Kelan pääjohtajavalinnan omituisuudet jatkuvat – arvalla valittu nimitys jumahti ministerin pöydälle

Kansaneläkelaitos Kelan valtuusto valitsi 4. lokakuuta pidetyssä kokouksessaan Elli Aaltosen Kelan uudeksi pääjohtajaksi. Varsinaisen nimityksen tekee tasavallan presidentti.

Kelan valtuuston valinnasta on nyt kulunut yli kuukausi, eikä Aaltosen nimitystä ole vieläkään tehty.

Syynä on se, että nimitys on jumahtanut esittelevän ministerin, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (ps) pöydälle.

Mattilan tehtävä on esitellä nimitys presidentille, joka siis päättää asiasta. Presidentti ei ole kuitenkaan voinut päättää nimityksestä, koska asiasta ei ole viety esitystä presidentin esittelyyn.

Yli kuukauden viive valinnan ja nimityksen välillä on hyvin poikkeuksellista. Yleensä tämäntapaiset nimitysprosessit viedään valinnan jälkeen läpi nopeasti.

Ylipäätään Kelan pääjohtajan valinta on ollut poikkeuksellinen.

Elli Aaltosen valinta Kelan valtuustossa oli erittäin täpärä, sillä valtuutettujen äänet menivät tasan 6–6. Tasatuloksen jälkeen Aaltonen tuli valituksi arvalla.

Äänestyksessä Aaltosta kannattivat keskustan, Sdp:n ja vihreiden edustajat Kelan valtuustossa. Hävinneen Outi Antilan takana olivat kokoomus ja perussuomalaiset. Antila on sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja.

Aaltonen on Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja. Hänellä ei ole keskustan jäsenkirjaa, mutta hän on keskustalainen. Hän on luonnehtinut itseään ”alkiolaiseksi keskustalaiseksi”.

Keskustassa nimityksen viipyminen on herättänyt ihmetystä.

Periaatteessa esittelevä ministeri voi päättää esittää tehtävään jotain muuta kuin Kelan valtuuston esittämää ehdokasta. Joidenkin tulkintojen mukaan ministerillä olisi tällä kertaa vapaammat kädet esittää jotain muuta ehdokasta, koska Kelan valtuuston äänestys meni tasan.

Yhtenä selityksenä viipeeseen on se, että Kelan valtuustolta meni toista viikkoa esityksensä toimittamiseen ministeriöön. Näin ollen asia ei ehtinyt presidentin esittelyyn 14.10. Seuraavalla viikolla ei ollut presidentin esittelyä.

Jostain syystä Kelan pääjohtajanimitys ei ollut myöskään presidentin esittelyssä perjantaina 28. lokakuuta. Tuolloin Aamulehti kysyi asiaa ministeri Pirkko Mattilalta, mutta hänen vastauksensa olivat poikkeuksellisen ympäripyöreitä.

”Sehän täytyy valmistella se esitys, eikö vain?” Mattila totesi Aamulehden haastattelussa.

Viime viikon perjantaina 4.11. ei ollut presidentin esittelyä.

Todennäköisesti Kelan pääjohtajan nimitys tulee tämän perjantain presidentin esittelyyn. Näin ainakin uskoo kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa, joka on myös Kelan valtuuston puheenjohtaja.

Perussuomalaisissa asia ei ole yhtä selkeä. ”Katsotaan nyt”, eräs perussuomalainen hallituslähde kommentoi asiaa tiistaina päivällä.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps) ei vastannut tiistaina HS:n soittopyyntöön.