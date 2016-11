Tallinna. Viron ulkopolitiikassa puhaltavat tänä syksynä uudet tuulet, jotka tuntuvat Suomenlahden pohjoisrannalla.

Muutokset ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun Toomas Hendrik Ilveksen presidenttikausi päättyi lokakuussa ja Naton huippukokous oli pidetty Varsovassa heinäkuussa.

Ilves kiritti Suomea Natoon lausunnoillaan koko kymmenvuotisen virkakautensa ajan syksyyn asti.

Lokakuussa sananvaltaa Viron ulkopolitiikassa alkoi käyttää uusi presidentti Kersti Kaljulaid.

”Ei ole meidän murheemme, haluavatko Ruotsi ja Suomi liittyä jäseniksi. Meidän etumme mukaista on, että yhteistyö välillämme toimii, kahden- tai monenkeskisesti”, Kersti Kaljulaid sanoi Viron television haastattelussa päivää ennen valintaansa presidentiksi lokakuun alussa.

Sama tuli selväksi HS:n haastattelussa: ”Viron presidentti kunnioittaa Suomen kansan päätöstä, kuinka järjestää puolustusyhteistyö kansainvälisellä tasolla.”

Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvältä, mutta aiempaan presidenttiin verrattuna kyse oli linjamuutoksesta.

Viron perustuslain mukaan presidentti ei johda ulkopolitiikkaa, kuten Suomessa yhdessä hallituksen kanssa. Hän edustaa Viroa ulkomailla.

Presidentti Ilves käytti sananvaltaa kuitenkin sen verran reippaasti, ettei aina joutanut sopimaan sanomisiaan ulkoministeriön kanssa.

Tämä aiheutti välillä väärinkäsityksiäkin Viron ulkopoliittisista linjauksista. Viime vuoden alussa Ilves otti kantaa aseellisen tuen puolesta Ukrainalle, Suomenkin lehdistössä Ilveksen näkemys levisi Viron näkemyksenä. Asiasta päättävän hallituksen linja oli kuitenkin päinvastainen.

Virossa nähdään yhä, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon lisäisi vakautta Itämeren alueella. Ei pidetä kuitenkaan Viron asiana kehottaa Suomea liittoutumaan sotilaallisesti, kuten ei ole Venäjän asia kehottaa Suomea pysymään liittoutumattomana.

Viron ulkopoliittisiin linjauksiin jää aiempaa vähemmän tulkinnanvaraa, sillä Kaljulaid ei sooloile.

Toinen syksyn tuoma muutos Viron ulkopoliittisissa puheissa on Baltiaa ja Itämeren aluetta koskevien sotilaallisten uhkakuvien väheneminen. Tarve korostaa Venäjän uhkaa Baltialle hiipui silminnähden sen jälkeen, kun Viro, Latvia, Liettua ja Puola saavuttivat poliittiset tavoitteensa Naton huippukokouksessa Varsovassa heinäkuussa.

Ahdistavimmat uhkakuvat levisivät viime vuonna, jolloin julkaistiin raportteja Naton kyvyttömyydestä puolustaa Baltiaa. Ilveskin sanoi The Telegraphille: ”Kun katsoo naapurimme sotaharjoituksia, he toimivat periaatteessa silmänräpäyksessä. He ovat täällä, ja neljässä tunnissa kaikki on ohi.”

Kärjekkäiden lausuntojen ja raporttien tavoite oli ennen Naton huippukokousta vakuuttaa muut Nato-valtiot sijoittamaan joukkojaan Baltiaan ja Puolaan.

Parhaillaan Pohjois-Virossa Tapan varuskunnassa rakennetaan jo uusia kasarmeja ja valmistaudutaan vastaanottamaan ydinasevaltio Britannian johtamaa tuhannen sotilaan pataljoonaa. Monet muutkin valtiot lähettävät sotilaitaan alueelle.

Viron ulkopoliittinen painopiste on siirtynyt Baltian turvallisuudesta koko Euroopan turvallisuudesta puhumiseen.

”Eurooppaa on katsottavana yhtenäisenä, ja voimme taata turvallisuuden vain, jos emme hae ratkaisuja yksittäisten valtioiden tai alueiden pohjalta”, presidentti Kaljulaid sanoi perjantaina esitelmässään ulkopoliittiselle yhdistykselle Berliinissä.

Tarkoitus on motivoida sitoutumaan EU:hun ja Natoon niitäkin Euroopan maita, jotka sijaitsevat etäämpänä Venäjästä ja joille Venäjän kehitys ei ole päällimmäinen huolenaihe.

Samalla Viro valmistautuu kesällä alkavaan EU:n puheenjohtajakauteen.

Kun Viron hallitus hajosi viime viikolla, osa kansainvälisistä laatulehdistä kertoi länsimielisen hallituksen kaatumisesta. Vaihtoehtoa länsimielisyydelle ei Viron politiikassa kuitenkaan ole. Ulko- ja turvallisuuspoliittisena kivijalkana pysyy vahva sitoutuminen EU:hun ja Natoon.

Jos keskusta nousee johtavaksi hallituspuolueeksi, enää ei ehkä kuulla yhtä terävää arvostelua Kremlin suhteen kuin reformipuolueen johdolla, mutta tämä ei tarkoita Moskovan-mielisyyttä. Puhe voi alkaa kuulostaa samanlaiselta kuin Suomessa on totuttu.