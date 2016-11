”Onko minun pakko suostua tähän?" Kaikkialle tunkeva digiarki ahdistaa ikääntyneitä, mutta apua on tarjolla

Fakta Järjestöt auttavat, kun oma apu ei riitä Oma ikätoveri on usein paras auttaja. Hänellä on tiedon lisäksi kärsivällisyyttä, jota nuoremmilta sukulaisilta joskus puuttuu. Monissa kunnissa kirjastot auttavat tietotekniikassa, esimerkiksi sähköpostin kanssa. Apua saa myös järjestöiltä, esimerkiksi näiltä: Enter ry auttaa eläkkeelle siirtyneitä ja siirtyviä ihmisiä tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käytössä. Auttajat ovat vapaaehtoisia vertaisopastajia. Palvelu on maksutonta ja se keskittyy kunkin asiakkaan kohtaaman ongelman räätälöityyn ratkaisuun. Luettelo opastuspisteistä täällä. Vanhustyön keskusliitolla on SeniorSurf-kampanja, joka kannustaa ikääntyneitä perustamaan vertaistukiopetusta ympäri maata. Julkaisu nettiopastuksen aloittamiseen ja itseopiskeluaineistoa liiton sivuilla. Sieltä löytyy myös luettelo maksuttomista opastuspaikoista ympäri maata. Eläkkeensaajien Keskusliiton verkostavirtaa.fi-sivuilla on kattavat tiedot paikoista, joista saa apua tietotekniikan käyttöön. Senioriverkko on kerännyt sivuilleen sovelluksia, joista voi olla iloa heille, jotka omistavat tabletin. Useissa kunnissa kirjastot auttavat tietotekniikan kanssa.

Hallitus haluaa sähköistää julkiset palvelut. Digitalisaatio etenee jättiloikkauksin, mutta miten käy niiden noin puolen miljoonan yli 65-vuotiaan suomalaisen, jotka eivät käytä tietotekniikkaa tai eivät edes omista tietokonetta?

”Kun kotona yrittää seurustella laitteen kanssa, ei ymmärrä ollenkaan. Terminologiakin on englantia”, sanoo Töölön kirjastoon neuvoa hakemaan tullut Marjatta Spankie.

Spankie noituu sitä, kuinka tietoteknistä apua saa helposti töissä, mutta kaikki muuttuu, kun jää eläkkeelle.

Kirjastoon hän tuli oppimaan, miten uudessa iPadissa saa sähköpostiosoitteen oletusosoitteeksi. Paula Kallioniemi antoi puolitoista tuntia intensiivistä opetusta ennen kuin ongelma ratkesi. Kallioniemi oli työaikanaan tekemisissä tietotekniikan kanssa ja auttaa nyt muita Enter ry:n vapaaehtoistyöntekijänä.

Kansalaiset velvoitetaan vuonna 2018 avaamaan sähköinen postilaatikko, jolla viestitään viranomaisten kanssa. Terveydenhoidon kontaktit sähköistyvät sote-uudistuksessa. Vanhuspalveluissa etäyhteydet kotihoitoon ja terveydenhoitoon lisääntyvät.

Matkaliputkin ostetaan jo älypuhelimilla. Asiakaspalvelupisteet ja puhelinasiointi loppuvat. Asiakaskontaktit ohjataan verkkoon.

Palvelut vaativat tunnistautumisen. Pitää muistaa pitkiä salasanoja ja vaihtaa niitä. Uuden opettelemista on paljon.

Digitalisaatio lisää julkishallinnon tuottavuutta, mutta tuttujen käytäntöjen jatkuva muuttuminen voi aiheuttaa pätemättömyyden tunnetta ja jopa syrjäyttää. Arkielämässä selviytymiseksi vaaditaan erikoistaitoja.

Filosofian tohtori, psykologi ja psykoterapeutti Marja Saarenheimo tuntee ongelmat.

”Onhan se yksi ikäsyrjinnän muoto, kun tehdään palveluiden saaminen hankalaksi. Se on tärkeä asia psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, että hallitset arkielämää”, Saarenheimo sanoo.

Kun tietokoneen käyttö ei onnistu, apuun tarvitaan nuorempi sukulainen, ystävä tai lapsi. ”Silloin hän on aina sen varassa että onko ketään. Jotkut ahdistuvat siitä, että eivät tunne olevansa ohjaksissa ja aina pitää pyytää joku toinen.”

Esimerkiksi jos teatterilipun tai junalipun ostaminen verkosta stressaa, syrjäytymisen vaara on edessä. ”Ajattelen että en lähde koska se on niin hankalaa”, Saarenheimo kuvaa.

Kaikilla ei ole ihmistä kenelle soittaa. Siksi järjestöt ja vapaaehtoiset ovat tulleet apuun. Esimerkiksi Vanhustyön keskusliitto rohkaisee vanhuksia vertaisopastukseen. Häpeän tunnetta epäonnistumisesta ei tule, kun ikäihminen auttaa ikäihmistä.

Psykologina Saarenheimo tunnistaa ulkopuolisuuden kokemuksen: ”En kuulu tähän joukkoon enää, enkä edes ymmärrä mitä ihmiset puhuu”, kuvailee Saarenheimo monen iäkkäämmän tunteita.

Vanhustyön keskusliitto yrittää vaikuttaa viranomaisiin, että sähköiset palvelut olisivat helppokäyttöisiä ja palveluja olisi heillekin, jotka eivät käytä tietotekniikkaa.

Ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen valtiovarainministeriöstä kertoo, että julkisten palvelujen digitalisoinnissa on käynnistetty Auta-hanke, jossa etsitään toimintatapoja auttamaan heitä, jotka eivät selviä sähköisestä postilaatikosta. Vanhus voisi esimerkiksi valtuuttaa luotetun henkilön käyttämään postilaatikkoa tämän puolesta.

Jos kotona ei ole tietokonetta, on vaara jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. Suuri osa heistä, joilla ei ole tietokonetta, ovat ikääntyneitä. 65 vuotta täyttäneitä on viidesosa väestöstä, vuonna 2030 jo neljäsosa.

Muutoksia ovat kokeneet kaikki sukupolvet, mutta digitalisaatiossa hankalaa on muutoksen nopeus. Moni iäkäs ajatteleekin, että uutta ei kannata enää opetella. Psykologi Saarenheimo on eri mieltä.

”Uudet haasteet pitää aivot vireinä. Jos turvautuu aina rutiineihin, aivot laiskistuvat.”

Hänen mukaansa myytti, että oppimiskyky radikaalisti heikkenee ikääntyessä, ei pidä paikkansa. Kyse on enemmän motivaatiosta.

”Iäkkäänkin ihmisen aivot muovautuvat. Kun jotain opettelee, aivojen rakenteet muuttuvat sen asian kannalta tarkoituksenmukaisemmiksi. Eli jos harjoittelee tietokoneen käyttöä, ne rakenteet joita siinä tarvitaan vahvistuvat.”

”Silloin samalla pidän yllä aivoterveyttäni, kun opettelen uusia taitoja”, Saarenheimo rohkaisee.

Iäkkäiden ihmisten oppimista helpottaisi, jos tietotekniikasta puhuttaisiin kansanomaisesti ilman ammattitermejä. Esimerkiksi sovellus, palvelin tai tili voivat olla täyttä hepreaa vanhalle ihmiselle.

Spankie myös toivoo, että uusien laitteiden suunnittelussakin helppokäyttöisyys otettaisiin huomioon.

Elämää helpottaisi, jos laitteet olisivat yksinkertaisia peruskoneita, kuten vanhat näppäinpuhelimet. ”Turhat härpäkkeet pois.”

Palautteen määrä puhutteli

Toimittaja Olli Pohjanpalo kirjoitti kesällä kolumnin siitä kuinka palvelujen sähköistyminen ja teknologia muuttavat arkea. Palautteen määrä kertoo, että ikääntyneet kokevat muutokset vaikeiksi. He kokevat epäoikeudenmukaiseksi sen, että heidät pakotetaan uusiin käytäntöihin.

”Uuden teknologian sanotaan helpottavan elämää, mutta ainakin minun elämääni se vaikeuttaa. Olen 57-vuotias, akateemisesti koulutettu nainen ja teen vaativaa työtä, joten ei kai tämä kognitiivisesta kyvykkyydestäkään tai sen puutteista johdu?”

Sirpa

”Sain Nordealta tiedotteen ja kirosin mielessäni, miksi pitää ladata jokin tunnuslukusovellus. Minulle ei ole tuottanut mitään vaivaa käyttää paperista listaa, mutta pankille sen lähettämisestä vaivaa näemmä on! On alkanut tuntua viime aikoina, että vauhtia on kohta liikaa. Mikähän soppa kaikesta voi joskus syntyä!?”

Seppo

”Aikanaan sosiaalipuolen ihmiset jo varoittelivat, että syntyy syrjäytyneiden porukkaa, kun eivät osaa käyttää nettiä. Tämän on kyllä huomannut kun eläkevaiheen alkaessa ei tietokonetta osannut käyttää ja auttajia ei aina ollut paikalla.”

Timo

”Olen iältäni 70+ ja mietin onko minun pakko suostua kaikkeen tähän? Onko käytettävä loppuelämä uuden tekniikan, laitteiden ja alati muuttuvien käytäntöjen opetteluun? Onko minun opeteltava uusi kieli? Olen päättänyt, että minua ei voi pakottaa kaikkeen. Meitä on monta samassa tilanteessa.”

Hilkka

”Miten me suostumme käyttämään niin paljon aikaa uusien juttujen ja sisäistämiseen ja turhilta tuntuvien mobiiliasetusten laittamisiin ja pin-koodien keksimiseen. Odotan vastarinta-aaltoa.”

Raija

”Saisivat pian keksiä sen ranteeseen tatuoidun koodiston, jota vilauttamalla saisi niin lippu.fi:stä lippunsa kuin pankin seinästä omalta tililtään eläkettä tai kaupasta makkaraa.”

Tuija

”Tuorein kokemukseni oli viime viikolla hammaslääkärini luona käynti. Kotoa lähtiessä suorastaan pelotti, ei hammaslääkäri, vaan kuinka osaan hoitaa auton parkkimaksun. Tähän saakka kolikot ovat riittäneet, mutta nyt minua odotti maksulaite, jonka käytöstä olen nähnyt vain summittaisen selostuksen.”

Rainer

”Olen nainen ja iäkäs ja kuvitellut olevani ainoa tyhmä ja unohtavainen tietokoneiden ja netinkäyttäjä. Nyt se on todistettu, en ole ainoa. Mies on tunnustanut kokevansa työlääksi opetella aina muuttuvia käytäntöjä ja tuntevansa siitä ahdistusta. Olen myös tuntenut häpeää ja avuttomuutta.”

Ritva

”Kohta ei viitsi enää matkustaa linja-autossakaan kun täytyy olla joku sovellus ja raha ei käy.”

Hannele