Piriä idän lähiöissä ja pilvikauppaa Kalliossa – HS seurasi huumepoliisin ratsiaa

Fakta Kolmen viikon tehovalvontaisku Helsingin poliisin kenttävalvontaryhmän partiot irrotettiin loka–marraskuun vaihteessa kolmeksi viikoksi tekemään ainoastaan huumeisiin liittyvää valvontaa. Normaalisti ryhmät hoitavat myös muuhun rikollisuuteen liittyviä tehtäviä. Iskuun osallistui myös huumepoliisin tutkijoita ja huumepoliisin kenttävalvontaryhmä. Iskun seurauksena kirjattiin yhdeksän epäiltyä törkeää huumausainerikosta. Niistä kuusi liittyi pillerikauppaan, yksi kokaiiniin ja yksi kannabiksen kasvattamiseen. Erilaisia rikosepäilyjä kirjattiin yhteensä 56. Takavarikkoon jäi myös huumausaineita kokaiinista hasikseen ja pillereistä kannabiskasveihin sekä yli 11 000 euroa käteistä.

Itäkeskus, Helsinki

Helsingin poliisin kenttävalvontaryhmän auto seisoo pimeällä parkkipaikalla Itäkeskuksessa. Ohi kävelee lenkkeilijän näköinen mies koiran kanssa.

Koira on koulutettu huume- ja rahakoiraksi ja ”lenkkeilijä” on poliisi. Mies ja koira katoavat pihalle illan pimeyteen.

Läheisessä kerrostalossa asuu ”amfetamiini- ja asemies”, jonka liikkeistä poliisi on kiinnostunut. Parkkipaikalla on myös mielenkiintoinen auto, jota käyttää toinen samaan porukkaan kuuluva, huumeisiin liittyvä poliisin vanha tuttu.

Samaan aikaan toisaalla Itä-Helsingissä kenttävalvontaryhmän toinen partio on tarkkailemassa erästä parkkipaikkaa, jossa on kaksi autoa. Radioliikenne vilkastuu ylikonstaapeli Pahkiksen korvanapissa.

Pahkis käynnistää auton ja lähtee ajamaan kiireellä syvemmälle itään. Toinen ryhmä tarvitsee apua. Molemmat autot halutaan saada seurantaan, kun ne lähtevät liikkeelle. Toisessa autossa on väärät kilvet.

Kokenut poliisi muistaa kadut ulkoa ja matka sujuu nopeasti. Pahkis kurvaa piiloon kulman taa. Kun kohdeauto tulee näkyviin, hän kiirehtii perään. Myös toinen tunnukseton poliisiauto on saman auton perässä.

Malmilla auto pysähtyy ja poliisit ajavat sen viereen. Auton kuljettaja kertoo heti, että autossa on huumeita.

Kuljettaja ja kaksi matkustajaa pyydetään ulos autosta. Heidät erotetaan toisistaan, etteivät he pääse sopimaan kertomuksista keskenään. Toinen nuorista miehistä on poliiseille hyvinkin tuttu.

Kaisa Rautaheimo / HS

Metamfetamiini on muovipussissa. Ainetta ei ole paljon, ehkä gramman verran, mutta pussi saattaa olla silti hyvin arvokas. Huume on niin kiteistä, että se saattaa olla kristallia, joka on normaalia, jatkettua metamfetamiinia vahvempaa ja vaarallisempaa. Grammasta voi saada jopa 30 käyttöannosta.

Poliisia kristalli kiinnostaa erityisesti siksi, että sitä ei ole liikkunut Suomessa vielä pitkään. Maahantuontikanava halutaan saada tukkoon.

Autosta löytyy heti myös starttipistooli ja vähän lakkaa.

Poliisi tutkii auton vielä tarkemmin, mutta lisää huumeita ei löydy. Epäillyt kuljetetaan Malmin poliisiasemalle tarkastukseen siltä varalta, että huumeita on kätketty vaatteiden alle.

