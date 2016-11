Leikkuri vie vuonna 1955 syntyneiden eläkkeistä 3,7 prosenttia – leikkauksen voi korvata työskentelemällä pidempään

Jos olet syntynyt vuonna 1955, sosiaali- ja terveysministeriöllä on loppuelämän elantoosi vaikuttavia uutisia: maanantaina vahvistettiin, että kyseisen ikäluokan alkavia eläkkeitä leikataan 3,656 prosenttia.

Kyse on elinaikakertoimesta, joka pienentää kuukausieläkkeitä sitä mukaa kuin suomalaisten elinajanodote pitenee. Elinaikakerroin määritellään aina kullekin vuosi-ikäluokalle erikseen.

Nyt ovat siis vuorossa 1955 syntyneet, jotka täyttävät ensi vuonna 62 vuotta ja alkavat tulla eläkeikään.

Tämän ikäluokan elinaikakerroin on ministeriön mukaan 0,96344. Jos alkava eläke olisi 1 500 euroa kuukaudessa, elinaikakertoimella tarkistamisen jälkeen (1 500 x 0,96344) se on noin 1 445 euroa.

Kerrointa käytetään riippumatta siitä, missä iässä 1955 syntyneet lopulta jäävät vanhuuseläkkeelle. He voivat jäädä vanhuuseläkkeelle joustavasti 63:n ja 68 ikävuoden välillä. Tarkalleen ottaen 1955 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on ensi vuodesta lähtien 63 vuotta ja 3 kuukautta.

Elinaikakertoimen vaikutuksen eläkkeeseensä voi kuitenkin kompensoida työskentelemällä yli alimman eläkeikärajansa, jolloin eläkettä ehtii ansaita enemmän.

Elinaikakertoimen leikkausvaikutus kasvaa samaa tahtia kuin elinajanodote kasvaa.

Nyt leikkaus on vielä miedohko, mutta nuoremmille ikäluokille on odotettavissa ankarammat elinaikakertoimet, koska he voivat myös odottaa elävänsä pidempään kuin esimerkiksi 1955 syntyneet.

Elinajanodote on tähän mennessä kasvanut keskimäärin kolmella kuukaudella vuodessa.

Nyt 65-vuotiaalla miehellä on jäljellä keskimäärin 18 elinvuotta. Samanikäisen naisen keskimääräinen jäljellä oleva elinaika on 21,5 vuotta.

Vuosina 1970–1990 syntyneiltä leikkuri vie eläkkeestä 12–19 prosenttia, jos jää eläkkeelle heti, kun laki sen sallii. Tätä nuoremmilta leikkuri vie vielä enemmän.

Ensi vuoden alusta voimaan tulee iso eläkeuudistus, jossa myös suomalaisten eläkeikä sidotaan elinajanodotteen kasvuun.

Vuonna 1955–1962 syntyneillä alinta vanhuuseläkeikää nostetaan vuosittain kolmella kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on noussut 65 vuoteen.

Vuonna 1965 ja sitä myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan suomalaisten elinikään. Tällä hetkellä arvioidaan, että 1965 syntyneiden alin eläkeikä olisi 65 vuotta ja 2 kuukautta.

Vuonna 1995 syntyneiden eläkeikä on jo paljon korkeampi, yli 67 vuotta. Kyse on arviosta: tämän ikäluokan täsmällinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta vuonna 2057, kun vuonna 1995 syntyneet täyttävät 62 vuotta.

Näistä muutoksista huolimatta elinaikakerroin jää voimaan, mutta sen vaikutus lievenee jonkin verran.

Vastaisuudessa jokaiselle ikäluokalle määritellään tavoite-eläkeikä. Jos jää eläkkeelle tavoite-eläkeiässä, saa eläkettä sen suuruisena kuin sitä olisi karttunut eläkeiän alarajalla ilman elinaikakertoimen aiheuttamaa vähennystä.

Tavoite-eläkeikä on esimerkiksi vuonna 1955 syntyneelle noin vuosi, 1965 syntyneelle noin kaksi vuotta ja vuonna 1985 syntyneelle noin kolme vuotta alinta vanhuuseläkeikää korkeampi.

Jokainen töissä jatkettu kuukausi korottaa eläkettä, vaikka ei haluaisi tai jaksaisi jatkaa tavoite-eläkeikään asti.

Katso alta, missä iässä voit aikaisintaan jäädä eläkkeelle ja mikä on tavoite-eläkeikäsi.