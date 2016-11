Unohtaako koulu ujot ja hiljaiset lapset? ”Ei ole tarkoitus, että kaikista tehdään kauhean ekstroverttejä”, vastaa Opetushallitus

Ujoille ja herkille oppilaille pitää löytyä tilaa uuden opetussuunnitelman mukaisessa koulussa, korostaa Opetushallitus.

”Hipihiljaista koulua ei enää ole, mutta ei se tarkoita, että pitäisi olla äänekästä ja riehakasta”, opetusneuvos Anneli Rautiainen korostaa.

Nimimerkki ”Huolestunut vanhempi” kirjoitti HS:n mielipidekirjoituksessa maanantaina, kuinka kovilla hänen ujo ja herkkä lapsensa on nykykoulussa, jossa oppimisessa korostuu sosiaalisuus.

”Perinteisestä koulutyöstä ja rauhallisesta strukturoidusta kouluympäristöstä nauttiva lapsi ei enää mahdukaan opetussuunnitelmaan. -- Ujon mielestä koulu on nyt äänekkäiden ja röyhkeiden temmellyskenttä”, vanhempi kirjoitti.

”Uutuudenjännitys purkautuu usein niin, että lapselle nousevat kyyneleet silmiin”, hän kuvasi ja kysyi, eikö suomalaisessa koulussa ole enää tilaa herkille ja ujoille introverteille.

Rautiainen vakuuttaa, että jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Se oikeus nousee laista.

”Yksittäistapaukseen on vaikea ottaa kantaa, mutta kyllä kouluissa edelleen käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. On aika tutkiville kokeiluille ja on aika hiljaiselle työskentelylle.”

Huolestuneen vanhemman mukaan koulunkäynti on pelkkää ilmiöviikkoa, jatkuvaa uusien asioiden, työskentelytapojen ja erilaisten työtilojen tulvaa.

”Useimmat koulut toteuttavat monialaisen oppimisen kokonaisuuksia eli niin sanottuja ilmiöviikkoja muutaman kerran vuodessa”, Rautiainen muistuttaa.

Koulun työskentelytavat muuttuvat, eikä paluuta perinteisiin menetelmiin kuitenkaan Rautiaisen mukaan enää ole.

”Uskomme, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa eli kyllä juttelua aina silloin on, kun tehdään ja opitaan jotakin toiminnallisesti. Toki työrauha on yhä tärkeä asia.”

Rautiainen kiittää HS:n mielipidesivulle kirjoittanutta vanhempaa keskustelun herättämisestä. Jos lapsella on ahdistavaa olla koulussa, sille pitää aina tehdä jotakin.

”Kehottaisin olemaan yhteydessä kouluun. Sieltä sen parhaan tiedon saa ja voidaan miettiä, miten lasta voidaan parhaiten tukea. Kodin näkökulma voi olla erilainen kuin mitä opettaja koulussa näkee.”

Huolestunut vanhempi kuvaa, että uutta opetussuunnitelmaa ihannoiva uusi opettaja on kokenut lapsen herkkyyden huolestuttavana.

”Uusi opetussuunnitelma kyllä muuttaa koulua”, Rautiainen myöntää. ”Opettajan rooli on enemmän aktivoijan rooli, ja toisaalta oppija on keskiössä eli jokainen saa yksilöllisempää opetusta kuin aikaisemmin.”

Rautiainen painottaa, että siinä opettaja tekee ihan oikein, että hän toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa.

”Se saattaa aiheuttaa ensin vähän kaaosta, mutta kyllä se siitä tasoittuu. Muutos on lapsillekin iso, mutta hyvää toimintakulttuuria tässä tavoitellaan”, Rautiainen vakuuttaa.

Hän korostaa, ettei herkkyydestä pidä huolestua. Uuden opetussuunnitelman pitäisi päinvastoin tarjota enemmän mahdollisuuksia myös ujoille näyttää omaa osaamistaan.

