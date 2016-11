HS kysyi raitiovaunukaupunki Tampereen asukkailta, miltä nyt tuntuu – ”Ajan Audilla ja sen jälkeen ajan taksilla”

Tampere

Tampere heräsi kylmään ja tuuliseen tiistaiaamuun Suomen uusimpana ratikkakaupunkina. Aivan kuin valtuustossakin, ratikka vaikuttaa jakavan mielipiteitä edelleen vahvasti myös kadulla.

Puolustajat vetoavat helppoon käyttöön ja kasvavan kaupungin tarpeisiin, vastustajat uskovat raitiotiestä tulevan pohjaton rahareikä, joka vie kaupungin lähes tuhon partaalle.

HS kyseli tamperelaisten tuntoja tuoreen päätöksen jälkeen tiistaina Hämeenkadulla ja keskustassa.

”Hervannassa kun asutaan, niin sillä pääsee mukavasti keskustaan. Ollaan kartoista katsottu, että meidän kodin viereen tulee pysäkki. Olen tosin vielä uusi tamperelainen enkä ole kovin paljon ratikkaa ajatellut, mutta ainakin se tuo vaihtoehtoja sille, että tulisi autolla keskustaan”, sanoo Arto Ranki.

Hänen mielestään oikeassa kaupungissa on aina ratikka.

”Olen miettinyt, tuoko se sitten nopeammin keskustaan kuin 3-linja (nykyinen runkolinja Hervannan ja keskustan välillä), mutta on se lopulta hieno homma”, sanoo Kaisa Lylyperä.

”Jos projekti sujuu yhtä hyvin kuin Rantaväylän tunneli, niin hyvä siitä tulee”, Ranki jatkaa.

Tunnelihanke on saanut kiitosta, sillä se on valmistunut aikaisemmin kuin suunniteltiin, mikä on isoille hankkeille epätavanomaista.

Myös maanantai-illan valtuustokeskustelu ja sen taso mietitytti kaupunkilaisia.

”Kärkkäitä mielipiteitä oli puolesta ja vastaan, sen huomasin. Oli aika värikästä puhetta suuntaan ja toiseen. Joissain kohdin mentiin ohi aiheen pahasti”, sanoo pirkkalalainen Matti Aro.

”Itse olen enemmän sen puolesta, kun kaupunki kasvaa, kehittyy ja tarvitsee uutta. Hyvä että päätös tuli, päästään asiassa eteenpäin. Ratikka on luonnollinen askel, kun kaupunkiin tulee koko ajan lisää asukkaita”, Aro pohtii.

Tamperelainen Esko Rantanen luonnehtii itsensä heti kättelyssä Audi-mieheksi. Sellaisista oli puhetta myös valtuustossa.

”En ole sen kannalla lainkaan. Se on kallis ja se tulee nostamaan veroja. En tule sitä käyttämään, ajan Audilla ja sen jälkeen ajan taksilla”, hän naurahtaa.

”Ratikan budjetti ei varmasti pidä. Ei se koskaan pidä tällaisissa hankkeissa.”

Rantasen kaveri, niin ikään tamperelainen Jorma Penttilä allekirjoittaa edellisen.

Häntä arveluttaa vuosien rakennustyömaa, joka nyt on edessä, samoin se, että moni joutuu vaihtamaan bussista ratikkaan keskustaan tullessaan, kun aiemmin on päässyt yhdellä bussilla.

”Hämeenkatu tuhoutuu jo ratikan rakennusvaiheessa, se on valitettava totuus. Nyt jo liikehuoneistot ovat kärsineet ja kun katua aletaan kaivaa, suuri osa liikkeistä häviää”, Penttilä sanoo.

”Myös sen hinta-arviot ja käyttäjämäärät on väärin laskettu. Tampereen väestönkasvu on laskettu liian isoksi. Monelle tulee ratikassa kaksi vaihtoa ja sitä ihmiset eivät halua tehdä. Autoilukaan ei pitäisi yhtään enempää rajoittaa, kun ihmisten työpaikat ja harrastukset ovat laajalla alueella. Ratikka on vielä Tampereen tuhoaja”, hän naurahtaa.

