(Terhi Kiemunki, ps.)

(Myöhemmin kokouksessa Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen kertoi, että Kalevan ABC ei ole uhattuna.)