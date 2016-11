Ilmailuala ajautui kiistaan kiky-sopimuksesta – IAU:n Haapasaari: ”Tilanne on sekava”

Ilmailuala on jäämässä kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle, ilmoittaa SAK:laisen Ilmailualan Unionin (IAU) puheenjohtaja Juhani Haapasaari. Haapasaari kertoi työntekijäpuolen kannasta aamulla tiedotteella.

”Tilanne on vähän sekava. Olemme Palvelualojen työnantajien Paltan kanssa eri mieltä, syntyikö neuvottelutulos lentoliikenteen palveluista kiky-sopimuksen mukaisesti toukokuussa vai ei”, Haapasaari sanoo HS:lle.

”Palta katsoo, ettei uutta sopimusta ensi viikolla umpeutuvan sopimuksen tilalle ole syntynyt. Jos Paltan mielestä sopimusta ei ole syntynyt, eikä sitä ole irtisanottu, sitten mennään vanhalla sopimuksella.”

Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto hämmästelee työntekijäpuolen kantaa.

”Ihmettelemme suuresti IAU:n tulkintaa. Meidän näkökulmastamme tilanne on täysin selvä.”

”Ei tässä kilpailukykysopimus mihinkään vaarannu. Kaikissa ilmailualan sopimuksissa ovat jo toukokuussa tehdyt neuvottelutulokset, jotka osapuolten hallitukset ovat hyväksyneet”, Aarto sanoo.

Sopimukset viimeistelevä allekirjoituspöytäkirja on Aarton mukaan kuitenkin vielä auki.

”Pöytäkirjasta on keskusteltu, eikä sisällöstä olla päästy yhteisymmärrykseen. Ei se meidän mielestämme johda siihen, että sopimukset sinällään eivät olisi voimassa. Kysymys on vain teknisestä asiasta, joka on auki.”

”Jos jälkikäteen ruvetaan väittämään, että tehdyt sopimukset eivät ole voimassa, sehän tarkoittaa, että koko työehtosopimusjärjestelmä on kriisissä. Toivomme, että IAU pitäytyy toukokuussa tekemissään sopimuksissa”, Aarto sanoo.

Haapasaaren mukaan jumissa ovat myös Finavian turvatarkastuksia sekä maapalveluja koskevat sopimusneuvottelut. Niissä työehtosopimus umpeutuu tammikuun lopulla.

”Näissä sopimuksissa on jo entuudestaan pitempi työaika. Meistä on kohtuutonta, että työaikaa pitäisi entisestään pitkittää”, Haapasaari sanoo.

Myös lennonvarmistussopimus umpeutuu tammikuussa.

Lakkosuunnitelmia ei Haapasaaren mukaan IAU:ssa kuitenkaan nyt mietitä.

”Tässä varmaan pitäisi aloittaa neuvottelut.”

Neuvottelupöydässä osapuolet ovat istuneet viimeksi toukokuussa.

”Palta on iso työnantajaliitto. Se vetää isoja linjoja, joiden pitäisi koskea kaikkia. Sieltä puuttuu paikallinen, alakohtainen näkemys täysin”, Haapasaari hämmästelee.