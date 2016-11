Ali palasi Irakiin, joutui kidutetuksi ja pyrkii nyt uudelleen Suomeen – HS selvitti, pitävätkö huhut Irakiin palanneiden kuolemista paikkansa

Mitä tapahtuu niille turvapaikanhakijoille, jotka palaavat Suomesta Irakiin? Virallista tietoa heidän kohtaloistaan ei ole, mutta turvapaikanhakijat ja heidän vapaaehtoiset auttajansa kertovat sosiaalisessa mediassa tarinoita kuolemista ja kidutuksista. Helsingin Sanomat selvitti, löytyykö kertomusten tueksi todisteita.

HS on hankkinut dokumentteja neljästä Irakiin palanneesta, joista kahden kerrotaan kuolleen. Kaksi on edelleen hengissä, mutta toisen kerrotaan tulleen pahoinpidellyksi ja toisen siepatuksi ja kidutetuksi. Kaikki neljä ovat palanneet vapaaehtoisesti, kolme ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä, neljäs kielteisen päätöksen saatuaan.

Dokumenttien perusteella näyttää siltä, että ainakin kaksi kertomuksista pitää paikkansa. Kolmatta tapausta ei pystytty todentamaan. Neljännestä on kaksi asiakirjaa, mutta tarinassa on myös aukkoja ja ristiriitaisuuksia.

Ali palasi ja päätyi kidutetuksi

Ali on nelikymppinen kolmen lapsen isä, joka on parhaillaan jo toisella pakomatkallaan. Ensimmäisen kerran hän pakeni yksin ja saapui Suomeen lokakuun alussa viime vuonna, juuri kun turvapaikanhakijoita tuli Suomeen kiihtyvällä tahdilla.

Ali kuitenkin palasi Irakiin jo muutaman viikon kuluttua. Toisella kerralla, kesäkuussa 2016, mukaan pakomatkalle lähti myös perhe. Pakomatkojen välillä hän kertoo tulleensa siepatuksi ja kidutetuksi Irakissa.

Kidutuksesta on todisteina valokuvia kidutuksen jäljistä sekä lääkärinlausunto päähän aiheutuneesta vammasta. Lääkärinlausunto on kirjoitettu arabiaksi Irakissa, bagdadilaisessa sairaalassa. HS on käännättänyt lausunnon.

HS pyysi suomalaista kidutettujen kuntoutuskeskuksen asiantuntijaa arvioimaan kuvat. Tämän mukaan vammat näyttävät siltä, että ne ovat voineet syntyä kidutuksen tuloksena. Alin kehossa olevat jäljet sopivat hänen kertomukseensa siitä, mitä hänelle on tehty.

Kuka Alia sitten vainoaa? Tarkkaa tietoa siitä ei ole edes Alilla itsellään.

Hän kertoo ongelmien alkaneen työpaikalta Irakin Bagdadissa. Hän on koulutukseltaan insinööri, ja hänellä on takanaan pitkä ura Irakin valtion omistamassa yhtiössä. Vaikeudet alkoivat, kun hänet nimitettiin päällikkötehtäviin.

”Alle viikossa huomasin, että yrityksestä varastettiin. Varkaudet olivat järjestelmällisiä ja kyse oli suurista määristä. Puutuin siihen ja muutin käytäntöjä niin, että varastaminen ei ollut enää mahdollista”, Ali kertoo tulkin avustuksella käydyssä puhelinhaastattelussa.

Ali kertoo, että hänelle tarjottiin ensin yhteistyötä varkauksien järjestämisessä. Kun hän ei siihen suostunut, hän löysi työpöydältään uhkauskirjeen ja luodin. Myöhemmin uhkauksia tuli lisää. Ali teki asiasta rikosilmoituksen.

Helsingin Sanomilla on hallussaan kopiot rikosilmoituksesta ja poliisiraporteista Irakin Bagdadista. Niissä todetaan, että uhkauskirje ja luoti ovat poliisin hallussa. Muilta osin tapahtumat ennen Alin ensimmäistä pakomatkaa ovat Alin kertomuksen varassa.

Kun uhkailut jatkuivat, Ali pakeni, ensin Irakin sisällä, sitten Eurooppaan ja Suomeen. Kuka häntä täsmällisesti uhkasi, siitä hänellä ei ole tietoa.

”Seudulla toimii useita aseellisia ryhmiä ja rikollisorganisaatioita. Niistä ryhmistä ei ole tapana kysyä tarkemmin. Selvää on, että minua uhkaavalla ryhmällä on edustajia yhtiön sisällä ja heillä on myös yhteys ministeriöön”, hän sanoo.

Miksi Ali sitten palasi Irakiin, kun tiesi uhasta? Hän perui turvapaikkahakemuksensa vain vajaan kuukauden Suomessa olon jälkeen. Hakemus on peruttava, jos turvapaikanhakija poistuu Suomesta.

”Kuulin, että kymmenvuotias poikani oli vaarassa.”

Alille kerrottiin, että tuntemattomat miehet olivat huutaneet pojalle autosta, kun tämä oli matkalla ostamaan karkkia. Miehet olivat kutsuneet poikaa nimeltä ja ampuneet ilmaan. Poika juoksi pakoon, mutta törmäsi hädissään oveen ja loukkasi päänsä. Ali lähettää todisteeksi kuvia pojasta sairaalassa.

Palattuaan Irakiin Ali kertoo piileskelleensä useita kuukausia maaseudulla, mutta joutui silti siepatuksi ja kidutetuksi.

”Minua kidutettiin kahden päivän ajan viisi tai kuusi kertaa päivässä, enkä ollut ainoa. Silmäni olivat sidotut, mutta kuulin, että siellä oli myös muita. Kuulin, miten he huusivat, kun heitä kidutettiin.”

”He sanoivat minulle, että luulit pääseväsi pakenemaan. Luulit voivasi huijata meitä, mutta löydämme sinut aina.”

Ali pääsi pakenemaan tuntemattoman miehen avustuksella, ja hänen ystävänsä toimittivat hänet sairaalaan kauas kidutuspaikasta. Huhtikuussa annetun lääkärintodistuksen mukaan hän on saanut rajun ulkoisen iskun päähänsä. Todistuksen mukaan pää on turvoksissa ja siinä esiintyy sienikasvua.

Kuvista näkyy lyöntien jälkiä selässä ja olkavarressa, arpi ja tummentuma oikeassa ranteessa sekä syvä viiltohaava oikean kämmenen ulkosyrjässä. Kuvissa näkyvät myös Alin kasvot, jotka on tunnistanut Alin läheisesti tuntenut vastaanottokeskuksen ohjaaja. Näin on varmistettu, että kuvien vammat ovat Alin eivätkä kenenkään muun.

Ali pakeni perheensä kanssa kesällä salakuljettajien avustuksella Turkkiin. Nyt perheen haaveena on joko saada humanitaarinen viisumi Suomeen tai YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pakolaisstatus, jonka jälkeen voi päästä osaksi jonkun maan pakolaiskiintiötä.

Ainakaan vielä kumpikaan näistä toiveista ei ole onnistunut. Kumpaakaan ei ole päästy edes hakemaan, sillä perheen äiti, nyt 11-vuotias poika ja runsaan vuoden ikäinen kuopus ovat sairastaneet paljon. Ali kertoo kärsivänsä säryistä, kidutuksen aiheuttamista painajaisista ja unettomuudesta.

Kuoliko Hussein autopommi-iskussa?

Sosiaalisessa mediassa on jaettu kertomusta Husseinista, jonka kerrotaan kuolleen autopommi-iskussa hänen palattuaan Suomesta Irakiin.

Dokumentit ovat kuitenkin vähissä. HS:llä on hallussaan Husseinin asiakaskortti Oulun vastaanottokeskuksesta sekä valokuvia hänestä Suomessa. Lisäksi on valokuvia kuolleesta miehestä Irakissa. Kuvissa miehen alaruumis on pahoin tuhoutunut.

Kuvissa oleva mies näyttää samalta kuin Suomessa otettujen valokuvien mies ja asiakaskortin kuvassa oleva mies. Varma tästä ei kuitenkaan voi olla.

HS:llä ei ole tietoa siitä, miksi Hussein haki Suomesta turvapaikkaa, mitä hänelle oli tapahtunut sitä ennen tai miksi hän palasi. Tapahtumista ei ole dokumentteja eikä omaisiin ole kuvien lähettämisen jälkeen saatu yhteyttä, joten tapausta ei voida pitää varmistettuna.

Ali löytyi kuolleena kadulta

Toinen Irakiin palanneista, joiden asiakirjoja HS sai haltuunsa, on 22-vuotias irakilainen Ali. Hän löytyi kuolleena kotikaupunkinsa Basran kadulta Kaakkois-Irakista elokuussa.

Zubaerin yleisen sairaalan kirjoittaman kuolintodistuksen mukaan ruumiissa on ”Useita päähän ammuttuja laukauksia sekä kehossa jälkiä kiduttamisesta.”

Helsingin Sanomilla on käytössään Basran läänin poliisin kirjaama katoamisilmoitus Irakista ja viikkoa myöhemmin kirjoitettu poliisiraportti ruumiin löytymisestä sekä kuolintodistus.

Poliisin kirjaamassa katoamisraportissa lukee näin:

”Päivämäärällä 24.8.2016 Talib -niminen henkilö [isä, muut nimet poistettu] kertoi, että hänen Ali -niminen [muut nimet poistettu] poikansa oli kadonnut. Asiasta tehtiin rikosilmoitus poliisiasemalle ja Zubaerin poliisihallinnolle. Kadoksissa olleen pojan etsintöjen tuloksena löydettiin rikoksen uhrin, Alin ruumis Basran tieltä. Siinä oli merkkejä kiduttamisesta ja päähän ammuttuja laukauksia tuntemattomasta syystä. Kadoksissa olleen pojan ruumis luovutetaan omaisille voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.”

Kuolema on siis hyvin dokumentoitu, mutta miksi hän pakeni ja mitä sen jälkeen tapahtui? Tästä ei ole muita dokumentteja kuin suomalaisen vastaanottokeskuksen asiakaskortti, joka on myönnetty syyskuussa 2015.

HS haastatteli Alin Irakissa olevia omaisia puhelimitse. Paikalla oli Alin isä Talib, Alin setä Galib sekä Alin serkku, toisen sedän poika Karrar.

He kertovat, että Ali lähti pakoon Irakista, koska shiiojen aseellinen ryhmä yritti rekrytoida häntä joukkoonsa väkisin. Setä kertoo Alin palanneen Irakiin, koska tämä sama aseryhmä sieppasi Alin isän ja uhkasi pitää tätä vankina, kunnes Ali palaisi.

Tältä osin Alin tarina jää epäselväksi, sillä Maahanmuuttoviraston lähteiden mukaan aseellisten shiiajoukkojen ei ole todettu rekrytoivan väkisin. Tämän varmistaa presidentti Martti Ahtisaaren perustaman konfliktinratkaisujärjestö CMI:n asiantuntija Hussein Al-Taee.

”Heillä ei ole tarvetta rekrytoida väkisin, sillä vapaaehtoisia liittyjiä on paljon”, Al-Taee sanoo.

Sukulaisten kertoman mukaan Ali palasi joulukuussa, ja hänen isänsä vapautettiin. Kysymykseen siitä, liittyikö Ali aseellisen shiiaryhmän joukkoihin, sukulaiset vastaavat eri tavoin.

”Me emme tiedä, liittyikö hän. Hän oli poissa pitkään”, sanoo serkku Karrar.

”Ei, hän ei liittynyt. Kukaan meistä ei halua liittyä aseellisiin shiiajoukkoihin. Päinvastoin, Ali yritti paeta niitä. Veimme hänet piiloon maaseudulle ja hän vaihtoi siellä jatkuvasti piilopaikkoja. Hän auttoi siellä erään maatalon töissä, mutta eräänä päivänä hän ei ollut mennyt töihin eikä myöskään illalla piilopaikkaansa. Myöhemmin poliisi löysi hänen ruumiinsa kadulta”, setä Galib sanoo.

Alin kuolemasta on siis todisteita, ja sekä omaisten että kuolintodistuksen mukaan häntä oli myös kidutettu. Epäselväksi jää, kuka sen teki ja miksi.

Kadim pahoinpideltiin, mutta kuka sen teki ja miksi?

Kadim sai Suomen Maahanmuuttovirastolta kielteisen turvapaikkapäätöksen tämän vuoden syyskuun alussa. Hän ei valittanut päätöksestä vaan palasi Irakiin. Omaisten mukaan hän palasi lokakuun puolivälissä. Viisi päivää sen jälkeen hänet pahoinpideltiin. HS:llä on käytössään lääkärintodistus pahoinpitelystä sekä valokuvia Kadimista sairaalassa.

Lääkärintodistuksen mukaan kyseessä on pahoinpitely, jonka seurauksena Kadimilla on kaksi haavaa päässään sekä haavoja olkapäässä, vasemmassa kädessä ja oikeassa jalassa. Lisäksi hänellä on kipua ja punoitusta koko kehossaan eikä hän pysty avaamaan toista silmäänsä. Vammat on aiheutettu lyömällä ja puukottamalla.