”Miten omasta persoonallisuudestaan voi oppia pois”, kysyy huolestunut vanhempi.

”Ei ole tarkoitus, että kaikista tehdään kauhean ekstroverttejä. Oppilaan persoonallisuutta tulee kunnioittaa, siitä ei tarvitse oppia pois, mutta voi silti oppia työskentelemään yhdessä toisten kanssa”, Rautiainen sanoo.

Yhteistyötaitoja tarvitaan nykyään työelämässä yhä enemmän.

”Toki monella työpaikallakin avokonttorityöskentely vaatii tottumista”, Rautiainen myöntää.

Kun HS pyysi vastikään opettajia eri puolilla Suomea pitämään päiväkirjaa työarjestaan, opettajat kuvasivat eniten uupumista aiheuttavaksi asiaksi isot ryhmät, joissa on haastavia oppilaita.

”Jokainen pitäisi huomioida yksilönä, mutta tunnen päivittäin huonoa omatuntoa, että luokan hiljaiset puurtajat jäävät äänekkäiden ja huomiota hakevien jalkoihin”, kuvasi eräs opettaja.

Opetushallituksesta ei ole kysytty ohjeita erityisesti ujojen oppilaiden tukemiseen.

Koulun muutos vie Rautiaisen mukaan useita vuosia. Hän luottaa viisaisiin ja fiksuihin opettajiin. ”Tärkeintä on, että oppiminen on kivaa”, hän kannustaa.

”Kädentaitoja ei pidä unohtaa näiden loikkien aikana” – HS kysyi lukijoilta, kuinka digiopetus on sujunut

Uusi opetussuunnitelma otettiin alakouluissa käyttöön tänä syksynä. Monialaisuus, yhteisöllisyys ja digitaalisuus ovat sen ydinkohtia.

HS kysyi viime viikolla lukijoiden kokemuksia digioppimisesta. Tässä poimintoja vastauksista.

”Digiloikka on hyvä renki, vaan huono isäntä. Olen kuullut Etelä-Suomesta kokemuksia siitä, että kaikki tehdään digitaalisesti niin koulussa kuin kotona. Siitä on seurannut univaikeuksia. Kädentaitoja ei pidä unohtaa näiden loikkien aikana.”

”Historian kokeeseen vaikea lukea. Lapsi kaipasi kirjaa.”

”Lapset ovat pahoillaan, kun taito- ja taideaineidenkin tunneilla tehdään töitä tabletilla. Sen sijaan, että maalattaisiin tai veistettäisiin, tehdään laitteella esityksiä maalauksista tai suunnitelmia 3D-tulostustyötä varten. Opettajat ovat voimattomia, jos kerran opetus on pakkodigitalisoitava.”

”Opettajasta riippuen pädiä käytetään pedagogisesti hyvin tai ei, mutta joillekin oppilaille kirja sopisi paremmin tai ainakin he haluaisivat kirjan pädin lisäksi.”

”On hyvä, että kouluissa on otettu tabletit käyttöön, vaikkakin niiden olisi hyvä olla vain yksi digiväline muiden joukossa. Eihän lintupönttöäkään rakenneta pelkällä vasaralla, joten ei pelkkä tablettikaan riitä ainoaksi digityövälineeksi oppimiseen.”

”Onnistumisessa oleellinen asia on opettajan omistautuminen asialle sekä valmius oppia ja omaksua uusia tapoja toimia. Uudessa OPSissa oppilaiden arvostelu muuttuu oleellisesti, numeroista siirrytään jatkuvaan palautteen antamiseen. Tätä tarkoitusta varten meidän luokalla on käytössä oma ohjelma, ClassDojo.”

”Tablet-laitteet sinällään eivät ole kyllä parhaat vaihtoehdot. Kannettava tietokone olisi lähempänä sitä, mitä oikeasti työelämässä käytetään.”