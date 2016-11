Yhdysvallat on ollut Suomelle avainmaita silloinkin, kun asiasta ei erityisemmin puhuttu. Kylmän sodan vuosina Yhdysvaltain kansainvälinen asema auttoi Suomea säilyttämään vähintään käsivarren mittaisen etäisyyden Neuvostoliittoon.

Viime vuodet yhteyden merkitys on kasvanut, ja transatlanttinen suhde on tullut osaksi myös Suomen ääneen lausuttua ulkopolitiikkaa. Vastuunsa ennakoitavalla tavalla Euroopassa kantava Yhdysvallat on yksi maanosan vakauden edellytyksistä.

Donald Trumpin mahdollinen voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa aiheuta ennennäkemätöntä epävarmuutta siitä, mitä transatlanttinen suhde tästä eteenpäin oikein tarkoittaa.

Epävarmuus ei kohdistu erikseen Suomeen vaan heijastuu maailmanlaajuisesti, mutta Suomi on Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden epävarmuuden etulinjassa.

Epävarmuuden uhka on häämöttänyt puolitoista vuotta, eli Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan ajan, mutta poliittiset johtajat Suomessa ja muualla ovat voineet tehdä hyvin vähän varautuakseen vaihtoehtoon, joka nyt näyttää toteutuvan.

Vieläkään ei voi olla kovin tarkkaa käsitystä, miten Suomen ja muiden Länsi-Euroopan maiden suhteet Yhdysvaltoihin tästä kehittyvät ja miten niiden pitäisi nyt toimia. Kyse on nimenoman epävarmuudesta eikä tiedosta, että Trump aikoisi toimia jollakin ennakkoon ilmoitetulla tavalla.

Suurimmat kysymysmerkit Trumpin kohdalla eivät välttämättä kohdistu hänen suhteisiinsa Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, vaikka ne ovat olleet erityisen näkyvästi esillä.

Huolestuttavampaa on täysi tietämättömyys siitä, miten Yhdysvallat aikoo järjestää suhteensa todelliseen kansainvälisen haastajaansa eli Kiinaan.

Suomelle ja muulle Euroopalle Trumpin Venäjän-politiikka on kuitenkin ensimmäinen kysymysmerkki.

Trumpin puheet tässäkin asiassa ovat olleet ristiriitaisia. Yhtäällä hän on ollut lakkauttamassa Natoa, toisaalla ryhtymässä terrorismin vastaiseen sotaan yhdessä Naton kautta.

Todennäköistä kuitenkin on, että Venäjän ja Yhdysvaltain suhteisiin tulee muutoksia, jotka heijastuvat myös Suomeen.

Tilannetta mutkistaa se, että jo aiemmin on jouduttu totutteleman Venäjän toiminnan tahallisen arvaamattomuuden aiheuttamaan epävarmuuteen. Se tuskin päättyy tähän.