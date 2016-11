Krp: Kahden Suomeen tulleen irakilaismiehen epäillään kuuluneen Isis-järjestöön ja tehneen 11 murhaa

Tampere

Keskusrikospoliisi (Krp) on saanut valmiiksi Camp Speicherin joukkomurhaan liittyvän tapauksen esitutkinnan, jossa Suomeen tulleita irakilaisveljeksiä epäillään osallisuudesta yhteentoista murhaan.

Kaksosveljekset pidätettiin Suomessa joulukuussa 2015. Veljekset olivat tulleet Suomeen muutamaa kuukautta aiemmin, mutta poliisi ei ole vahvistanut miesten olleen turvapaikanhakijoita.

He ovat olleet vangittuina epäiltynä todennäköisin syin terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta. Lisäksi heitä epäillään törkeästä sotarikoksesta sekä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä pahoinpitelystä.

Molemmat epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Miesten epäillään toimineen Isis-järjestössä. Epäillyt teot on tehty Irakissa kesäkuussa 2014 Irakin armeijan ja Isis-järjestön välisten taistelujen yhteydessä. Miesten epäillään surmanneen ampumalla yksitoista aseetonta ja puolustuskyvytöntä Irakin armeijan koulutuksessa olevaa sotilasta.

Tilanteesta Isis on tehnyt propagandavideon, joka on ollut poliisin mukaan esillä internetissä. Näiden videolla esiintyvien murhien lisäksi miesten osallisuutta joukkomurhaan on tutkittu laajemminkin, poliisi kertoo.

Poliisi ei edelleenkään halua kertoa videon sisällöstä mitään. Se tulee julki aikanaan oikeudessa, jos miehet myöhemmin saavat myös syytteet teoista. On siis esimerkiksi epäselvää, miten hyvin veljekset voidaan videolta tunnistaa.

”Näytön ytimestä emme voi lausua kuin sen, että videon perusteella heitä epäillään. Se on yksi osa näyttöä. Heitä epäillään muutoinkin”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Räty keskusrikospoliisista.

Hän kuvailee videon sisältöä niin, että siinä teloitetaan ampumalla maassa makaavia ja käsistään sidottuja Irakin armeijan koulutuskeskuksen kadetteja konepistoolilla ja pistoolilla. Videolla näkyy useampiakin tekijöitä, mutta Suomessa on tutkittu vain kaksosten osuutta siihen. Koko joukkomurhassa oli Rädyn mukaan 1 000–1 700 uhria.

Irakissa on jo tuomittu kuolemaan lukuisia ihmisiä teosta. Tuomioita on myös pantu täytäntöön.

Poliisi pääsi miesten jäljille omien tutkimustensa kautta. Jutussa on tehty yhteistyötä Irakin Camp Speicherin joukkomurhaa tutkivan tutkintakomission sekä Suomen suojelupoliisin kanssa.

Asia siirtyy nyt valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteharkintaan. Jos asia etenee käräjille, se käsitellään Tampereella.