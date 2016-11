Ammattikoulu-uudistus vie sekä opinnot että niiden arvioinnin entistä enemmän työpaikoille

Ammattiin opiskelu, opitun näyttö ja myös sen arviointi siirtyvät yhä enemmän työpaikoille, linjaa ammatillisen koulutuksen uudistus, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Yli 300-sivuinen ehdotus uudeksi lainsäädännöksi lähti lausuntokierrokselle tiistaina. Uusi laki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta.

Osaaminen on määrä osoittaa vastedes kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa näyttämällä se työelämässä ja käytännön tilanteissa. Arvioinnista päättäisi kaksi koulutuksen järjestäjän nimeämää henkilöä, joista toinen olisi opettaja ja toinen työelämän edustaja.

Tavoitteena on selkeyttää osaamisen arviointia niin, ettei se enää riippuisi siitä, miten ja missä taidot on hankittu. Nykyäänkin sekä nuorten peruskoulutuksessa että aikuisten näyttötutkinnoissa osaamista osoitetaan käytännön työtehtävissä. Eroja on lähinnä siinä, kuinka tiukasti pidetään kiinni siitä, että osaaminen näytetään nimenomaan työpaikalla ja miten monta arvioijaa päättää arvioinnista.

Nyt on tarkoitus luoda kaikille yhteinen tapa näyttää, mitä oikeasti osaa riippumatta siitä, mistä osaaminen on peräisin. Taustalla on opintojen tuntuva räätälöinti ja henkilökohtaistaminen niin, että yhä enemmän otettaisiin huomioon opiskelijan jo aiemmin oppimat asiat ja taidot, ja ne myös tunnustettaisiin osaksi tutkintoa.

Esityksen perusteluissakin myönnetään, että ”aidosti yksilöllisten opintopolkujen” rakentelu jokaiselle opiskelijalle tietää koulutuksen järjestäjälle lisää työtä, koska samanaikaisesti tai oikeastaan jo ennen uudistusta ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat suuremmat menoleikkaukset kuin mihinkään muuhun koulutukseen. Jo ensi vuonna rahoitus vähenee noin 200 miljoonaa euroa.

Käytännössä monet koulutuksen järjestäjät ovat jo karsineet henkilökuntaa ja työtiloja, mikä vaikeuttaa uudistuksen toteuttamista. Myös oppilaitosten yhdistymisiä voi olla edessä.

Uudistuksen tavoitteita on sinänsä pidetty oikeansuuntaisina. Esimerkiksi rahoitus tulee koulutuksen järjestäjille vastedes nykyistä enemmän tulosten perusteella kuin opiskeluun käytetyn ajan tai opiskelijamäärien perusteella. Tavoitteena on lyhentää opiskeluaikoja ja suunnata koulutusta aloille, joilla on työvoiman tarvetta.

Valtionrahoitus jaettaisiin perus-, suoritus-, vaikuttavuus- ja strategiarahoitusosuuksiin.

Rahoituksesta puolet olisi opiskelijamäärän mukaan maksettavaa perusrahoitusta ja 35 prosenttia tutkinnoista ja tutkinnon osista maksettavaa suoritusrahoitusta. Vaikuttavuusrahoituksen osuus olisi 15 prosenttia ja se maksettaisiin opiskelijoiden työllistymisen, jatko-opintoihin siirtymisen ja opiskelija- ja työelämäpalautteen perusteella.

Ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaisiin vastedes pääasiassa jatkuvan haun kautta eli joustavasti ympäri vuoden. Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku olisi tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Oppimista työpaikoilla lisättäisiin. Sen pääasiallisia muotoja olisivat määräaikaiseen työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus ja ilman työsopimussuhdetta toteutettava koulutussopimus, joka korvaisi nykyisen työssäoppimisen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saisi palkkaa, mutta koulutussopimuksessa ei.

Koulutussopimusta ja oppisopimusta olisi mahdollista myös yhdistellä. Opiskelijoiden ohjausta työpaikalla luvataan vahvistaa opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä.