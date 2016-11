Työttömien työnhaku nykymuodossa loppuu – Hallitus aikoo yhtiöittää julkisen työnvälityksen

Fakta Hallitus luo 18 maakuntaa Hallitus päätti vuosi sitten, että Suomeen synnytetään uusi väliportaan hallinto, maakunnat. Ne aloittavat vuoden 2019 alussa. Niille siirretään tehtäviä ely-keskuksista, työvoimatoimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. Tärkein tehtävä on kunnista siirtyvä sosiaali- ja terveydenhuolto. Muutoksen myötä ely-keskukset ja työvoimatoimistot lakkautetaan.

Hallitus aikoo yhtiöittää osan nykyisten työ- ja elinkeinotoimistojen eli TE-toimistojen palveluista sen jälkeen, kun uudet maakunnat ovat aloittaneet vuoden 2019 alussa.

Yhtiömuotoon siirtyminen ja tulossa oleva markkinavetoisuus hämmentävät työvoimatoimistojen työntekijöitä. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton puheenjohtaja Eija Tuutti sanoo, että työntekijöiden on ollut vaikea ymmärtää muutoksen perusteluita.

Maakuntauudistuksen myötä yksityiset yritykset saavat Suomessa entistä enemmän jalansijaa julkisten palveluiden järjestämisessä. Tämän on ajateltu koskevan lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluita eli sotea, mutta nyt sama linja on vallalla myös työnvälityksessä.

Päätoiveena on parantaa työttömien palveluita, mutta työhallinnon työntekijät ovat epäileväisiä, käykö näin joka puolella Suomea.

Julkisten toimintojen ”pakkoyhtiöitys”, joka on tulossa soteen, on herättänyt paljon porua muun muassa nykyisessä oppositiossa. Opposition pääväittämä on, että hallitus avaa samalla ovet yksityisille yrityksille, jotka pääsevät käärimään voittoja julkisesti rahoitetulla toiminnalla.

Hallitus päätti jo viime keväänä, että nykyisenkaltaiset TE-toimistot lakkautetaan, kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta.

Työvoimapalvelut menevät kokonaisuudessaan maakuntien järjestettäväksi. Hallitus on kertonut, että tässä hyödynnetään järjestäjä-tuottaja -mallia.

Kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sanoo tämän tarkoittavan sitä, että uudet maakunnat ovat järjestäjiä: ne ovat vastuussa työvoimapalveluiden saatavuudesta ja määrärahojen käytöstä sekä viranomaiselle kuuluvista tehtävistä, esimerkiksi työttömyysturvasta.

Sen sijaan palveluiden tuottaminen tapahtuu Tonttilan mukaan kilpailuilla markkinoilla.

”Se tarkoittaa, että maakunta sitten ostaa tuotannon julkisomisteiselta yhtiöiltä, yksityisiltä yhtiöiltä tai yhdistyksiltä”, Tonttila sanoo.

Kaikkialla Suomessa tällaisia kilpailtuja markkinoita ei ole – esimerkiksi henkilöstöpalveluyritysten verkosto ei kata maan joka kolkkaa. Silloin Tonttilan mukaan maakunta voi tuottaa palvelut itse, mutta tämänkin täytyy tapahtua yhtiömuodossa.

”Kun nykyiset valtion toiminnot ja henkilöstö siirtyvät uusiin maakuntiin, ne siirtyvät maakuntakonsernin sisällä vaiheittain maakunnan omaan yhtiöön. Se hoitaa palvelutuotannon vain niissä tilanteissa, joissa markkinoilta ei löydy ratkaisua”, Tonttila sanoo.

Jos kunnat haluavat osallistua työvoimapalveluihin, myös niiden täytyy yhtiöittää tämä osa tuotannostaan. Tällaiset julkisomisteiset yhtiöt voisivat olla kilpailutuksissa mukana yksityisen yhtiöiden ja yhdistysten rinnalla.

Kunnat osallistuvat nykyisin muun muassa pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon.

Miksi tällainen muutos tehdään? TEM:n Tonttilan mukaan ”kilpailullisen tuotantomallin” kautta haetaan sitä, että työllisyyden hoitoon saataisiin nykyistä enemmän vaikuttavuutta ja lisäarvoa. Eli työttömille löydettäisiin töitä nykyistä paremmin.

”Markkinoilla toimivat tuottajat pääsisivät räätälöimään palveluita asiakkaiden tarpeisiin”, Tonttila sanoo.

Tonttila huomauttaa, että jo nyt työvoimapalveluissa ostetaan paljon palveluita ulkopuolisilta tuottajilta. Etenkin työvoimakoulutus on kokonaan ulkoistettu ostopalvelu, ja nyt tämä laajenee myös työnvälitykseen.

”Esimerkiksi Akava on jo useita vuosia esittänyt, että korkeakoulutettujen työnvälitys olisi järkevämpi hoitaa markkinoiden puolella niin, että sitä hoitaisivat yksityiset erikoistuneet toimijat”, Tonttila sanoo.

Tonttilan mukaan markkinat eivät toimi vielä kunnolla. Henkilöstöpalveluyrityksiä on paljon, mutta niiden leipälajina on enemmänkin henkilöstövuokraus kuin työnvälitys. TEM:n arvio on, että kunnollisten markkinoiden kehittymisessä menee viidestä kymmeneen vuotta.

Työhallinnon työntekijöitä edustavan Eija Tuutin mukaan valtio on koko ajan leikannut TE-toimistojen resursseja ja samaan aikaan lisännyt toimistojen tehtäviä. Henkilöstö on Tuutin mukaan tehnyt parhaansa ison työttömyyden aikana ja kokee loukkaaviksi puheet, että tehty työ on ollut tehotonta.

”Me olemme saaneet valtavasti ihmisiä työelämään ja koulutukseen. Työttömien kokonaismäärä ei ole supistunut, mutta se johtuu siitä, että firmat ovat koko ajan irtisanoneet lisää väkeä”, Tuutti sanoo.

”Kaikki muut tahot kuvittelevat tietävänsä, miten työvoimapalvelut hoidettaisiin paremmin”, Tuutti sanoo. ”Henkilöstöpalveluyritykset ja kunnat ovat hoitaneet kapeaa siivua, eivät kokonaisuutta.”

Te-toimistoissa on nyt noin 2 500 työntekijää. TEM:n Tonttilan mukaan uudistus tulee pitkällä aikavälillä vaikuttamaan henkilöstön määrään. Osa siirtyy maakuntien yhtiöihin, ja osa siirtynee myös yksityisiin tai kuntaomisteisiin yhtiöihin.

”Henkilöstövaikutuksia on, mutta kaikki tapahtuu vaiheittain”, Tonttila sanoo.