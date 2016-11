Hallitus patistaa suomalaisia töihin kymmenillä lakimuutoksilla – katso, miten etuudet heikkenevät

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus on tehnyt harva se kuukausi uusia lakimuutoksia, joilla on yksi ja sama päämäärä: Suomessa on tehtävä huomattavasti nykyistä enemmän töitä.

Hallituksen toimia työkseen seuraavallekin on vaikea pysyä perässä, millaisia pieniä ja suuria muutoksia muun muassa työttömyysturvaan ja työlainsäädäntöön hallitus on tehnyt.

Hallitus puhuu ”joustavasta ja turvallisesta työlainsäädännöstä”, ”töihin kannustavasta sosiaaliturvasta” ja ”aktiivisesta työvoimapolitiikasta”.

Monille työttömälle ja työssä käyvälle nämä ylevät lauseet tarkoittavat käytännössä työelämän pelisääntöjen tiukennuksia ja työttömyysturvan heikennystä. Monien mielestä hallitus syyllistää työttömiä.

Muutoksia on hankala painaa mieleen myös siksi, että hallituksella on tapana terhakkaasti esitellä uudistuksia, jotka se on pian perunut, muuttanut tai siirtänyt.

Tästä massiivisin esimerkki on yli vuoden pakerrettu kilpailukykysopimukseksi muuttunut yhteiskuntasopimus. Monivaiheisen prosessin aikana hallitus paini työmarkkinajärjestöjen kanssa ja törmäili perustuslakiin niin, että kansa alkoi jo osoittaa toreilla mieltä.

Ei voi kuitenkaan sanoa, ettei hallitus olisi yrittänyt.

Ainakin määrällisesti hallitus on suoltanut kymmeniä erilaisia pieniä ja suuria muutoksia, joilla se yrittää työntää työttömiä vapaana oleviin työpaikkoihin ja muuttaa säännöksiä niin, että uusia työpaikkoja syntyisi tai työnantajan halu irtisanoa ihmisiä vähenisi.

HS keräsi hallituksen keskeisemmät lakimuutokset ja aikeet, joilla se yrittää saada 110 000 työllistä lisää. Artikkeli jatkuu tietopaketin jälkeen.

Karkeasti hallituksen toimet voi jakaan kolmeen ryhmään:

1. Etuuksien heikentäminen

Etuuksien heikentämistä hallitus kutsuu muun muassa työttömyysturvan aktivoimiseksi. Tarkoitus on lyhentää työttömyysaikaa, sillä jo puolen vuoden työttömyyden jälkeen työllistymisen todennäköisyys pienenee dramaattisesti.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa on lyhennetty sadalla päivällä 400 päivään. Työttömien pitää ottaa vastaan tarjottua työtä ja osallistua palveluihin aikaisempaa tiukemmin ehdoin.

Työttömyysturvaan aiotaan rakentaa malli, jossa turva heikkenee hiukan, jos työtön ei ole ollut määrättyä aikaa joko töissä tai koulutuksessa.

Huhtikuun alusta tuli jo voimaan pari pienempää uudistusta. Jos sairastuu vuosilomallaan, lomaa ei voi heti siirtää heti ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Samoin perhevapaalta kertyy entistä vähemmän lomaa.

2. Työllistymisen helpottaminen

Työnantajien näkökulmasta työllistämistä haitanneita säännöksiä on laimennettu. Toisaalta se on merkinnyt muun muassa sitä, että irtisanotun oikeus päästä takaisin vanhaan työpaikkaan heikkenee.

Työllistymisen helpottamiseksi hallitus keventää määräaikaisuuden perusteita, pidentää sallittuja koeaikoja ja lyhentää irtisanotun takaisinottovelvollisuutta. Työaikalaki aiotaan uudistaa vuonna 2018. Maahanmuuttajien kynnystä työllistyä aiotaan madaltaa.

Soviteltua päivärahaa pitäisi järjestää niin, ettei se haittaa työn vastaanottamista.

Jatkossa työttömyysturvaa voi käyttää opiskeluun ja yrityksen perustamiseen nykyistä helpommin.

Työnvälityspalveluita aiotaan tehostaa pestaamalla yksityisiä yrityksiä julkisen toiminnan tueksi.

3. Työn lisääminen

Yritysten kilpailukykyä on parannettu muun muassa siirtämällä sosiaaliturvamaksuja työnantajilta työntekijöille ja leikkaamalla määräajaksi julkisen alan lomakorvauksia. Myös aukioloaikoja on laajennettu ja säännösviidakkoa leikattu.

Työehtosopimuksissa on lisätty myös paikallista sopimista. Tekeillä on palkkamalli, jossa teollisuusalat määrittelisivät palkkakaton.

Lähes kaikkien työaikaa on pidennetty 24 tunnilla vuodessa ilman palkankorotuksia. Vuorotteluvapaalle on vaikeampi päästä kuin ennen.

Sipilän hallitus etenee pienten askelten taktiikalla, iso kokonaisuudistusta ei ole vireillä

Silmiinpistävää on hallituksen pienten askelten taktiikka. Hallitus ei ole tehnyt suuria kokonaisuudistuksia työelämän lakeihin ja sosiaaliturvaan. Vaarana onkin, että työttömät joutuvat entistä vaikeatajuisemman ehtoviidakon ja konstikkaamman byrokratian uhreiksi.

Voi olla, että hallitus on nähnyt pienet askeleet ainoaksi mahdolliseksi etenemiskeinoksi Suomessa, jossa työnantajien ja palkansaajien etujärjestöillä on suuri valta ja herkkä hipiä.

Työttömyysturvaa ja työaikoja koskeva lainsäädäntö vaatisi kokonaisuudistusta, koska se on luotu aikana, jolloin vakituinen kokoaikatyö oli nykyistä normaalimpaa. Työaikalakiin pitäisikin tulla isompi muutos vuonna 2018, mutta ei työttömyysturvaan.

Jatkuva järjestelmän pieni paikkaaminen on tehnyt työttömyysturvasta sekavan, tehottoman ja työttömiä lannistavan.

Isoon uudistukseen hallitus tuskin enää ryhtyy. Raastava kilpailukykysopimus ja hallituksen jo lähes kaatanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus saavat todennäköisesti riittää tälle hallituskaudelle.

Laaja lakiuudistus voisi olla riskaabeli, koska se merkitsisi taas kitkaista vääntöä etujärjestöjen kanssa. Hallitus näyttää valinneen työttömyysturvassa mieluummin pienet kahinat kuin ison sodan.

Oiva esimerkki työttömyysturvan muuttamisen vaikeudesta oli syyskuussa istunut hallituksen sekä palkansaajien ja työnantajien etujärjestöjen yhteinen työryhmä.

Ryhmässä vallitsi yhteinen näkemys lähinnä vain siitä, että kaikki olivat eri mieltä. Valmistelussa oli kuitenkin varsin pieni, ja muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa jo käytössä oleva porrastusmalli, jolla etsittiin 8 500:aa uutta työpaikkaa.

Muissa Pohjoismassa työttömyysturva on niin sanotusti aktiivisempaa eli työttömälle oikeasti etsitään töitä ja työtön velvoitetaan etsimään töitä lujemmin kuin Suomessa.

Hallitus pyrkii aktiivisempaan suuntaan, mutta esteenä on osittain se, että Suomessa työvoimaviranomaisia on paljon vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Kaikkien työelämän lakien muutosten takana on useimpien tutkijoiden yhteinen näkemys, ettei nykyinen työntekijöiden määrä riitä rahoittamaan jatkossa julkisen sektorin tarjoamia palveluja, oli kyse sitten kouluista tai terveydenhuollosta. Jos työtä ei tehdä lisää, tietää se lisää leikkauksia.

Hallitusohjelman tärkein päämäärä on nostaa työssä olevien määrää 110 000:lla, jolloin töissä olisi 72 prosenttia työikäisistä hallituskauden lopussa.

Työllisyysaste olisi edelleen alempi kuin muualla Pohjoismaissa, mutta hallituksen laskelmien mukaan tuolla työntekijämäärällä velkaa ei tarvitsisi enää ottaa lisää, eikä julkisia menoja leikata. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan hallitus ei pääse päämääräänsä, mikä merkitsee, että hallitus mahdollisesti edelleen tiukentaa työttömyysturvan ehtoja.

Hallituksen toimilla on kuitenkin vaikea nostaa työllisyysastetta, jos Suomessa tehtäviä tavaroita ja palveluja ei osteta maailmassa nykyistä enemmän. Pelkästään lakeja muuttamalla työpaikkoja on vaikea synnyttää.

Kaisa Rautaheimo / HS

”Olen työnhakija, en työtön”, sanoo Tiina Malin

Tradenomi Tiina Malin, 30, on hakenut töitä siitä lähtien, kun valmistui kesäkuussa ammattikorkeakoulu Haaga-Heliasta.

