Ahdistelukohun ryvettämä Suomen Tukholman-suurlähetystö sai uuden vetäjän – ”Aloitan puhtaalta pöydältä”

Kuka 30 vuoden ura diplomaattina Suomen uusi Tukholman-suurlähettiläs Matti Anttonen (s.1957) on työskennellyt ulkoministeriössä vuodesta 1986 alkaen. Viime vuodet taloudellisista ulkosuhteista vastaavana alivaltiosihteerinä. Vuosina 2008–2012 hän työskenteli suurlähettiläänä Moskovassa. Hän on lisäksi toiminut muun muassa ulkoministeriön Venäjä-yksikön päällikkönä, Washingtonin-suurlähetystössä ministerinä ja edustuston päällikön sijaisena sekä Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä.

Jos jotain Suomen ja Ruotsin hyvissä suhteissa voisi vielä edistää, on se Suomi-kuva naapurissa. Niin uskoo Suomen uusi Tukholman-suurlähettiläs Matti Anttonen. Hänet nimitettiin tehtäväänsä virallisesti perjantaina.

”Lonely Planet valitsi vastikään Suomen maailman kolmen parhaan matkailukohteen joukkoon. Eikö olisi aika hienoa, että ruotsalaisetkin ymmärtäisivät tämän?” Anttonen sanoo.

Hän aloittaa tehtävässään tammikuun alussa. Edessä Tukholmassa on Suomen satavuotisjuhlavuosi, jona Suomi-kuvan edistäminen on erityisesti agendalla.

”Helsinki on nykyisin ihan merkittävä eurooppalainen pääkaupunki, joka on tunnin lentomatkan päässä, mutta en ole varma mieltävätkö ruotsalaiset sen näin. Minun mielestäni meillä olisi aika paljon enemmän annettavaa tähän”, Anttonen sanoo haasteista lähettiläänä Tukholmassa.

Anttonen nousee tehtävään ulkoministeriön taloudellisista ulkosuhteista vastaavan alivaltiosihteerin paikalta. Takana on 30 vuotta ulkoministeriössä, muun muassa pesti suurlähettiläänä Moskovassa.

Tukholmassa odottaa nyt lähetystö, jolla on vaikea vuosi takana.

Edellinen suurlähettiläs Jarmo Viinanen kutsuttiin kotiin etuajassa alkusyksystä. Syyksi kerrottiin, että hänen toimintaedellytystensä katsottiin heikentyneen ja että lähetystössä katsottiin esiintyneen epäasiallista kohtelua.

HS kertoi myöhemmin, että useammat naiset sekä Tukholmassa että aiemmin Viinasen uralla olivat kokeneet, että tämä oli käyttäytynyt heitä kohtaan epäsopivasti, muun muassa lähennellyt. Viinanen on kiistänyt valtaosan naisten kertomasta. Asiaa käsitellään yhä ulkoministeriössä.

”Aloitan puhtaalta pöydältä ja ihmiset aloittavat kanssani puhtaalta pöydältä. Aloitan näiden ihmisten kanssa niin kuin aloittaisin missä tahansa muualla”, Anttonen sanoo.

Lähetystön ongelmat uutisoitiin myös Ruotsissa, missä kaikenlaiseen ahdisteluun suhtaudutaan hyvin kriittisesti.

Anttonen ei usko, että tapahtumat olisivat vaikuttaneet Suomi-kuvaan tai vahingoittaneet lähetystön mainetta Ruotsissa. Hän toteaa, että asia on käsiteltävä loppuun asti ja ihmisille on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Näin on tehty ministeriössä.

”Kaikkia kohdellaan asiallisesti, ollaan yhdessä töissä ja toimitaan tehokkaasti Suomen ja Ruotsin hyvien suhteiden eteen. ”

Työ Tukholmassa kiinnosti Anttosta heti, kun kävi ilmi, että paikka on vapautumassa.

Syitä on monia. Niin poliittiset kuin taloudellisetkin suhteet Suomen ja Ruotsin välillä ovat tiiviit. Ruotsi on selvästi suurin ulkomaalainen investoija Suomessa. Ruotsissa asuu lisäksi enemmän Suomessa syntyneitä ihmisiä kuin missään muussa maassa.

”Ruotsihan on tärkein kumppanimme melkein alalla kuin alalla”, Anttonen sanoo.

Anttosen oma suhde Ruotsiin on lämmin. Ensimmäiset lapsuudenmuistot ovat Pohjois-Ruotsista, missä perhe asui isän työn takia Anttosen ollessa kolmevuotias. 1970-luvun lopulla Anttonen opiskeli Turussa ja työskenteli kesäisin trukkikuskina ja invaliditaksin apumiehenä Tukholmassa. Kaupungin kadut ovat tarkoin tutut jo tuolta ajalta.

Sittemmin Ruotsi on muuttunut muun muassa maahanmuuton seurauksena. Myös Suomen ja Ruotsin suhteet ovat lähentyneet urakalla, Anttonen sanoo. Hän odottaa pääsevänsä seuraamaan muutoksia aitiopaikalta.

”Ruotsilla on sydämessäni hyvin lämmin paikka.”