Taideteoksesta varastettiin ihmishahmoja ja poro Raumalla

Kyläläisten tekemästä maatilataideteoksesta on varastettu Rauman Lapissa kolme hahmoa, joista kaksi esittää ihmistä ja yksi poroa.

Poliisi tiedotti tapauksesta lauantaina. Toinen varastettu ihmishahmo löytyi myöhemmin.

Kateissa oleva ihmishahmo on noin kaksi metriä korkea. Hahmolla on sininen paita, jossa on S-kirjain.

Poro on 70 senttimetriä korkea ja noin 130 pitkä.

Satakunnan Kansan mukaan kyläläiset tekivät varkaiden kohteeksi joutuneen hahmopellon talkoilla kolmisen vuotta sitten. Hahmot ovat pellolla ympäri vuoden.

”Ikävää tällainen ilkivalta. Tämä on jo toinen kerta”, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Paula Sievälä kertoi Satakunnan Kansalle.