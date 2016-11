Porilaismies pani myyntiin talon, koko irtaimiston ja vieläpä Jallu-lehdet – ihmettelee saamaansa julkisuutta

Asuntoilmoitukset tapaavat olla teknisiä selvityksiä myytävästä omaisuudesta: neliöt, tehdyt remontit, rakennusoikeudet, lainat ja lisänä muutama häthätää otettu valokuva.

Mutta joskus myynti-ilmoitus on jotain muuta. Jotain, joka saa palan nousemaan kurkkuun:

Olin suunnitellut valmiiksi elämäni jo liiankin tarkkaan, ja sain karvaasti kokea sen että suunnitelmat eivät itselläni kannata. Tartu siis tilaisuuteen, ja osta tästä valmiiksi suunniteltu elämä, talo, auto(tapauskohtaisesti) ja haaveet.

Ilmoitus listaa vielä Porissa sijaitsevan omakotitalon kauppaan kuuluvan irtaimiston: televisio, turkikset, sohva, lämmitysöljyt, rakennustarvikkeet ja työkalut. Eikä siinä vielä kaikki:

Löytyy v8 lehteä ja vedenkeitintä. Jallua lehtinä, ja pulloissa. (yleensä tyhjinä).

Kuulostaa tragedialta.

Asuntoilmoituksessa lukee myyjä nimi: Joni Mustola, joten soitetaan ja kysytään, mistä on kyse.

Puhelimeen vastaa nuorehko mies, joka ei kuulosta lainkaan surunmurtamalta. Joni Mustola on aidosti ihmeissään saamastaan julkisuudesta.

”Kaverin kanssa vitsillä pohdittiin talon myyntiä, että eihän se vie kuin viisi minuuttia eikä välittäjää tarvita.”

Ryhmätyönä kasattu ilmoitus alkoi kuitenkin elää omaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa, ja pian alkoi Mustolan puhelin soida.

”Satakunnan Kansa teki jutun, ja maikkaristakin soitettiin. Yksi tuntematon mummo soitti ja toivotti jaksamista.”

Käy selväksi, ettei asunnonmyynnissä kyse ole sydämen sirpaleista, uskoontulosta tai muustakaan valtavasta muutoksesta. Erottu kyllä on, mutta siitäkin on aikaa jo kaksi vuotta. Kaiken lisäksi Mustolalla on jo uusi tyttöystävä.

Eikä siihen eroonkaan liittynyt suurempaa dramatiikkaa.

”Olimme yhdessä kuusi vuotta, amiksesta saakka. Sitten käytiin perinpohjainen keskustelu ja päätettiin erota. Olimme liian erilaisia: minä tykkään mennä ja rouva taas halusi olla kotona. Olemme ystäviä yhä”, Mustola kertoo.

Mutta naisen takia Mustola omakotitalon Porista osti, ja naiselleen myös kunnon auton. Ja nyt talosta pitäisi päästä eroon.

Syy myymiseen on yksinkertainen: Mustola ei juuri käy talossaan. Työkseen 23-vuotias koneenkuljettaja korjaa rautateitä pitkin poikin Suomea.

Vapaa-aikansa hän viettää lumilaudalla laskettelurinteessä, varjoliitimellä taivaalla tai kaverien luona pitkin Suomea.

”Olen käynyt peruskoulua kahdeksalla paikkakunnalla, joten kavereita on joka puolella Suomea. Pori on syrjässä kaikesta, eivätkä kaverit tule tänne.”

Mustola onkin pohtinut asunnon vuokraamista Keski-Suomesta, sieltä kun on lyhyt matka kaikkialle. Suunnitelma B on ostaa vanha bussi ja remontoida siitä matkailuauto.

Nuoren miehen menohaluja helpottaa, että nykyinen tyttöystäväkin on liikkuvaa sorttia, joten siitä ei riitaa tule.

”Ihan hyvin meillä menee, kun ei usein nähdä.”