”Isä ja äiti joivat mutta silti kotona riitti lämpöä ja huolenpitoa” – HS:n kyselyssä voit kertoa lapsuudenkotisi alkoholinkäytöstä

Fakta Aikuisenakin kannattaa hakea apua Jos omien vanhempien juominen aiheutti haittoja, apua kannattaa hakea vielä aikuisenakin. A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus järjestää anonyymejä nettiryhmiä aikuisille noin puolivuosittain. Facebookissa toimii Pullopostia lapsuudesta -vertaisryhmä. Suomen Mielenterveysseura ja Mielenterveyden keskusliitto järjestävät vertaisryhmiä Helsingissä. Monilla paikkakunnilla kokoontuu AAL-ryhmiä (Alkoholistien aikuiset lapset). Alaikäiset voivat ottaa nimettömänä yhteyttä Lasisen lapsuuden Varjomaailma-palveluun. Apua voi pyytää myös terveyskeskuksesta, neuvolasta ja työterveyshuollosta.

Hyviäkin muistoja on, paljon. Nurmijärveläisen Tanni Karvosen vanhemmat olivat alkoholisteja, mutta myös paljon muuta. Äiti oli opettaja ja kävi säännöllisesti Tannin kanssa teatterissa. Isä kokkasi illalliset, usein pasta carbonaraa. Ruokaa sai, siistiä oli ja päivärytmistä pidettiin huolta.

Ja sitten oli tietysti kummitäti, jonka kanssa pääsi Linnanmäelle ja kesäisin viikoksi maalle. Karvosen perhe asui Helsingissä, joten eläinten hoitaminen ja marjojen poiminta kummitädin kanssa tuntui pikkutytöstä hienolta ja eksoottiselta. Kummitädin kanssa oli aina turvallista, silloinkin kun kotona ahdisti.

Ammattitermein kummitäti, illalliset ja teatteri olivat Karvoselle ”suojaavia tekijöitä”. Sellaisia on ollut useimmilla alkoholistikodeissa kasvaneilla suomalaisilla.

A-klinikkasäätiön Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista, jotka ovat lapsena kokeneet haittoja vanhempiensa juomisesta, on kuitenkin ollut kotona aikuinen, joka osoitti välittämistä ja kiintymystä. Näin kertoo 85 prosenttia niistä, jotka kokivat haittoja vanhemman juomisesta, ja peräti 97 prosenttia niistä, jotka eivät kokeneet haittoja.

Tutkimuksessa on kysytty 18–65-vuotiailta suomalaisilta, miten heidän lapsuudenkodissaan käytettiin alkoholia ja miten he sen kokivat. Tutkimukseen vastasi 1 038 suomalaista, jotka edustavat Suomen väestöä iältään, sukupuoleltaan ja asuinpaikoiltaan.

Tutkimuksesta piirtyy vivahteikas kuva suomalaisten kotien alkoholinkäytöstä. Useimpien vastanneiden kotona oli käytetty alkoholia, mutta enemmistö vastaajista ei ollut kokenut sitä kielteiseksi.

Haitat olivat silti yleisiä. 23 prosenttia vastaajista eli lähes joka neljäs kertoi vanhempiensa alkoholinkäytön aiheuttaneen haittoja. Useimmiten seurauksena oli riitelyä, yöllistä meteliä ja ongelmia päivärutiineissa, kuten ruokailu- ja unirytmissä. Fyysistä väkivaltaa tai puutetta ruoasta oli kokenut vain harva.

”Haitalliseksi koettu juominen on selvästi yhteydessä muihinkin kasvun riskitekijöihin, kuten kodin huonoon ilmapiiriin sekä välittämisen ja lämmön puuttumiseen. Toisaalta oli paljon myös suojaavia tekijöitä. Vastaajilla oli paljon myönteisiä kokemuksia välittämisestä ja siitä, että vanhemmilla oli ollut heille aikaa”, sanoo kehittämiskoordinaattori Janne Takala A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnasta.

Toisin kuin usein ajatellaan, haittoja ei voi suoraan yhdistää humalajuomiseen. Valtaosa niistä, jotka eivät kokeneet haittoja vanhempiensa alkoholinkäytöstä, kertoi kuitenkin, että vanhemmat joivat itsensä humalaan joskus tai jopa usein.

”Aiemmin puhuttiin usein siitä, montako annosta aikuinen voi ottaa, jos lapsia on paikalla. Kuitenkin annosmääriä merkittävämpää on juomistilanne ja siihen liittyvä ilmapiiri. Ratkaisevaa on, miten lapsista huolehditaan ja liittyykö juominen iloiseen juhlintaan”, Takala sanoo.

Tanni Karvonen ehti kokea lapsuuskodissaan sekä iloista että ongelmallista alkoholinkäyttöä. Aluksi vieraita kävi usein ja vanhemmat järjestivät naamiaisia ja isoja syntymäpäiväjuhlia, joissa aikuiset joivat juhlimisen lomassa.

Vähitellen vanhempien juominen muuttui päivittäiseksi ja elämä ilottomaksi. Vanhemmat alkoivat riidellä ja nälviä toisiaan. Kukaan ei lyönyt ketään, mutta riidan ja väkivallan uhka leijui ilmassa usein. Tanni Karvonen piti huolen siitä, että oli kiltti ja helppo lapsi. Hän oli valmis tekemään paljon sen eteen, ettei kukaan vain suuttuisi.

”Äiti kehui ystävilleen, että meidän Tannilla ei ole murrosikää ollenkaan. Ei ollut, kun ei sille ollut kotona tilaa.”

Karvonen muutti pakoon kodin ilmapiiriä jo 16-vuotiaana. Vanhempien alkoholismi seurasi silti mukana. Äiti soitti iltaisin ja haukkui isää. Isäkin moitti itseään, kun ei pystynyt olemaan juomatta.

Karvosesta kasvoi täydellisyyttä tavoitteleva suorittaja, joka vielä vuosien päästä lasta odottaessaan havahtui siihen, ettei tiedä, millainen äiti haluaisi olla. Tiesi vain, mitä ei ainakaan halua.

Hän otti asian puheeksi neuvolassa ja pääsi Mielenterveyden keskusliiton Lasinen lapsuus – sirpaleinen mieli -ryhmään. Ryhmästä tuli käännekohta.

”Ei minulla ollut mallia toimivasta perheestä. Ryhmässä pääsin käsittelemään lapsuuden asioita ja niiden vaikutusta omaan elämään. Samalla tajusin, että olen saanut lapsuudenkodistani myös paljon hyvää. Sitä haluan siirtää omillekin lapsille”, Karvonen sanoo.