Diabetes on maailman nopeimmin lisääntyvä sairaus – Sen hoitoon uppoaa Suomen terveydenhuoltomenoista 15 prosenttia

Fakta Veressä on liikaa sokeria Diabetes on sairaus, jossa veren sokeripitoisuus on suurentunut pysyvästi. Siitä seuraa usein muita tauteja, kuten sepelvaltimotauti ja muut verenkiertoon liittyvät sairaudet, näön heikkeneminen sekä hermojen ja munuaisten vauriot. Diabetes on jaoteltu perinteisesti kahteen tyyppiin, mutta nyt tunnetaan paljon muitakin alatyyppejä. Jaottelu ei ole aina selvä.

Diabetes lisääntyy Suomessa nopeasti. Sairastuneiden tarkkaa määrää ei tunneta, mutta Kelan rekisteri korvattavista diabeetikoista antaa osviittaa: 360 600 ihmistä sai korvausta diabeteslääkkeistä viime vuonna. Vielä vuonna 2010 heitä oli 308 000.

Kaikkiaan diabeetikkoja arvioidaan olevan puoli miljoonaa.

Tautia kuvaillaan yhdeksi maailman nopeimmin lisääntyväksi sairaudeksi. Se yleistyy eri puolilla Suomea hieman eri vauhtia, osoittavat lääkeyhtiö Novo Nordiskin analysoimat tiedot.

Niiden mukaan diabetesta sairastetaan etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa, missä erityiskorvattavia lääkkeitä diabetekseen saaneiden määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Heitä on jo 17 prosenttia Oulun ja Kuopion yliopistosairaaloiden alueilla asuvista yli 65-vuotiaista. Tampereen yliopistosairaalan alue tulee heti perässä, kun taas Turun ja Helsingin yliopistosairaaloiden alueilla sairastuneita on lähes 15 prosenttia eläkeikäisistä.

Sairaus yleistyy nopeasti myös keski-ikäisillä. Yli 11 prosenttia 40 vuotta täyttäneistä sairastaa diabetesta Kuopion yliopistosairaalan alueella. Helsingin yliopistosairaalan alueella osuus on alle 9 prosenttia.

Diabetesta hoidetaan useilla eri lääkkeillä. Insuliineja ostettiin viime vuonna 175 miljoonalla eurolla, mikä on suunnillen sama summa kuin vuonna 2012.

Sen sijaan muiden diabeteslääkkeiden kustannukset kasvavat nopeasti: 105 miljoonaa euroa viime vuonna, 95 miljoonaa euroa edellisenä.

Osa hoitaa tautiaan ilman lääkkeitä, mutta paljon useampi ei tiedä sairaudestaan.

Noin 15 prosenttia Suomen terveydenhuollon menoista kuluu diabeteksen hoitoon, taudin parasta hoitoa määritellyt Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -ryhmä arvioi keväällä.

Vähintään kaksi kolmasosaa kuluista tulee diabeteksen jälkisairauksista, jotka voitaisiin ehkäistä terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla, lopettamalla tupakointi ja pitämällä kurissa niin verenpaine kuin painokin.

Suurin syy diabetekseen yleistymiseen on lihominen. Yli puolet aikuisista on ylipainoisia, ja joka viides mies ja lähes joka viides nainen on lihava, eli painoindeksi on yli 30.

Yksi keino ehkäistä lihomista on sokerivero, sanoo Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka.

”Monissa kokouksissa tarjotaan makeisia”, hän hämmästelee.

Lihomista edistää myös liian vähäinen fyysinen aktiivisuus. Istutaan paljon, ajetaan autolla ja hissillä, eikä harrasteta liikuntaa vapaa-ajallakaan.

”Ihmiset joutuvat usein vaikeisiin valintoihin”, hän huomauttaa.

”Ei ole kyse siitä, ettei haluttaisi valita terveellisiä vaihtoehtoja, mutta voi olla sitä estäviä murheita.”

Kakkostyypin diabeteksen syntyyn ovat yhteydessä myös stressi, univaikeudet ja masennus. Ne kaikki näyttävät olevan yleistymässä.

Maanantaina vietetään maailman diabetespäivää.