Isä on isä vankilassakin – Aleksi sai telkien taakse vain valokopion isänpäiväkortista

Viime marraskuussa Aleksin, 45, tytär oli antamassa isälleen isänpäiväkortin: se oli itse askarreltu ja siihen oli liimattu paperista tehty kukka. Aleksi sai kuitenkin kortista vain valokopion – vankilan turvallisuuskriteerit ovat tarkat, ettei sinne kuljeteta esimerkiksi liimassa mitään kiellettyä.

Myös joululahjaksi tehty tyynyliina joutui jäämään odottamaan Aleksin vapautumista. Sitä kouluikäinen tyttö Aleksin mukaan vähän ihmetteli.

”Täällä on talon puolesta palamattomat tyynyliinat. Näillä säännöillä mennään. Ajatus on tärkein”, Aleksi sanoo.

Huumausainerikoksista yli seitsemän vuoden tuomion saanut Aleksi on yksi niistä isistä, jotka toimivat vanhempina vain vankilasta käsin.

Se on erilaista: suljetuissa vankiloissa olevat vangit pystyvät tapaamaan lapsiaan keskimäärin neljän–kuuden viikon välein, ellei lapsia haluta tuoda yleisiin viikonlopputapaamisiin pleksi-ikkunan taakse.

Sitten voi lähettää postikortteja tai soittaa, kuten Aleksi kertoo tekevänsä päivittäin. Hänelle normaalielämän asioista kuuleminen on tärkeä voimavara, sillä vankilassa puhutaan lähinnä siitä, ”mikä on lääkitys ja paljonko penkiltä nousee”. Aleksin kolmesta lapsesta kaksi on alaikäisiä.

”Puhumme tytön kanssa kouluun ja harrastuksiin liittyvistä asioista. Voin sanoa niistä oman mielipiteeni, mutta päätökset lapsen asioissa tekee hänen äitinsä”, Aleksi kertoo.

Vankina ja muissa kriisitilanteissa olevat isät kokevat ulkopuolisuutta ja huolehtivat lastensa pärjäämisestä, mutta isyys motivoi heitä selviytymään, kertoo Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus.

Siihen haastateltiin 14 vankilatuomiota suorittavaa ja 19 Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tukimuotojen piirissä olevaa isää. Ensi- ja turvakotien isät olivat saaneet tukea esimerkiksi perheessä ilmenneiden päihteiden käytön tai mielenterveysongelmien takia.

Tutkimuksessa keskityttiin isien kokemuksiin – puolison tai lapsen kokemus olisi ollut toinen, isyystutkija, kasvatustieteen yliopistonlehtori Johanna Mykkänen sanoo.

Häntä yllätti kriisitilanteessa olevien miesten sitoutuneisuus isyyteen: suhteet lapsiin näyttäytyivät monilla myönteisinä ja tiiviinä. Esimerkiksi jotkut avovankilassa olevat isät kyselivät lapsensa läksyjä päivittäin puhelimessa ja olivat yhteydessä kouluun ja päiväkotiin.

”Nämä isät näyttivät tietävän lapsistaan jopa enemmän kuin jotkut keskivertoisät, jotka tulevat kotiin kahdeksan aikaan ja katsovat, kun lapsi nukkuu”, Mykkänen väittää.

Mykkäsen mukaan moni isä oli selvinnyt mahdottomalta vaikuttaneista tilanteista, sillä palo lapsen arjessa mukana olemiseen tai pelko sen menettämisestä oli niin suuri. Monet vankilassa olevista isistä kertoivat luvanneensa, ettei lasten tarvitse nähdä heitä enää vankilassa.

Tilastojen valossa rikosten uusiminen on melko todennäköistä.

”Vankilassa ollessa pitää olla toivoa siitä, että joku odottaa ulkopuolella. Että on puoliso tai lapsi, joka yhä rakastaa, vaikka itse on tehnyt paskoja juttuja. Muuten ei ole motivaatiota lähteä”, Mykkänen sanoo.

Aleksilla on vankilassa ikävä tavallisia perheiden arkeen kuuluvia asioita: että voisi laittaa joskus lapsilleen aamupalaa ja olla mukana tyttären harrastuksissa. Seurata paremmin pienen poikansa kehitystä ja opettaa ”miehisempiä juttuja”, kuten huonekalujen kokoamista tai lampun vaihtoa.

Myös Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa esiin nousivat arkiset asiat. Isät eivät haaveilleet Thaimaan-matkoista ja jouluista Kanarialla, vaan arvostivat hetkiä kurahaalareihin puettujen lasten kanssa pihalla.

