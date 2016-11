Suomen pisin maantietunneli aukeaa Tampereella – Ero länsimetroon: valmistui puoli vuotta etuajassa

Fakta Suomen pisin maantietunneli Tampereen tunneli on pituudeltaan 2,3 kilometriä. Se on Suomen pisin maantietunneli. Toiseksi pisin tunneli on Karnaisten tietunneli, jonka pituus on noin 2,2 kilometriä. Tampereen tunneli on rakennettu välille Santalahti–Naistenlahti. Liikennetunneleita on kaksi. Niissä molemmissa on yksisuuntainen liikenne. Nopeusrajoitus tunneleissa on 60 kilometriä tunnissa.

Tampere

Suomen pisin maantietunneli on kohta auki. Tampereen Rantaväylän tunneli avautuu liikenteelle maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Tarkkaa kellonaikaa ei tiedetä.

”Se tapahtuu heti puolen yön jälkeen vaiheittain. Ensin avautuu itään päin, sitten tehdään vähän järjestelyjä, sen jälkeen avautuu länteen päin. Viimeistään kun aamun liikenne alkaa, tunneli on liikenteelle auki”, sanoo projektijohtaja Esko Mulari Lemminkäiseltä.

Samalla pitkä pätkä rannan Kekkosentietä suljetaan, ja myöhemmin sen päälle aletaan rakentaa sadoittain asuntoja. Loput eritasotyöt ja viherrakentaminen ovat valmiita vuoden päästä.

Sen lisäksi, että Rantaväylän tunneli on pitkä, se on tullut Suomessa tunnetuksi jotakuinkin päinvastaisena jättihankkeena kuin roimasti myöhästyvä ja kustannukset ylittävä pääkaupunkiseudun länsimetrohanke.

Tunneli valmistui puoli vuotta etuajassa. Sitä voi pitää saavutuksena, kun kyseessä on poikkeuksellisen iso julkinen hanke, johon liittyy myös riskipaikkoja.

Tunneli rakennettiin niin sanotulla allianssimallilla, joka on yleistymässä. Liikenneviraston mukaan mallin mukaan on tekeillä kymmeniä muitakin kohteita.

Suomeksi sanottuna malli tarkoittaa sitä, että osapuolet eli tilaaja ja urakoitsijat istuvat alas heti alussa ja pohtivat yhdessä kustannusten enimmäismäärän sekä aikataulun.

Jos nämä eivät ylity, kaikille on luvassa hyvää: Tampereella noin 180 miljoonan euron urakka tuo käyttöönottohetkellä eli nyt noin kaksi miljoonaa euroa bonuksina osallisille – siis muun muassa urakoitsijoille. Myöhemmin voi tulla vielä lisää, jos tavoitteissa pysytään.

Tunnelihankkeessa ylitys tuli jo alkuvaiheessa, koska alkuperäiseen suunnitelmaan tuli muutamia laajennuksia. Pilaantunutta maata jouduttiin lisäksi käsittelemään.

Tunnelin kustannuksiksi tuli noin 198 miljoonaa euroa.

”Allianssimallissa ajatellaan koko projektin etua eikä sitä, että kukin osapuoli yrittäisi optimoida vain omaa suoritustaan. On siis kannattavampaa huolehtia, että kaikilla muillakin menee hyvin. Tämä ajaa siihen, että yhteistyö on sujuvampaa ja avoimempaa”, sanoo projektipäällikkö Mauri Mäkiaho Liikennevirastosta.

Jos taas aikataulu olisi paukkunut ja kulukatto puhkaistu, se olisi tuonut sovitut kustannusjaot ja sanktiot.

”Nyt muutkin tilaajat ovat ottaneet tämän käyttöön, ja Suomessa on jo kymmeniä alliansseja menossa. Hyvät kokemukset ovat nostaneet niiden määrää.”

Allianssimalli ei ole suomalainen keksintö. Se kopioitiin Australiasta, jossa infrahankkeet ovat usein suuria ja vaikeita.

Pääkaupunkiseudulla puolestaan on tuoretta kokemusta viivästyksistä epäonnisessa länsimetrossa.

”Joskus vain tulee paljon isoja ongelmia, joita on vaikea hallita. Ei allianssimallikaan tarkoita, etteikö ongelmia olisi, mutta tämä on hyvä alusta ratkoa niitä. Yhteistyö on tässä voimaa”, Mäkiaho sanoo.

Hän muistuttaa myös, että kuuden kuukauden kiriä ei tehty työturvallisuuden eikä testaamisen kustannuksella.

”Tässä on viimeiset puoli vuotta keskitytty vain teknisten järjestelmien testaamiseen, että kaikki varmasti toimii luotettavasti.”

Tampere aikoo ottaa tunnelionnistumisen jälkeen mallin käyttöön myös keväällä alkavassa ratikkahankkeessaan.

”Se on konkreettinen johtopäätös mallin toimivuudesta”, sanoo kaupunkiympäristöstä vastaava johtaja Mikko Nurminen Tampereelta.

”Eri hankkeet ovat aina eriluonteisia. Ei pidä kuvitella, että tämä malli ratkoo kaikkien megahankkeiden kaikki ongelmat, mutta tunnelissa on tavoitteet saavutettu.”