Hallitus tylytti vaihtoehtobudjetteja epärealistisista numeroista ja huolettomasta velanotosta

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) moittii opposition esittämiä vaihtoehtobudjetteja osin epärealistisiksi ja vastuuttomiksi.

”Vastuullinen taloudenpito on muuta kuin pöyristyttävää liioittelua ja kaunopuheista populismia”, Orpo sanoi.

Artikkeliin liittyvät Hallitusta kritisoivat varjobudjetit esittävät toisenlaisen Suomen, mutta ovat silti pelkkää fantasiaa 4:51

Eduskunta keskusteli keskiviikkona Sdp:n, vihreiden, vasemmistoliiton, Rkp:n ja kristillisdemokraattien laatimista varjobudjeteista.

Orpon hampaissa oli erityisesti vasemmistoliitto, joka ottaisi velkaa 600 miljoonaa enemmän kuin hallitus ottaa ensi vuoden budjetissa. Tätä Orpo ei pitänyt vastuullisena taloudenpitona.

Toinen kohde oli Sdp, joka on Orpon mielestä asettanut omassa budjetissaan epärealistisia odotuksia budjetin tulopuolelle.

Sdp:n budjetissa on 100 miljoonan euron tulot ”terveysperusteisesta verosta” eli sokeriverosta ja 200 miljoonan euron tulot harmaan talouden tomerammasta torjunnasta.

”Joku realismi pitää olla”, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne tietää hyvin, että poistuvan makeisveron korvaava vero on todella vaikea säätää.

Samoin Orpon mukaan jo nyt harmaan talouden torjunnassa paiskitaan hartiavoimin töitä, joten Sdp:n esittämällä lisäpanostuksella ei saisi tuloja ainakaan 200 miljoonaa euroa lisää.

Orpo ja myös pääministeri Juha Sipilä (ps) ihmettelivät Sdp:n esittämää Sitran taseen käyttämistä.

”Hassataan tulevaisuuden rahat syömävelkaan”, Orpo päivitteli. Sipilän mukaan Sdp käyttää toistuvasti Sitrasta otettua ”virtuaalirahaa” ja ilmeisesti aikoo käyttää sitä ensikin vuonna.

Samoin Orpo hämmästeli sitä, että Sdp ottaisi 60 miljoonaa myös Suomen Pankin kautta, vaikka pankki on itsenäinen.

Vihreitä Orpo moitti suomalaisten työpaikkojen vaarantamisesta.

Orpo ja Sipilä antoivat oppositiolle kiitosta siitä, että se on hyväksynyt hallituksen työllisyystavoitteen ja velkaantumisen taittamistavoitteen.

Varsinkin hallituksen koulutusleikkaukset ja verolinja saivat kyytiä, kun oppositiopuolueiden johtajat esittelivät varjobudjetteja. Muilla äänessä olivat puolueiden puheenjohtajat, kristillisillä eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Erityisesti vihreiden Ville Niinistö keskittyi alkupuheenvuorossaan enemmän hallituksen rusikoimiseen kuin oman puolueensa vaihtoehtobudjetin esittelyyn.

”Hallitus antaa niille joilla on jo paljon ja ottaa niiltä, joilla on jo vähän”, Niinistö sanoi. ”Suomen linja on julma, kova ja kylmä.”

Ministeriaitiossa vaihdettiin paljonpuhuvia katseita, kun Niinistö lateli, että hallitus on ”antanut tilaa rasismille, näköalattomuudelle ja toivottomuudelle”.

Sdp:n Antti Rinne puolestaan rinnasti Suomen hallituksen politiikan ”amerikkalaistyyliseen trickle down -ideologiaan”, jossa Rinteen mukaan rikkaita rikastuttamalla hyvinvointia valuu tipoittain myös tavallisille kansalaisille, jopa vähäosaisille.

”Yhdysvalloissa tätä veropolitiikkaa markkinoidaan lauseella ’Make America Great Again’. Sipilän hallitus on osoittanut, että samaa veropolitiikan linjaa toteutetaan iskulauseen ’Laitetaan Suomi kuntoon’ varjossa”, Rinne sanoi.

Juha Sipilä vaikutti loukkaantuneelta joistakin puheenvuoroista ja viittasi hänkin Yhdysvaltain vaalikampanjaan omassa puheenvuorossaan.

”Toivon, että siellä käytetty retoriikka ei rantaudu tänne niin kuin merkkejä näimme”, Sipilä sanoi.