Kallio, Helsinki

Siltasaarenkadun kulmassa on epäilyttävä auto. Kuljettaja jää autoon, ja siististi pukeutunut mies odottelee kadulla jotakin. Kaksi siviilivaatteisiin pukeutunutta naispoliisia seisoo lähistöllä.

Mies lähtee kävelemään ja tapaa kulman takana tummaihoisen miehen. Poliisit arvaavat heti, että kyse on marihuanakaupoista, koska Kallion ja keskustan alueen pilvikauppa on tällä hetkellä pääosin gambialaisten käsissä. Vilkkainta se on nyt alkuillasta.

Siististi pukeutunut, yliopistossa työskentelevä mies kävelee takaisin Siltasaarenkadulle ja nousee autoon. Poliisit joutuvat toimimaan nopeasti. Auton kuljettaja ei huomaa, kun naispoliisi yrittää viittoa autoa pysähtymään. Poliisi joutuu seisomaan valoissa auton eteen.

Samalla afrikkalaismies katsoo taakseen ja näkee pysäytyksen. Hän lähtee pinkomaan Pahkis perässään. Mies pääsee livahtamaan ja katoaa Kallion kujille.

Autossa yliopistomies heittää neljän gramman marihuanapussin takapenkille. Poliisit hoksaavat sen kuitenkin nopeasti.

Myös diilerin henkilöllisyys jää poliisin tietoon. Miestä voi olla kuitenkin vaikeaa löytää, koska hän ei ole lainkaan kirjoilla Suomessa, eikä majapaikasta ole tietoa. Näyttö huumausainerikoksesta ja perusteet käännytykselle olisivat nyt kuitenkin kasassa.

Usein näyttöä myynnistä on vaikeaa saada, koska myyjät toimivat kurinalaisesti. Kaupoista sovitaan prepaid-liittymillä ja itse tapaaminen hoidetaan usein huomaamattomasti esimerkiksi raitiovaunussa tai rappukäytävässä.

Kauppiaat eivät myöskään kanna suuria määriä mukanaan. Jotkut saattavat myös käydä vaihtamassa vaatteet joka kauppatapahtuman jälkeen poliisia hämätäkseen.

Kun yksi diileri jää kiinni ja käännytetään, Gambiasta tulee tilalle toinen.

Itä-Pakila, Helsinki

Työvuoro on juuri alkanut ja kenttävalvontaryhmä päättää käydä ratsaamassa teollisuuskiinteistön, jossa on vihjeiden mukaan kannabiskasvattamo. Vastaavia vihjeitä tulee jatkuvalla syötöllä. Joskus käry käy kannabiksen hajun vuoksi, joskus ylisuuren sähkön- tai vedenkulutuksen.

Tässä tapauksessa etsinnän perusteet ovat jo etukäteen kasassa, joten poliisit menevät sisään. Kannabiksen haju pistää heti nenään. Nurkassa on musta teltta, jonka sisällä on lamppuja ja kymmenen kannabiskasvin alkua. Teltan eteen on alettu kyhätä valeseinää, joten toimintaa on ollut selvästi tarkoitus laajentaa.

Toinen epäilty ilmoittaa puhelimessa, ettei häntä kiinnosta tulla etsinnälle paikalle. Toinen ei vastaa lainkaan puhelimeen. Taustalla on aiempaakin kannabiksen kasvatusta.

Muutamassa kuukaudessa sato olisi ollut valmis. Poliisit keräävät kasvit, teltan ja lamput talteen.

Kallio, Helsinki

Lokakuu on tyhjentänyt Pengerpuiston pilvikauppiaista. Toisen kenttäryhmän ylikonstaapeli Mika on kuitenkin parkkeerannut autonsa puiston laidalle. Lähistöllä on erään irakilaisen miehen asunto, jota pidetään silmällä.

Poliisi odottaa, että asunnosta lähtisi joku liikkeelle. Parin tunnin päästä asunnosta tuleekin ulos kolme ihmistä. He ajavat kohti Itä-Helsinkiä. Poliisit perässä.

