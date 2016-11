Helsingin poliisiin perustetaan valtakunnallinen netin viharikoksiin keskittyvä ryhmä – keinovalikoimissa myös peitetoiminta ja televalvonta

Helsingin poliisiin aiotaan perustaa uusi ryhmä, joka keskittyy erityisesti verkossa tapahtuvien viharikosten estämiseen, paljastamiseen ja tutkintaan. Ryhmä on näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa.

Ryhmä tutkii jatkossa kaikkialla Suomessa tapahtuneita netin viharikostapauksia.

Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti nettikeskusteluihin ja puuttuvat vihapuheeseen nettipoliisiprofiilien avulla. Tarkoituksena on rauhoittaa keskustelua, ja myös ottaa suoraan yhteyttä ihmisiin, jotka levittävät asiatonta materiaalia.

”Kyseistä toimintaa voidaan verrata tilanteeseen, jossa poliisi hälytetään paikalle esimerkiksi torille, jossa on häiriöksi olevia henkilöitä. Tällöin poliisi pyrkii rauhoittamaan tilanteen neuvoin, ohjein, kehotuksen ja käskyin ennen kuin mitään rikoksen tunnusmerkistön mukaista toimintaa tapahtuu”, kuvaillaan työryhmän raportissa, joka on luovutettu poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle.

Ennalta estävän rauhoittelun lisäksi ryhmän tehtävänä on aktiivisesti paljastaa ja tutkia netin viharikoksia. Lisäksi ryhmä keskittyy myös väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin.

Vakavimmissa tapauksissa käytetään myös salaisia pakkokeinoja, kuten tietoverkossa tapahtuvaa peitetoimintaa tai televalvontaa.

Lievemmissä tapauksissa poliisi voi huomauttaa nettikirjoittelijaa nettipoliisiprofiilin avulla tai muuten ja kehottaa kirjoittajaa poistamaan materiaalinsa. Jos kirjoittajaa ei tavoiteta, hän ei poista materiaaliaan tai kyse on vakavammasta tapauksesta, asiasta aloitetaan esitutkinta.

Uusi ryhmä tekee yhteistyötä keskusrikospoliisin, suojelupoliisin ja paikallispoliisien kanssa.

Ryhmän kokoa ei ole vielä lyöty lukkoon, koska rahoitus on vielä auki. Alustavasti on puhuttu, että ryhmään tulee kymmenkunta poliisia kertoo poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen Poliisihallituksesta. Ryhmän on tarkoitus aloittaa ensi vuoden puolella.

Uuden valtakunnallisen ryhmän lisäksi nettipoliisitoimintaa aiotaan vahvistaa kaikilla poliisilaitoksilla. Tavoitteena on, että jatkossa jokaisella poliisilaitoksella olisi vähintään yksi päätoiminen nettipoliisi. Nykyään useimmat nettipoliisit tekevät myös muita tehtäviä.

Jokaiselle poliisilaitokselle aiotaan palkata myös yksi päätoiminen poliisi, jonka erityisvastuuna on muun muassa väkivaltaiset ääriliikkeet ja niihin kytkeytyvät vihapuheet ja viharikokset.

Keskusrikospoliisissa puolestaan aiotaan vahvistaa muun muassa nettitiedustelua ja kohdennetun väkivallan uhka-arvioryhmää.

Myös viharikoksiin liittyvää koulutusta ja tutkimusta lisätään.

Sisäministeriö kertoi maanantaina esittäneensä poliisille ja suojelupoliisille lisämäärärahaa muun muassa väkivaltaisen ekstremismin ja vihapuheen ennalta estämiseen ja tutkintaan sekä terrorismin torjuntaan.

Määrärahalla on tarkoitus turvata 200 määräaikaisen poliisin töiden jatkuminen.