”Työtön on huono sana. Olen työnhakija”, Malin sanoo.

Malinin tähänastinen työkokemus on muun muassa pelialalta, jossa hän oli yhteisötuottaja eli yhdyshenkilö pelifirman ja pelaajien välillä.

Peliala kävisi edelleenkin, mutta nyt Malin on kääntänyt tutkaa myös työpaikkoihin, jotka liittyisivät kouluttamiseen ja ihmisten kehittämiseen esimerkiksi henkilöstöhallinnon tehtävissä. Kesän ja syksyn kestäneen työnhaun aikana on selvinnyt, että tilanne on nyt tiukempi kuin aiemmin Malinin työhistorian aikana.

”Yritykset eivät anna kovin helposti tilaisuutta näyttää, mitä osaat. Firmat pelaavat niin varman päälle. Tuntuu, että pitäisi olla heti täydellinen”, Malin sanoo.

Yksi työpaikka oli pitkän hakuprosessin jälkeen todella lähellä, sitten viime hetkellä ulkomainen pääkonttori ei antanutkaan suomalaisyhtiölle lupaa rekrytointiin. Takaiskuihin voi Malinin mukaan suhtautua niin, että niistäkin saa kokemusta.

Malinin mielestä ammattikorkeakoulun antama uraohjaus ja julkiset työnvälityspalvelut eivät ole aivan pysyneet työelämän muutoksen tahdissa.

Myös vaatimukset ovat muuttuneet. Sitä eivät kaikki ymmärrä, esimerkiksi Malinia vanhemman sukupolven ihmiset, joille oli vielä apupojan ja juoksutytön paikkoja.

”Sieltä tulee neuvoja, että menet ensin vaikka siivoojaksi, niin kyllä se siitä lähtee. Mihinkään ei vain ’mennä’ enää, kaikkialle on paljon hakijoita, kaikkeen vaaditaan koulutus. Näin juuri työpaikkailmoituksen, jossa työnkuvaan kuului mapittamista ja postitusta, ja siihenkin haluttiin korkeakoulutettu ihminen.”

Työpaikkahakemus, jonka tietenkin pitää olla yksilöity, räätälöity ja kiinnostuksen herättävä, ei joka alalla riitä.

Oman somebrändin pitää olla ajan tasalla, koska työnantaja todennäköisesti tarkistaa sen. Verkostoitumispalvelu Linkedinin profiilin on oltava kunnossa, curriculumin viimeisen päälle, videotervehdys olisi hyvä eikä ammattiin liittyvä blogikaan olisi pahitteeksi, Malin luettelee.

”Pitää olla aikaa, tietoteknisiä taitoja ja oikeat laitteet”, Malin sanoo. Lisäksi pitäisi osata sopivasti kehua ja markkinoida itseään. Se on vaikeaa jopa ulospäin suuntautuneelle Malinille.

Kesäkuussa valmistumisen jälkeen Malin kävi ilmoittautumassa työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistossa, jossa hänet toivotettiin tervetulleeksi tapaamiseen syyskuussa.

Tapaamisessa konsulttiyhtiön kouluttaja kertoi huoneelliselle työnhakijoita, että työpaikkahakemukseen ei kannata tehdä kirjoitusvirheitä ja että työpaikkahaastatteluun pitäisi pukeutua siististi.

”Aika moni ihmetteli jälkeenpäin, miksi meille puhuttiin kuin lapsille. Olisin toivonut kartoitusta siitä, miltä osaamiseni näyttää, henkilökohtaisempaa tukea.”

Malin on nyt päässyt työvoimahallinnon Äkkilähtö työhön -kokeiluun, jossa kuusi yksityistä yhtiötä auttaa työnhaussa vähän aikaa työttöminä olleita Uudenmaan alueen it-, digi- ja markkinointialojen työnhakijoita.

Räätälöidyssä koulutuksessa on käyty läpi muun muassa hakemusten sudenkuoppia ja annettu palautetta haastattelutilanteista.

”Jos hallitus kaavailee tämänsuuntaista uudistusta, niin sille ei voi sanoa muuta kuin kyllä”, Malin sanoo. Hänestä jo se on hyvä lähtökohta, että työtä hakevia ei kohdella yhtenä isona massana, vaan jokainen saa juuri itselleen sopivaa ohjausta.