Yksi hankalimmista asioista Aleksille on ollut kertoa lapsille vankilassa olostaan. Kaikki vankilaan joutuneet eivät halua, että lapsi saa tietää, missä vanhempi on.

”He eivät halua, että tilanne leimaa lapsia. Toiset taas ajattelevat, ettei niin isoa asiaa voi pimittää”, Mykkänen sanoo.

Aleksi kertoi kiinni joutumisestaan ensin lastensa äideille. Tytär ihmetteli vankilaan joutumisen syytä. Aleksi sai vankilan sosiaalityöntekijöiltä tukea siihen, miltä tilanne tuntuu lapsen näkökulmasta ja että asiasta kannattaa kertoa rehellisesti.

”Kerroin suoraan, mutta ilman yksityiskohtia, miten asia on. Sen jälkeen lapsikin on uskaltanut kertoa minulle omista asioistaan”, Aleksi kertoo.

Aleksin pieni poika ymmärtää käyvänsä katsomassa isää vankilassa, mutta luulee isänsä olevan siellä ehkä töissä.

”Pikku hiljaa pitää varmaan ruveta avaamaan asiaa hänellekin”, Aleksi pohtii.

Isät kriisin keskellä -tutkimukseen haastatellut miehet halusivat olla Mykkäsen mukaan isiä lapsilleen, vaikka tiesivät tehneensä pahojakin virheitä. Kaikista ei silti välttämättä olisi elämään isänä vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa, Mykkänen lisää.

Toiset myös kokivat vanhemmuutensa tragediana ja itsensä uhrina, joka ei voi vaikuttaa suhteeseensa lapsiin. Näissä tarinoissa portinvartijana esiintyivät muun muassa sosiaaliviranomaiset ja lasten äidit.

Monet haastatelluista isistä olivat menettäneet lastensa huoltajuuden joko sopimalla tai vastentahtoisesti. Suurin osa lapsista oli äideillään, mutta osa myös isovanhemmillaan tai huostaan otettuna laitoksessa.

Isät kertoivat kuitenkin saaneensa tukea esimerkiksi entisiltä ja nykyisiltä puolisoiltaan, perhe- ja sosiaalityöntekijöiltä ja vertaisryhmistä.

Pieni osa isätutkimukseen haastatelluista oli Mykkäsen mukaan valtavan syyllisyydentuntoisia.

Aleksi kertoo pitäneensä lapset ja rikosasiat erillään, mutta myöntää, ettei miettinyt, miten teot vaikuttaisivat hänen suhteeseensa lapsiin. Nyt ne kaduttavat erityisesti lasten ja muiden läheisten näkökulmasta.

”Se on aika raskasta, jos lapsi itkee kiusaamista, joka johtuu omista törttöilyistäni”, hän sanoo.

Lapset eivät välttämättä arvota isyyttä rikosten kautta, vaan haluavat pitää ne vanhempansa, jotka heillä on, Mykkänen sanoo.

”Eräs isä kertoi pyytäneensä lapseltaan anteeksi sitä, että on huono isä ja vankilassa. Lapsi oli vastannut hänelle, että et sinä ole huono isä, sinä olet minun isä.”

Aleksin mukaan kaikkien vankien ei ole helppo tavata lapsiaan, mutta hän on saanut tukea vanhemmuuteensa hyvin. Aleksi käy kerran kuussa perhetapaamisten lisäksi vankilan isä-lapsi-ryhmässä, jossa jutellaan tai pelaillaan sulkapalloa ja sählyä.

Aleksi on kiitollinen läheistensä ja ex-puolisoidensa tuesta, eivätkä yhteydet lapsiin ilman sitä onnistuisikaan. Hänkin suunnittelee, että kerta ”näissä kuvioissa” olisi viimeinen. Aleksista on tullut vankilassa ollessa myös isoisä, kun hänen vanhin lapsensa on saanut lapsen.

”Varmasti on ihmisiä, jotka pitävät vankilassa olevia huonoina vanhempina. Tiedän kuitenkin vankilasta monta isää, jotka välittävät ja haluavat pitää huolta lapsistaan”, hän sanoo.

Tuen piiriin pääseminen auttaa tuntemaan itseään vanhempana ja oppimaan siihen liittyviä taitoja, Mykkänen sanoo. Hänen mielestään tutkimus osoittaa, että vaikka ”kodittomasta nististäkin” voisi tulla hyvä vanhempi, kun motivaatio riittää ja pystyy pysymään kuivilla.

”Isyys on ehdottomasti asia, joka antaa päämäärän selviytyä. Isät ajattelevat kirkkaasti, että lapsen takia on jaksettava ja herättävä aamulla.”

Aleksin nimi on muutettu perheen yksityisyyden suojaamiseksi.

