Korkein hallinto-oikeus totesi eläkeläisten raippaveron perustuslain mukaiseksi – valittajalla lähes puolen miljoonan euron eläketulot

Hyvätuloisten eläkeläisten vuodesta 2013 voimassa ollut lisävero eli ”raippavero” on perustuslain mukainen. Näin päätti korkein hallinto-oikeus (KHO) tiistaina.

Raippaverosta oli tehty valitus ensin Helsingin hallinto-oikeudelle ja sitten korkeimmalle hallinto-oikeudelle sillä perusteella, että kyseessä on ikään perustuva syrjintä.

Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän perusteella.

KHO:n asiakirjoista ilmenee, että valittaja on itse poikkeuksellisen hyvätuloinen eläkeläinen. Hänen eläketulonsa vuonna 2013 oli 460 000 euroa.

Keskimääräinen kuukausieläke Suomessa oli viime vuonna 1 613 euroa. Suomessa ei ole eläkekattoa, joten erittäin suuret eläkkeet ovat mahdollisia.

Eläketulon lisävero on ollut kuusi prosenttia siltä osin, kun eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksellä ylittää 45 000 euroa vuodessa.

Ensimmäisenä vuonna raippavero kosketti 42 000 eläkeläistä.

Nykyinen hallitus esittää ensi vuoden budjetissaan, että lisävero alennetaan 5,85 prosenttiin ja tuloraja korotetaan 47 000 euroon. Budjettia käsitellään parhaillaan eduskunnassa.

Myös EU-tuomioistuin on todennut, että raippavero ei ole EU:n perusoikeuskirjan vastainen. KHO pyysi unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, soveltuuko unionin ikäsyrjintää koskeva normisto tapaukseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan lainsäätäjä on kohdentanut veron veronmaksukyvyn perusteella suurituloisiin eläkeläisiin saavuttaakseen veropoliittiset tavoitteensa.

Perusteena on siis veronmaksukyky, ei suoranaisesti maksajan ikä.

KHO:n mukaan peruste vastaa Suomen tuloverojärjestelmään liittyviä tavoitteita ja kuuluu lainsäätäjän yhteiskunnallisen harkintavallan piiriin.

Raippavero on nimetty yhdeksi syyksi siihen, että monet kovatuloiset eläkeläiset päättivät muuttaa Portugaliin eläkepäiviään viettämään. Portugali on tarjonnut työeläketuloille kymmenen vuoden verottomuuden. Verottomuus on koskenut yksityisen alan työeläkkeitä sekä lisäeläkkeitä.

Tämä mahdollisuus päättyy vuoden 2017 lopussa, koska Suomi ja Portugali ovat sopineet uudesta verosopimuksesta. Eläkkeitä aletaan verottaa lähdevaltiossa eli Suomessa.