Mies ei saanut ostettua konjakkia 19-vuotiaan avovaimonsa seurassa – Valviran mielestä tilanteen voi rinnastaa alkoholin välittämiseen

Helsinkiläinen mies kirjoittaa HS:n mielipidepalstalla jääneensä ilman konjakkia, kun hän asioi Alkossa 19-vuotiaan avovaimonsa kanssa.

Mies kertoo kassalla olleen myyjän kysyneen heidän henkilöllisyystodistuksiaan. Sen jälkeen myyjä oli kieltäytynyt myymästä miehelle hänen valitsemiaan tuotteita, koska tämän avovaimo on vasta 19-vuotias.

Ostaakseen yli 22 prosenttia alkoholia sisältäviä tuotteita Alkosta pitäisi olla vähintään 20-vuotias.

Mies kuvailee mielipidekirjoituksessaan kokeneensa tilanteen ”arkijärjen vastaisena”. Alkon myyjä oli miehen mukaan vedonnut heitä koskeviin sääntöihin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua. Soitetaan ja kysytään, mistä on kyse.

Onko Alkon myyjille asetettu säännöt toimia mielipidekirjoituksen kuvailemalla tavalla?

”Alkolla on samat alkoholilaissa asetetut säännöt kuin ruokakaupalla, eli on asetettu ikärajat ja kielto välittää alaikäiselle. Se on tässä tapauksessa keskeistä. Nyt kuvaillussa tapauksessa seurassa on ollut henkilö, jolla ei ole riittävästi ikää.”

”Myyjä on voinut ajatella, että on syytä epäillä, että hänelle välitetään alkoholia tässä tapauksessa”, vastaa ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta.

Hänen mukaansa Alkon myyjä on vain noudattanut väkeville alkoholijuomille asetettua ikärajaa.

”Jos ajatellaan, että kauppaan tulee 18-vuotias ostamaan olutta, mutta hänen seurassaan on 17-vuotias, niin siinä on samalla tavalla arvioitava, onko syytä epäillä, että alkoholia olisi menossa myös alaikäiselle. Jos epäily on olemassa, myyjän pitää kieltäytyä myymästä”, Kunnas vertaa.

Myös Alkon viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho kertoo, että mielipidekirjoituksessa kuvaillun tapauksen kaltaisissa tilanteissa pyrkimyksenä on vain noudattaa alkoholilainsäädäntöä.

Hänen mukaansa tarkoituksena ei ole tehdä kiusaa asiakkaille.

”Lainsäädäntö asettaa Alkolle myynninvalvontaan liittyviä velvoitteita. Lainsäädännöstä on laadittu myynninvalvonnalle ohjeet, joita myyjät noudattavat”, Iso-Aho kertoo.

Mielipidekirjoituksessaan mies myös ihmettelee, miksi hän voi kuitenkin juoda väkeviä alkoholijuomia ravintolassa avovaimonsa kanssa, vaikka Alkossa niiden ikäraja on 20 vuotta.

”Anniskelua koskevat omat sääntönsä. Ikäraja voi olla siihen 18 vuotta, koska se tapahtuu henkilökunnan valvonnassa. Lainsäätäjä on tällä perusteella katsonut, että ikäraja voi olla alempana kuin vähittäismyynnissä”, Valviran Kunnas perustelee.

Mies kertoo ratkaisseensa tilanteen asioimalla Alkossa myöhemmin uudelleen, mutta sillä kerralla itsekseen.

”Myyjä oli valitettavasti eri kuin aiemmin, joten en vieläkään tiedä, suostuisiko aiemmin päivällä kassalla ollut myyjä ylipäätään myymään minulle kovia tuotteita”, hän kirjoittaa mielipidepalstalla.