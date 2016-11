Isä, olet kiva ja rakastan sinua – suomalainen isyys menee nyt hyvään suuntaan, sanovat tutkijat

Fakta Isä vaikuttaa koulumenestykseen Isän tai muun elämän tärkeän miehen merkitys lapselle on todistettu myös tieteellisesti. Esimerkiksi vuonna 2005 julkaistu brittitutkimus Fathering & Child Outcomes kertoo, että läsnäoleva mieshahmo lapsen elämässä edesauttaa koulumenestystä ja tulevaisuuden toimeentuloa. Määrällisesti mittava yhdysvaltalaistutkimus taas osoitti vuonna 2014, että hyvä suhde isään lykkää ensimmäistä seksuaalista kokemusta sellaiseen ikään, jossa siihen ollaan valmiita.

Isän kanssa lasketellaan, uidaan ja korjataan autoa. Isä on pidempi kuin äiti.

Näin kertovat Hakaniemen Leikkiluolassa 13-vuotiaat Sofia Soininen ja Taika Vuorio.

Soininen kertoo isänsä matkustavan paljon, ja siksi isänpäivätoivotukset pitää nyt tehdä etänä. Terveiset voivat mennä perille esimerkiksi tämän lehtijutun kautta.

”Isässä on parasta se, että se on mun isä. Ja se on hauska!” Soininen sanoo.

Vuorion mukaan isä on opettanut elämässä kaikenlaista. Hänen terveisensä sunnuntaina kuuluvat näin:

”Rakastan sinua, ja olet tosi kiva.”

Isä on tyttärelle ensimmäinen kosketus vastakkaiseen sukupuoleen. Siksi isän merkityksessä tyttärelleen on erilaisia piirteitä kuin isän merkityksessä pojalleen.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen, itsekin kahden aikuisen tyttären isä, kertoo, että erityisen tärkeää on arvostaa ja kannustaa tytärtä. Kun isä on ylpeä tyttärestään, tämä oppii olevansa arvokas ja rakastettu.

”Monen menestyvän naisen takana on hyvä isäsuhde, sanotaan. Se on klisee, mutta myös totta.”

Suhde vastakkaiseen sukupuoleen kehittyy paitsi isän arvostuksen kautta, myös isän suhteesta äitiin. Jos lapsi näkee, että isä ei arvosta äitiä, se heijastuu myös tyttären itseluottamukseen. Lapsi hahmottaa aikuisten suhteita paljon varhaisemmassa iässä kuin on aiemmin luultu.

”Myös äidin suhtautuminen mieheensä heijastuu tyttären mieskuvaan”, Sinkkonen lisää.

Isyyttä tutkinut Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Johanna Mykkänen vahvistaa, että tyttären suhde isäänsä vaikuttaa tulevaisuuden miessuhteisiin merkittävällä tavalla. Kansainvälinen tutkimustulos kertoo vaikutuksesta myös ensimmäiseen seksuaaliseen kokemukseen.

”Tyttäret, jotka olivat saaneet kokea isän läsnäoloa ja läheisyyttä arjessa, kokivat ensimmäisen seksikokemuksensa myöhemmin kuin ne, joilla ei ollut isää elämässään”, Mykkänen sanoo.

Isät vaikuttavat myös lastensa ajattelun kehitykseen. Pitkittäistutkimuksilla on saatu selville, että lapsen koulumenestys, ja myöhemmässä vaiheessa akateeminen ura ja toimeentulo linkittyvät isän läsnäoloon.

On hyvä muistaa, että tutkimustuloksia voi yhtä hyvin soveltaa mihin tahansa mieshahmoihin lapsen elämässä. Kun Mykkänen tutki isyyttä lasten näkökulmasta, hän pyysi lapsia aina kuvailemaan ”elämänsä tärkeää miestä” – kaikille se ei ole isä.

”Noin kymmenen prosenttia lapsista kuvaili jotain muuta kuin omaa biologista isäänsä. Tärkeä mies voi olla kummisetä, isoisä tai vaikka ystävän isä.”

Tärkeän miehen vaikutukset ovat kuitenkin samat, oli kyseessä biologinen isä tai ei.

Yleisesti tärkeät miehet parantavat lasten kielellisiä kykyjä.

”Jos isä lukee kirjoja lapselle, lapsen sanavarasto kehittyy laajemmaksi. Yksi tutkimus selitti tätä niin, että isät lukevat eri tavalla kuin äidit – siksi on tärkeää, että molemmat lukevat.”

Mykkänen nostaa esiin myös isien ongelmanratkaisukyvyn. Isät eivät välttämättä anna suoria vastauksia, vaan he haastavat lapsiaan enemmän. Silloin lapsi oppii ratkaisemaan ongelmia monipuolisemmin.

Lasten näkökulmasta elämän tärkeät miehet näyttäytyvät monesti tekemisen kautta, Mykkänen kertoo. Isien kanssa urheillaan, pelataan, leikitään ja liikutaan. Sen todistivat myös juttua varten haastatellut lapset. Isä tulee mukaan harrastuksiin, opettaa shakkia ja uimaan.

”Tälle ajalle tyypillistä on myös se, että isän kanssa touhutaan keittiössä. Tehdään esimerkiksi lettuja”, Mykkänen sanoo.

Tutkimusten lapset näkevät isän nimenomaan miehenä, mutta se sisältää lämpimän, vuorovaikutuksellisen ja tunteellisen suhteen lapseen. Isän fyysisyys ja läheisyys koetaan tärkeäksi. Aina se ei ole ollut itsestään selvyys.

”Lapset kertoivat tasaisesti, miten isän kanssa käydään katsomassa jalkapalloa, ja miten isä tulee antamaan pusun illalla.”

Isyys näyttää siis olevan menossa hyvään suuntaan. Samaa sanoo Jari Sinkkonen.

”Sodissa olleiden miesten traumakokemukset heijastuvat pitkälle, mutta moni myös haluaa välttää kasvatuksessa oman isänsä tekemät virheet.”

Sinkkonen puhuu esimerkiksi sodasta traumatisoituneista isistä, jotka eivät kehu eivätkä kiitä. Mahdollisessa kehussakin on aina sivulause, joka alkaa sanalla ’mutta’.

”Kaiken mitätöivästä sivulauseesta pitäisi päästä eroon. Tästä perinnöstä pyristeleminen on onneksi hyvässä vauhdissa”, Sinkkonen sanoo.

Isän ei silti kannata yrittää ottaa terapeutin roolia, jos syvällisten puhuminen ei tunnu luontevalta. Lapsi tunnistaa epäaitouden. Sinkkosen mukaan riittää, että on kiinnostunut lapsensa elämästä ja ajatuksista.

Aivobiologiasta tiedetään, että isyyden aiheuttama oksitosiinimyrsky muuttaa keskushermoston toimintaa ja laskee testosteronitasoja. Tiettyyn rooliin hyppääminen ei siis ole edes tarpeen, koska biologia hoitaa osansa. Virheettömyyttäkään ei kannata yrittää.

”Oleellista on, että myöntää lapselle virheensä, kuten ylireagointinsa. Lapsi haluaa ymmärtää isäänsä, ja antaa paljon anteeksi.”

Juhani Niiranen / HS