Näin isät kertoivat tutkimuksessa:

”Itteni kannalta se lusiminen ei oo sillee paha paikka, mutta pärjääks lapsi täällä ilman mua, on sitte eri juttu”.

”Se (lapsi) löi sitä lasia [pleksi-ikkunaa] nyrkillä ja huuti vaan, että isin syliin”.

”Mietin, että voiko lapset antaa mulle anteeks, että kun mä joudun olemaan niistä erossa.”

”Mä toivoisin, että meille aikanaan tulis tässä maassa se aika, missä isiä kriisitilanteissa -- niin, ne ei jäisi sukupuolensa vuoksi kakkossijalle.”

”Kukaanei auttanut. Mä jäin aika yksin sen tilanteen kanssa, mä todella itkin et auttakaa!”

”Ainakin sen oon oppinu, että vajoo miten syvälle tahansa, aina sieltä pääsee ylös. Ei oo tarvinnu lapiolla kaivaa syvemmälle sinne kuoppaa, vaan sieltä pääsee tikkaita pitkin ylös.”

”Samalla tavallahan niistä lapsista kantaa huolta et on sitten vankilassa tai tuota siviilissä.”

”Mut kyl se niinkun se mulla ainakin se perhe on aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeisenä niinku on mielessä, että mitenkä ne jaksaa – kun eihän mulla niinkun täällä oo mitään hätää.”

Lähde: Johanna Mykkäsen ja Petteri Eerolan Isät kriisin keskellä -tutkimus

Vankien lapset hyötyisivät tuesta

Lasten mahdollisuuksia tavata vankilassa olevia vanhempiaan ja pitää heihin yhteyttä on viime vuosina parannettu. Vankien vanhemmuutta tuetaan kuitenkin edelleen liian vähän, sanoo perhetyön päällikkö, perheterapeutti Tarja Sassi Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.

Sassin mukaan sekä isä-lapsi-ryhmiä että vanhemmuutta käsitteleviä ryhmiä on vain muutamissa vankiloissa, eivätkä niihin pääse kaikki kriteerit täyttävät halukkaat.

”Vankikaan ei ole välttämättä saanut omassa perheessään hyviä äidin ja isän malleja, jolloin hänellä ei ole kykyä ja taitoa olla hyvä vanhempi. On myös lapsen etu, että näitä taitoja tuetaan.”

Sassin mukaan vankiloiden vertaistuellisista ryhmistä on saatu hyviä tuloksia. Siellä puhutaan esimerkiksi siitä, millaista on olla isä ja mitä lapsi tarvitsee missäkin kehitysvaiheessa.

Samalla käsitellään sitä, millaista on vastuullinen vanhemmuus ja herätetään kysymys siitä, miten rikokset ja vanhemmuus sopivat yhteen.

Vanhemmuuden tuki voisikin Sassin mukaan vaikuttaa myös uusintarikollisuuteen.

”Näen tärkeänä, että vangit voivat identifioitua muuksikin kuin vangeiksi. Jos näkee itsensä isänä, rikokset eivät sovi siihen yhtälöön.”

Toisaalta vangit ovat erilaisia, eikä se, että on vankilassa, tee ihmisestä automaattisesti huonoa vanhempaa, Sassi sanoo.

”Rikoksen tekeminen ei vielä tarkoita, että on kyvytön vanhemmaksi, mutta haasteita se vanhemmuuden hoitoon tuo.”

Vanhemman joutuminen vankilaan on aina lapselle raskas kokemus, Sassi sanoo. Suomessa arvioidaan olevan ainakin 8 000 lasta, joiden vanhempi tai vanhemmat ovat vankilassa.

Monilla vankeusaika kestää useampia vuosia, joiden aikana siviilissä oleva lapsi kasvaa ja tarvitsisi vanhempaa.

”Lapselle tämä on valtavan pitkä ajanjakso, johon hän on täysin syytön.”

Sassin mukaan se, miten hyvin lapset otetaan vankilassa huomioon, vaihtelee.

Esimerkiksi neljän–kuuden viikon keskimääräinen tapaamisväli suljetussa vankilassa on hänen mukaansa lapsen näkökulmasta liian harva. Myös puhelinajat saattavat osua aikaan, jolloin lapsi on päiväkodissa tai koulussa.

Useimmiten lapset haluavat olla yhteydessä vankilassa olevaan vanhempaan.

”Tässä voi olla myös mutkia matkassa, sillä lapset ovat saattaneet nähdä pidätyksen ja paikkana vankila voi pelottaa. Myös ero- ja huoltoriidat tuovat haasteita, jos entinen puoliso ei halua viedä lasta tapaamisiin vankilaan.”