Kadimin tarinaan liittyy sama ongelma kuin Basran kadulta kuolleena löytyneen Alin tarinaan. Hänen kerrotaan lähteneen pakoon aseellisia shiiajoukkoja, jotka halusivat värvätä hänet ja hänen veljensä väkisin ja jotka uhkailivat häntä. Asiantuntijoiden mukaan shiiajoukkojen ei kuitenkaan ole kerrottu värväävän väkisin.

Tämä on perusteluna myös Maahanmuuttoviraston kielteisessä päätöksessä. Kielteistä päätöstä perustellaan lisäksi sillä, että Kadim on kertonut uhkauksista ylimalkaisesti ja lyhyesti, joten Maahanmuuttovirasto ei pitänyt uhkaa totena.

Päätöksessä annetaan Kadimille kolmen vuoden maahantulokielto Suomeen ja muihin Schengen-maihin. Päätöksen mukaan Kadimin ”on katsottu olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle”, sillä hänestä on tehty rikosilmoitus Suomessa. Rikosilmoituksen mukaan Kadim olisi pahoinpidellyt siskonsa lasta vastaanottokeskuksessa.

HS ei tavoittanut Kadimia haastatteluun, mutta haastatteli hänen veljeään Alia, joka on suomalaisessa vastaanottokeskuksessa. Veljen mukaan rikosilmoitus on perätön eikä sen tueksi ole todisteita. Hänen mukaansa Kadimin pahoinpitelyn takana on aseellinen shiiajoukko, joka halusi varoittaa Kadimia ja hänen veljeään.

”Tietysti he halusivat varoittaa. Jos he olisivat halunneet tappaa, he olisivat ampuneet häntä päähän. Tämä oli varoitus ja painostusta minua kohtaan. He haluavat minut, mutta käyttävät Kadimia välikappaleena”, veli sanoo.

Suomi kiirehtii palautussopimusta Irakiin

Irakin turvallisuustilanne on puhuttanut Suomessa viime kuukausina kahdestakin syystä.

Ensiksi Maahanmuuttovirasto päivitti Irakia koskevan turvallisuuskatsauksen ja tiedotti toukokuussa, että Irakin turvallisuustilanne on parantunut. Monet asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet tämän.

Tilastot väkivallan määrästä Irakista vaihtelevat. YK:n tuoreiden tilastojen mukaan siviiliuhrien määrä kasvoi lokakuussa selvästi. Niissä raportoidaan 1 120 siviilin kuolemasta lokakuussa. Luku on lähes kaksinkertainen syyskuuhun verrattuna.

Siviiliuhreja tilastoiva Iraq Body Count puolestaan kertoo lokakuun siviiliuhrien määräksi jopa 2 300. Myös sen mukaan uhrimäärä on yli kaksinkertaistunut syyskuusta.

Siviiliuhrien määrä oli suurimmillaan vuosina 2006–2008 ja lisääntyi uudelleen vuonna 2014. Sen jälkeen uhrimäärät ovat pienentyneet, mutta Iraq Body Count raportoi silti tältä vuodelta jo yli 14 000 siviilin kuolemasta.

Turvallisuus Irakissa vaihtelee myös alueittain. Etelä-Irakissa on verrattain rauhallista, kun taas Keski-Irakissa väkivaltaisuuksien määrä on suurempi. Isisin hallinnassa olleilta alueilta Mosulista ja sen lähialueilta paljastuu jatkuvasti yhä uusia julmuuksia. Isisin lisäksi julmuuksiin ovat syyllistyneet myös Irakin hallituksen joukot ja niiden kanssa Isisiä vastaan taistelevat aseistetetut shiiajoukot.

Irakin turvallisuustilanne on ajankohtainen myös siksi, että Suomi kiirehtii parhaillaan neuvotteluja palautussopimuksesta Irakin kanssa. Palautussopimus helpottaisi irakilaisten palauttamista kotimaahansa väkisin.

Tänä vuonna Suomesta ei ole palautettu irakilaisia vastentahtoisesti, sillä palauttaminen on ollut hankalaa ja alkuvuodesta myös vapaaehtoisia palaajia riitti. Nyt syksyllä vapaaehtoisten palaajien määrä on kuitenkin laskenut.

Irakiin on palannut tänä vuonna vapaaehtoisesti poliisin lennoilla noin 1 500 ihmistä. Lisäksi Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n avustamana on palannut yli 1 100 ihmistä. Palanneiden tarkkaa määrää ei tiedetä, sillä osa on voinut palata ilman poliisin tai IOM:n apua.