Käpylässä auto päätetään pysäyttää tarkastusta varten. Pysäytyksen tekee maijalla liikkeellä oleva järjestyspoliisin partio. Kaikki sujuu normaalisti, kunnes apukuskin paikalla istunut mies ottaa jalat alleen ja lähtee juoksemaan karkuun.

Mika lähtee etsimään miestä lähikaduilta. Pian juoksija ilmaantuukin näkökenttään. Mika ajaa pillit vinkuen miehen perässä. Mies kuitenkin juoksee metsikköön, ja Mika lähtee juoksemaan perään. Mies hyppää ketterästi aidan yli ja pääsee karkuun.

Katso video karkuun lähteneen miehen etsinnästä.

HS seurasi Helsingin poliisin huumeiden katukaupan valvontaiskua

Helsingin poliisi ratsasi huumeiden katukauppaa kolme viikkoa marras-lokakuun vaihteessa. Katso videolta, kuinka yksi epäilty otti jalat alleen.

Samaan aikaan irakilaismiehen asunnossa Kalliossa aletaan tehdä kotietsintää. Miehellä on jostain syystä suojaliivit päällä. Huumeita ei kuitenkaan löydy.

Kun poliisit saavat kotietsinnän tehtyä, heidän huomionsa kiinnittyy naapurin asuntoon, josta leviää rappukäytävään selvä marihuanan käry. Tällä kertaa etsinnällä löytyy marihuanaa, hieman kokaiinia ja laiton käsiase.

Sörnäinen, Helsinki

Sörnäisistä on tullut vihje, että Romanian romanit myyvät pillereitä Kurvissa erään kaupan edessä. Pahkis päättää tarkastaa tilanteen. Nopeasti selviää, että poliisi on myöhässä. Kurvin pillerikauppa pyöriikin tällä hetkellä aamuvuorossa, ja myyjät ovat siirtyneet Rautatieasemalle ja Itäkeskukseen jo ennen puolta päivää.

Pillerikaupan vuoksi Rautatieaseman ympärillä on ollut jo pidempää levotonta ja poikkeuksellisen sekavaa porukkaa. Huumeidenkäyttäjät ovat kertoneet poliiseille, että romanialaiset myyvät bentsoja.

Käyttäjien mukaan pillerit ovat halpoja ja voimakkaasti koukuttavia. ”Jotkut ovat sanoneet, että olisi parempi, jos niitä ei olisi niin helposti saatavilla”, Mika kertoo.

Pillereitä on jäänyt myös runsaasti takavarikkoon ja myyjiä kiinni. Silti uusia tulee koko ajan.

Pahkiksen ryhmä suuntaa Itäkeskukseen. Tavoitteena on löytää tietty epäilty, joka saattaa liittyä laajempaan pillereiden maahantuontikuvioon. Jutun taktinen tutkija haluaa tietää, missä mies majailee.

Kenttävalvonnan partiot jalkautuvat Tallinnanaukiolle ja Puhoksen ostarin kulmille. Jonkin ajan kuluttua löytyy samanlainen auto kuin epäillyllä on ollut käytössä. Pian löytyy myös epäillyn tuntomerkkeihin sopiva mies.

Mies hyppää toisen miehen kanssa autoon ja lähtee ajamaan kohti moottoritietä. Poliisit seuraavat huomaamattomasti. Miehet päätyvät eräälle moottoritien levähdysalueelle, jossa on jo valmiiksi suuri joukko romanialaisia. Siellä on leiri.

Seurantapartiot ottavat irti eli lopettavat tarkkailun sillä erää.

Myöhemmin epäillyt ilmaantuvat uudestaan poliisin silmien alle. Tällä kertaa Rautatieasemalla. Nyt heistä saadaan otettua tuoreet kuvat, minkä ansiosta tarkkailu on jatkossa helpompaa.