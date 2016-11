Kuvasimme lämpökameralla, kuinka Helsingissä hytistään – lämpö pakenee päälaelta ja pillifarkuista

Fakta Paljas pää kaksinkertaistaa lämpöhukan Kehon lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka tehoa voi mitata wateissa. Paikallaan olevan aikuisen ihmisen lämmönhukka on noin 160 wattia neliömetriä kohden. Aikuisen pinta-ala on noin 1,8 neliömetriä. Lämpöä vapautuu ympäristöön siis kolmen hehkulampun teholla. Jos pää on paljas tai tuuli puhaltaa avoimista lahkeista pohkeisiin, lämmönhukka voi paljailla alueilla nousta 250–300 wattiin neliöllä. Paljaan kehonosan lämmönhukka voi siis kaksinkertaistua peitettyyn verrattuna.

Helsingin Esplanadin puistossa talvipäivä on kuulas, ja pakkanen on asettunut noin –6 asteeseen. Useimmat ohikulkijat ovat verhonneet itsensä pipoin, huivein ja käsinein, kuten talvella pitääkin.

Mutta eivät suinkaan kaikki: lämpökameran ruudun läpi paljaat päät ja kädet tunnistaa siniharmaata maisemaa vasten piirtyvinä punaisina väriläiskinä. Myös tiukat farkut ja auki jätetyt takit tunnistaa lämpökuvasta helposti.

Väriläiskät paljastavat, mistä vaatetus vuotaa lämpöä.

”On jännää huomata, että housujen läpi sitä karkaa noin paljon”, sanoo omaa kuvaansa tutkiva Emmi Kuusela.

Ohuet vaatteet ja paljaat pinnat – juuri ne ovat suomalaisten tyypillisimpiä pukeutumisvirheitä pakkasissa, sanoo kylmän vaikutuksiin ja kylmäpukeutumiseen perehtynyt tutkimusprofessori Hannu Rintamäki Työterveyslaitoksesta. Hänestä lämpökamerakuvat havainnollistavat puutteita hyvin.

Oikeasti lämpökuvien väriläiskät kertovat kehon jäähtymisestä. Pienessäkin pakkasessa peittämättömän pään kautta karkaa lämpöä jopa kaksi kertaa enemmän kuin pipon alta.

Rintamäen mukaan ihon lämpötila mukailee ympäristön lämpötilaa melko suoraviivaisesti ja voi laskea hyvinkin alas. Sormiin ja varpaisiin hiipivä kipu kertoo, että niiden lämpötila on laskenut alle viiteentoista asteeseen. Tässä vaiheessa sormet toimivat jo huonosti. Noin 7 asteessa hermosto alkaa hyytyä, ja sormet menevät tunnottomiksi.

”Monesti ihminen pukeutuu vain lyhyttä kylmäaltistusta varten. Jos ulkona vietetty aika venyy pidemmäksi, alkaa tulla näitä ongelmia, kuten epämiellyttäviä kylmäntuntemuksia ”, Rintamäki sanoo.

”Paleltumia voi saada kaikissa alle nollan asteen lämpötiloissa, mutta –22 asteen jälkeen lyhytkin altistus voi aiheuttaa pinnallisen paleltuman. Ja tuuli vauhdittaa jäähtymistä.”

Oikeanlaista pukeutumista kannattaa miettiä vaikkapa näin pikkujoulukaudella: kostean illan päätteeksi pelkkä pikkumusta ja kaulaliina eivät ehkä lämmitä riittävästi, jos taksitolpalla odottaa tunnin jonotus ja ulkona on pakkasta.

Rintamäkeä esimerkki huvittaa: ”Tämä on erittäin tyypillistä. Asetelma on sellainen, että me emme ehkä saisi lupaa tehdä sitä koeoloissa. Eettiset säännöt tulisivat vastaan.”

”Alkoholi myös avaa pintaverenkiertoa, mikä pidemmässä kylmäaltistumisessa tarkoittaa suurempaa lämpöhukkaa ja jäähtymistä.”

Helsinkiläinen Tuomas Salo on pannut merkille, että viikonloppuisin ihmiset tuntuvat pukeutuvan huolettomammin.

”Kaipa monella on filosofiana, että tyyli ennen tarkoitusta”, Salo sanoo.

Pilkkihaalariin pukeutunut Pekka Kurvinen on samaa mieltä Salon kanssa. Hänen mukaansa ihmiset kyllä osaavat pukeutua mutta moni ei jostakin syystä niin halua tehdä.

”Muoti ratkaisee, valitettavasti, mutta näillä ikälisillä ei enää tarvitse funtsia tällaisia asioita niin paljon.”

Lämpimän olon perusta on kerrospukeutuminen.

Tiukat vaatteet ja puhaltava tuuli puristavat vaatteita kasaan, jolloin lämmöneristys kärsii. Viima myös kuljettaa lämpöä pois ihon ja vaatteiden pinnoilta. Sen kirjaimellisesti tuntee nahoissaan: jo kevyt tuulenvire kaksinkertaistaa viiden asteen pakkasasteen purevuuden.

Kehon jäähtyminen vaikuttaa ihmiseen fyysisesti ja psyykkisesti. Toimintakyky heikkenee ja lihaksista häviää tehoa. Epämiellyttävä kylmyys myös heikentää keskittymiskykyä.

”Reaktionopeus ei välttämättä muutu, mutta kylmässä ihminen tekee enemmän virheitä”, Rintamäki sanoo.

”Miehiä koskee myös se, että eturauhanen ei pidä kylmästä ja saattaa ruveta oireilemaan. Onhan se tiedetty iät ja ajat, että kylmässä istuminen ei sovi varttuneemmille miehille.”

Rintamäen mukaan suuri osa suomalaisista osaakin pukeutua sään mukaan. Myös hän kuitenkin ounastelee, että muoti-ilmiöt ohjaavat talvipukeutumista väärään suuntaan.

”Aiemmin paljaaksi jätettiin vyötärö, nyttemmin paljaana ovat olleet nilkat. Muodissa ihmiset ehkä saavat käyttäytymismallinsa Suomea lämpimämmistä maista.”

Kerrospukeutuminen pitää lämpimänä

Sisäkerros: Alusvaatetuksen tarkoituksena on pitää iho lämpimänä ja siirtää kosteus pois iholta. Hyviä alusvaatetusmateriaaleja ovat polyesteri, polypropeeni, villa, silkki sekä kaksikerrosmateriaalit, joissa sisäkuori on esimerkiksi polypropeenia ja ulkokuori villaa. Puuvilla on huono alusvaatemateriaali, sillä se viilentää ihoa.

Välivaatetus: Näiden vaatekerrosten tarkoituksena on toimia eristeenä kylmää vastaan. Vaatekerroksia voi olla tarpeen mukaan 1–3. Mitoitus voivat vaihdella tarpeen mukaan. Esimerkiksi paidoissa hyviä materiaaleja ovat villa ja fleece.

Päällysvaatetus: Väljä päällystakki suojaa kylmältä mutta myös tuulelta ja kosteudelta. Päällysvaate ei saisi puristaa, sillä lämmöneristys perustuu vaatteiden sisällä ja niiden välillä oleviin liikkumattomiin ilmakerroksiin. Päällysvaatteiden kuori voi olla esimerkiksi tuulta pitävää kangasta ja vuori untuvaa tai vanua.

Jutussa on hyödynnetty Työterveyslaitoksen Talvimatkailijan opasta sekä Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopasta (toimittaneet Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala)