Potilaan on annettava suostumus opetustilanteeseen – oikeusasiamies kehotti sairaalaa korjaamaan kutsukirjettä

Potilaalta on saatava vapaaehtoinen ja kirjallinen suostumus opetustilanteeseen, painottaa oikeusasiamies Petri Jääskeläinen tuoreessa päätöksessään. Hän moittii Satakunnan keskussairaalan lähettämää kirjettä, jossa opetustilanteen vapaaehtoisuus ei tullut selkeästi ilmi.

Asiasta oli kannellut sairaalan potilas, joka sai ennen tutkimuksia epäselvän kirjeen. Kantelijan mukaan kirjeessä ei ollut kysytty suostumusta koekaniiniksi, vaan hänelle oli kerrottu ilmoitusasiana, että vastassa saattaa olla opetustilanne.

Keskussairaalasta myönnettiin, että osa kutsukirjeistä on ollut epäselviä.

Oikeusasiamies Jääskeläinen painotti päätöksessään, että potilaalla on oikeus kieltäytyä opetustilanteesta. Suostumus opiskelijoiden läsnäoloon on saatava kirjallisena sen jälkeen, kun potilaalle on annettu riittävästi tietoja asiasta ymmärrettävällä kielellä.

Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen eli potilasta ei saa painostaa siihen esimerkiksi uhkaamalla hoidon lopettamisella.

Jääskeläinen viittasi myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön. Venäjää koskevassa tapauksessa EIT katsoi, että opiskelijoiden läsnäolo ilman potilaan nimenomaista suostumusta rikkoi potilaan yksityisyyden suojaa.

Satakunnan keskussairaalan kutsukirjeitä on pakko korjata potilaiden oikeuksien turvaamiseksi, Jääskeläinen jatkoi. Tältä osin sairaala olikin jo ryhtynyt toimiin.